Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 agosto 2019

In città a Verona si festeggia sabato 24 agosto per la prima volta la notte bianca "Santa Lucia sotto le stelle" con numerose iniziative in programma, tra stand enogastronomici, giochi per i piccoli, concerti e molto altro ancora. Venerdì si svolgerà invece la passeggiata culturale "Riflessi di luce sul fiume" per riscoprire i segreti della storia di Verona. Sempre in città, inoltre, da segnalare la Festa del donatore promossa dall'Avis nelle giornate del 23 e 24 agosto, la Festa di San Felice e la festa del Patrono di San Massimo.

In provincia da ricordare la grande Festa dell'apicoltura e del miele della Lessinia che si terrà a Bosco Chiesanuova domenica, così come è in programma sempre il 25 agosto al Rifugio Telegrafo sul Baldo la Festa di Santa Rosa. A Brenzone da segnalare inoltre la manifestazione Porto in festa, mentre a Peschiera del Garda è in programma dal 23 al 25 agosto il Brewery festival & street food.

A Isola della Scala è in arrivo da venerdì la manifestazione Riso Melotti in festa, mentre a San Bonifacio dal 23 agosto si terrà l'Antica Sagra di Sant'Abbondio. Da segnalare poi a San Pietro di Morubio la Festa delle carni bianche, mentre a San Pietro in Cariano dal 23 al 27 agosto è in programma la Fiera dell'oca. Da non perdere, infine, la Sagra di San Luigi a Castelnuovo del Garda, così come l'Antica Fiera di Sommacampagna che offrirà musica, spettacoli, mostre e stand enogastronomici per tutto il fine settimana.

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona torna protagonista la Compagnia Giorgio Totola con la commedia "Matto sarà lei" di D.Conati, mentre al Chiostro di Sant'Eufemia dal 24 al 26 agosto Trapanoboss presenta "Te con delitto ovvero omicidi in famiglia" di Davide Passaia e Pierluigi Perbellini. Al Chiostro di Santa Maria in Organo sarà invece protagonista la compagnia Tabula Rasa che propone fino al 26 agosto "Niente sesso siamo ateniesi" tratto da Aristofane.

Nell'ambito della rassegna FAI l'estate al Lazzaretto, sabato 24 agosto si terrà inoltre l'appuntamento dedicato al teatro disegnato di Gek Tessaro con "LiberoZoo". Venerdì 23 agosto, infine, presso Villa Scopoli di Avesa da segnalare lo spettacolo "L’Osto de Verona" che chiude la rassegna Teatro al Verde 2019.

Presso la Sala Mostre del Polo Chirurgico Confortini, è presente la mostra filatelica "Il Sangue, linfa di Vita - I francobolli e la marcofilia raccontano il dono del sangue". Alla Gran Guardia di Verona è allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra".

All'interno del Teatro Satiro Off è invece visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona. Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati". Fino al 25 agosto, a Malcesine presso Palazzo dei Capitani, è infine possibile visitare la mostra personale di pittura "Il respiro del lago" dell’artista veronese Fernando Pietròpoli.

Per il festival lirico in Arena è in programma la "Tosca" di Puccini venerdì sera, mentre sabato sarà la volta della "Carmen" di Bizet e, infine, domenica sera spazio all'"Aida".

Sempre in città proseguono per tutto il weekend gli appuntamenti musicali del "Kroen Beach" al Bastione San Francesco. Tanta musica live anche a Sona presso Villa Trevisani Romani dove si terrà per tutto il fine settimana il Mag Festival promosso da Rocken ed Emporio Malkovich.

Da segnalare inoltre a Isolalta di Vigasio sabato sera presso Villa Guerrieri il concerto della Jazzset Big Band Orchestra sabato sera. Spostandosi invece a Quinto di Valpantena, si segnala il live a tutto funky dei September Groove.

Grande appuntamento a Bosco Chiesanuova dal 23 agosto con il Film Festival della Lessinia, la rassegna cinematografica internazionale di cortometraggi, documentari, lungometraggi e film d’animazione dedicati esclusivamente alla montagna. Il festival giunge quest'anno al traguardo della venticinquesima edizione e propone 67 opere cinematografiche, provenienti da 32 Paesi con ben 19 anteprime italiane.

Tra le novità in sala, si segnala il nuovo film live action della Walt Disney "Il Re Leone".