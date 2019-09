Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 settembre 2019

Tanti gli appuntamenti anche per questo fine settimana veronese: si comincia in città venerdì con la grande festa per la "Notte della ricerca" promossa dall'ateneo scaligero in piazza dei Signori, per una serata davvero "magica". Sempre in città si terranno inoltre il Festival della ceramica nel quartiere di San Zeno e in diverse location cittadine la festa del diritto "Lex and City". Da non perdere anche il mercatino del libro presso l'antichissima Biblioteca Capitolare di Verona nei giorni di sabato e domenica, mentre si terrà il 28 settembre il mercatino dell'usato "Soffitte al Parco" all'interno del parco San Giacomo.

Venerdì e sabato assolutamente da non perdere anche la bella iniziativa "Alto San Nazaro in festa": due giornate da trascorrere in allegria nell'omonima area verde tra musica, spettacoli, incontri, laboratori e gustosi stand enogastronomici. Per tutti gli appassionati di auto d'epoca, inoltre, è da segnare in agenda l'evento che si terrà in piazza dei Signori domenica 29 settembre in occasione della "Giornata nazionale del veicolo d'epoca". Da segnalare poi a Veronafiere il salone del marmo e del design "Marmomac" che si concluderà nella giornata del 28 settembre.

In provincia prosegue invece per tutto il weekend, al Palariso di Isola della Scala, la grande Fiera del Riso con, venerdì sera, anche lo speciale appuntamento del premio "Il Risotto del giornalista". A Castel d'Azzano spazio dal 27 al 29 settembre al Cucine a motore - food truck & beer festival, mentre negli stessi giorni si terrà ad Albarè di Costermano il Brewery Festival & Street food. Sapori e costumi della Baviera saranno poi protagonisti anche per questo fine settimana al "Gardaland Oktoberfest", mentre al Movieland di Lazise prosegue l'appuntamento con l'"American beer fest".

Sempre in provincia, sul lago di Garda, da segnalare anche l'Antica di San Michele che si terrà a Calmasino di Bardolino dal 27 al 29 settembre. Ad Arcé di Pescantina è inoltre in programma da venerdì la Sagra de l'Anara, mentre al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio da non perdere nella giornata di domenica l'affascinante evento "Viaggio nel tempo". Infine, da ricordare ancora la Festa dei libri e Sangiobio a San Giovanni Lupatoto, così come l'ampia manifestazione dedicata alla letteratura "Librar Villafranca" in programma dal 27 al 29 settembre.

Il 28 settembre si chiude al Teatro Camploy il cartellone dell’Estate Teatrale Veronese con lo spettacolo di danza "Parole senza età", un breve viaggio interculturale tracciato dalla musica, dalla parola e dal movimento.

Da segnalare inoltre nel pomeriggio di venerdì 27 settembre lo spettacolo itinerante "Dante Inferno", a cura della compagnia teatrale Naufraghi Inversi: il concept dello spettacolo è stato declinato appositamente per il tour sul Lago di Garda in partenza da Malcesine "In battello con Dante".

Al Centro Commerciale Porte dell’Adige, domenica 29 settembre 2019, si terrà inoltre l’evento "New Evolution Dance Show", a cura della scuola di danza New Evolution Dance di Verona.

I funghi più velenosi, i più comuni, i più belli e...i più buoni: tutti saranno in esposizione alla mostra micologica "Città di Verona", in programma sabato 28 e domenica 29 settembre al Palazzo della Gran Guardia. Venerdì 27 settembre, nella basilica di San Fermo, si terrà il doppio evento artistico-culturale "Segni del sacro": una mostra di undici artisti, interpreti del tema sacro, accompagnata dalla presentazione del libro della veronese Laura Bader Pigozzi "Gli Scaligeri in Baviera".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre sarà visibile ancora fino a domenica al Museo di Castelvecchio la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

"La Manifattura Tabacchi a Verona, coltivazione e lavorazioni del tabacco" è invece il titolo della mostra realizzata visibile alla Biblioteca Civica di Verona, mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati".

Dopo il grande successo della serata di inaugurazione, il Parco Ottocento ospita il "Verona beat festival", che proprio qui chiuderà il tour con due serate ad ingresso libero di musica e spettacolo, in programma sabato 28 e domenica 29 settembre.

Grande appuntamento anche in Arena nella serata di domenica con il concerto imperdibile di Coez che porterà a Verona il suo "È sempre bello tour". Da segnalare anche la festa di riapertura del Colorificio Kroen che si terrà tra musica live e sorprese sabato e domenica.

Nella serata di sabato, musica dal vivo anche al Cohen Verona con il concerto della band The Matt Project. Doppio appuntamento anche al Club il Giardino di Sona: venerdì spazio alla seconda serata della rassegna "50° Woodstock anniversary", mentre sabato salirà sul palco la Freddie Band - Queen tribute.

Da segnalare infine a Cavaion Veronese il concerto jazz del Fabio Giachino trio sabato sera al Borgo Romantico Relais, mentre nella splendida Garda sabato pomeriggio si esibirà sul lungolago la Big Band Jazzset Orchestra per un appuntamento a tutto swing.

Tra le novità in sala si segnala il film di James Gray Ad Astra con nel cast Brad Pitt, Tommy Lee Jones, Donald Sutherland e Liv Tyler, ma anche Dora e la città perduta diretto da James Bobin e il nuovo capitolo di Rambo: last blood con protagonista l'intramopntabile Sylvester Stallone.

Da segnalare inoltre che proprio in questo weekend riprenderà la sua programmazione stagionale il Cinema Metropol di Villafranca di Verona con tante proiezioni per grandi e bambini.