Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 novembre 2019

Davvero numerosi anche per questo nuovo weekend gli eventi interesanti: in città a Verona proseguono gli imperdibili Mercatini di Natale che offrono al pubblico un vasto assortimento di specialità enogastronomiche, ma anche tantissime originali idee regalo. E a proposito di mercatini, da non perdere all'ex Arsenale nelle giornate di sabato e domenica il "Festival dell'Hand made - I nuovi creativi" che ospiterà ben 140 stand di espositori provenienti da tutta Italia. Da segnalare dal 22 al 24 novembre in Fiera anche la 63esima edizione del "Verona Mineral Show".

Per gli amanti dello sport, da ricordare invece l'appuntamento domenicale con "We run: libere di correre", evento podistico in partenza dal Chievo promosso in occasione della "Giornata contro la violenza sulle donne". Sempre il 24 novembre, inoltre, prenderà il via presso il Palazzo della Gran Guardia l'evento enogastronomico "Durello & Friends", una due giorni di degustazioni, laboratori ed incontri con ospiti speciali.

In provincia prosegue invece a Veronella la grande "Festa della verza moretta" dove poter gustare questo prodotto tipico in innumerevoli prelibate versioni. A Castelnuovo del Garda saranno invece i prodotti tipici sardi a farla da padrone per tutto il fine settimana, in occasione della manifestazione "Sardegna in piazza".

Sempre sul lago di Garda, inoltre, a partire da questo weekend si comincerà a respirare già l'atmosfera delle festività natalizie: il 22 novembre a Garda inizierà infatti il fantastico "Mercatino di Natale tra gli ulivi", mentre nella giornata di sabato anche a Lazise inaugurerà il tradizionale "Mercatino di Natale" che colorerà il lungolago. Assolutamente da non perdere, infine, anche il "Natale di Bardolino", ricchissima manifestazione che a partire dal 23 novembre per ben 45 giorni offrirà tantissime attrazioni a tutti i visitatori: dalla pista di pattinaggio alla mostra dei presepi, passando per le immancabili casette di legno dove gustare specialità culinarie o acquistare prodotti d'artigianato.

Al Teatro Nuovo Alessandro Preziosi è protagonista fino a domenica dello spettacolo "Vincent Van Gogh - L'odore assordante del bianco". Il Teatro Filarmonico ospiterà invece nel pomeriggio del 24 novembre l'ultima replica dell'opera di Gaetano Donizzetti "L'elisir d'amore". Sabato e domenica, inoltre, il Teatro Camploy presenta la commedia dialettale "Te rangito...o féto da solo?". Venerdì sera presso Modus è poi in programma lo spettacolo "Piano Forte Forte - Trisonata per corpo femminile e pianoforte", mentre sabato al Cattolica Center di Verona è in arrivo il musical "Musicanti di Brema".

Per quanto riguarda il teatro per i più piccoli, da segnalare alla Fucina culturale Machiavelli lo spettacolo "Non ho l'età" il 24 novembre, mentre lo stesso giorno presso il Teatro Stimate andrà in scena un adattamento per bambini di "Frankenstein". In provincia da segnalare infine al Teatro Dim di Castelnuovo lo spettacolo "Tête-à-tête" sabato sera, mentre domenica pomeriggio è in programma per bambini e famiglie "La bella FIordaliso e la strega Tirovina".

Al Museo di Castelvecchio inaugura il 23 novembre la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e Disegni. 1925-1931" presso la Sala Boggian. Prosegue inoltre al Palazzo della Gran Guardia di Verona l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" che resterà visitabile fino al 5 aprile 2020. Sempre alla Gran Guardia, è visitabile inoltre la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi tutti da ammirare.

Alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è poi possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo africano è visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru. A Palazzo Barbieri la città di Verona celebra poi i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino con la mostra fotografica dal titolo "Mr. Gorbachev, tear down this wall!". A partire dal 23 novembre sarà inoltre visibile presso la Chiesa di San Pietro Incariano a Verona la mostra personale dell'artista Athos Faccincani. In provincia è invece da segnalare al Museo Nicolis di Villafranca l'esposizione "I grandi trofei del Vespa Club Italia".

Grande appuntamento venerdì sera al Teatro Filarmonico di Verona con il frontman degli Afterhours protagonista sul palco per "An evening with Manuel Agnelli". Sabato sera altro appuntamento di prestigio, questa volta al Teatro Stimate dove arriverà il cantautore Pippo Pollina per un live da non perdere.

Venerdì sera presso il Calmiere a San Zeno si terrà una serata musicale in omaggio al cantautore Giorgio Gaber, mentre sabato sera alla Gran Guardia andrà in scena il concerto-tributo dei Killer Queen "A tribute to the legend Queen". Venerdì sera al Colorificio Kroen da non perdere il live del quartetto Wow, mentre al Cohen Verona per la serata di sabato è in programma il live di Denise Dimé.

Alle Cantine de l'Arena di Verona venerdì 22 novembre salirà sul palco il Too High Trio, guidato dalla voce di Kenneth Bailey. Domenica 24 novembre tra le mura della Brasserie tornerà invece la voce e la chitarra dell’inglese Alan Farrington e il suo "I’m not a Juke box". Da segnalare poi al Teatro Ristori l'avvio della stagione di musica Barocca previsto domenica con "Le musiche nove", mentre in provincia sabato sera al Club il Giardino di Sona arriveranno i musicisti di Francesco Guccini per il concerto "Guccini unplugged: Biondini, Tempera, Marangolo".

Esce finalmente in sala J'accuse (L'ufficiale e la spia), il nuovo film di Roman Polanski presentato a Venezia e con protagonisti Jean Dujardin, Louis Garrel, Emmanuelle Seigner, e Mathieu Amalric. Tra le novità da segnalare, per tutti gli appassionati di musica, il film in programma il 21 e 22 novembre Depeche Mode: spirits in the forest.

Per quanto riguarda invece il cinema italiano, assolutamente da non perdere il nuovo divertentissimo film di Antonio Albanese Cetto c'è, senzadubbiamente in uscita nelle sale anche a Verona.