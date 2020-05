Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 al 31 maggio 2020

Nuovo fine settimana a "ranghi ridotti", in attesa che la "fase 2" dell'emergenza coronavirus consenta il ripristino di attività culturali ed eventi. Nel frattempo ecco alcuni consigli per il weekend: Verona festeggia fino al 30 maggio San Filippo Neri, patrono del clero veronese, ed è possibile assistere alle celebrazioni in streaming. A chi invece preferisca il blues, consigliamo il concerto live in streaming di Ale Lone Ol' Dog Ponti. Per gli amanti dei mercati settimanali, inoltre, qui è possibile consultare il calendario completo di quelli in città: venerdì si tengono al Saval in via Emo, a Montorio in Piazza Penne Nere, a Santa Toscana - Veronetta in Piazza XVI Ottobre, poi quello in Corso Porta Nuova e di San Zeno in piazza Corrubbio, mentre sabato come sempre vi è quello dello Stadio in piazzale Olimpia con i suoi 261 banchi.

Per quanto riguarda poi i mercati agricoli a km 0, si ricorda quello di Avesa in piazza Avesa il venerdì, sabato in piazza Isolo e domenica il mercato in piazza Martiri d'Istria e Dalmazia nel quartiere di Santa Lucia (qui l'elenco completo). Una delle belle novità del weekend, è poi senz'altro l'inaugurazione del temporary "Pop Up" dello chef veronese Giancarlo Perbellini che si terrà sabato 30 maggio presso Venti & Trenta a Verona.

Tra i luoghi più suggestivi di Verona che in questa fase è già possibile visitare vi è poi l'incantevole Giardino Giusti che sarà accessibile anche questo weekend. In attesa poi di poter tornare a visitarli fisicamente, i musei civici di Verona continuano a raccontarsi sul web. Di seguito i link per scoprire le pillole culturali dedicate:

@MuseoAffreschi Museo degli Affreschi G. B. Cavalcaselle alla tomba di Giulietta

Museo degli Affreschi G. B. Cavalcaselle alla tomba di Giulietta @MuseoCastelvecchio Museo di Castelvecchio

Museo di Castelvecchio @GAMverona Galleria d'Arte Moderna Achille Forti

Galleria d'Arte Moderna Achille Forti @MSNverona Museo di Storia Naturale di Verona

Museo di Storia Naturale di Verona @MATRverona Museo Archeologico al Teatro Romano

Non mancano motivi validi anche per farsi un giretto in provincia: a Valeggio sul Mincio riparte il mercato settimanale con tutti i suoi banchi, mentre lo splendido Parco Giardino Siigurtà anche questa settimana accoglierà i visitatori. Immancabile dovrebbe poi essere un giretto nel meraviglioso Borghetto a due passi dal centro, ma soprattutto è da non perdere la riapertura del Castello Scaligero di Valeggio che si terrà sabato 30 maggio. Sempre in provincia è poi da segnalare il gradito ritorno del "Mercatino della Fabbrica e dell'Hand Made" all'Area Exp di Cerea.

Una delle belle novità del weekend è senz'altro la ripresa della navigazione sul lago di Garda con il servizio di trasporto per il pubblico che sarà parzialmente in funzione da sabato 30 maggio a martedì 2 giugno, sempre ovviamente restando all'interno del territorio regionale, grazie dunque alla linea Peschiera del Garda - Lazise - Bardolino - Garda (qui potete consultare tutti gli orari). In realtà, visionando il sito web Navigazionelaghi, si scopre che dal 4 maggio scorso è già in funzione il viaggio da Toscolano Maderno, provincia di Brescia (Regione Lombardia) e Torri del Benaco, provincia di Verona (Regione Veneto), ma evidentemente, essendo vietati gli spostamenti interregionali fino al 2 giugno, solo per garantire il servizio a quelle persone che si devono spostare per "comprovate esigenze lavorative", esigenze di "assoluta urgenza" o "motivi di salute", dalla sponda lombarda a quella veneta del lago di Garda.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Restando sulla costa veronese, venerdi 29 maggio riprenderà il mercato settimanale anche nel Comune di Garda, mentre per chi volesse spingersi fino a Malcesine, in attesa che a riaprire sia anche la fantastica funivia Monte Baldo, è possibile però già oggi visitare il Castello Scaligero che è aperto tutti i giorni dalle ore 10 alle ore 17.