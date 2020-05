Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 maggio 2020

Nuove regole e nuove opportunità dunque per questo fine settimana veronese e, perché no, veneto. Spostamenti liberi in tutta la regione e la possibilità di incontrare gli amici, ampliano non di poco il ventaglio di opportunità per ciascuno. Restano anche alcuni divieti, quali quello di creare assembramenti, ma soprattutto l'obbligo di indossare la mascherina, anche all'aperto (così stabilisce l'ordinanza regionale numero 48).

Il lago di Garda e le montagne veronesi offrono così questo weekend, ancor più dello scorso, un'ottima soluzione per svolgere piacevoli passeggiate all'aria aperta, così da recuperare il tempo perduto durante la quarantena. Oltre a ciò, nel fine settimana sarà sicuramente possibile ritrovare anche sul lago e in tutte le altre località veronesi esercizi commerciali, bar e ristoranti nuovamente aperti. Così come il premier Conte ha invitato gli italiani a fare le vacanze estive in Italia per contribuire alla ripresa dell'economia nostrana, ugualmente recarsi a pranzo o cena fuori, piuttosto che mangiarsi un gelato o acquistare un capo d'abbigliamento, durante questo e i weekend a venire, potrebbe essere senz'altro un buon modo per favorire i tanti esercizi commerciali veronesi che vivono un momento di difficoltà.

Novità di questa settimana in città è la riapertura delle aree giochi attrezzate di circa una ventina di parchi a Verona, dove è quindi possibile nuovamente accompagnare i propri bambini per una discesa sullo scivolo, sempre nel rispetto del divieto di creare assembramenti (qui potete trovare l'elenco completo dei parchi con aree giochi fruibili). Altra novità della settimana è la riapertura dei mercati di Verona con la presenza di tutti i banchi, non più dunque solo con prodotti alimentari, piante e vestiti per bambini. Tra quelli del fine settimana, naturalmente, si segnala il grande mercato del quartiere Stadio che tornerà sabato in piazzale Olimpia a pieno regime e con tutti i suoi 261 banchi (qui l'elenco e il calendario dei mercati a Verona).

Sempre in città è possibile fare visita ad uno dei luoghi più affascinanti di Verona, vale a dire Giardino Giusti che ha finalmente potuto riaprire le sue porte ed è pronto ad accogliere i visitatori. Novità di questa settimana presso lo storico giardino è poi la riapertura anche dell'"Appartamento 900" con le sue sette sale che raccontano la vita della famiglia Giusti all'inizio del secolo scorso. Restando in tema di riaperture, è da segnalare in provincia a Bussolengo l'atteso ritorno del Parco Natura Viva che dal 21 maggio ed anche per tutto il fine settimana tornerà ad essere finalmente visitabile, sia per quel che riguarda l'area pedonale sia l'area "safari". Tra le opzioni in provincia, questa volta a Valeggio sul Mincio, è poi da ricordare anche il magnifico Parco Giardino Sigurtà dove è sempre possibile ammirare le splendide fioriture primaverili.

Nell'attesa che anche a Verona riaprano i musei civici, per il momento è ancora possibile soltanto gustarseli sul web. Di seguito i link alle "pillole" culturali messe a disposizione online:

Qui invece, attendendo la riapertura della Biblioteca civica che avverrà lunedì 25 maggio, gli appassionati lettori possono trovare il link per scaricare direttamente dal catalogo alcune interessanti bibliografie in formato e-book: https://biblioteche.comune.verona.it.

​Gitarella fuori provincia (dentro la regione)?

Per i più spavaldi, consigliamo una gita nel Padovano dove a Battaglia Terme riaprirà nel fine settimana il bellissimo Castello del Catajo con visite guidate, mentre da venerdì il fantastico Orto botanico della città di Padova tornerà anch'esso ad accogliere i visitatori con nuove proposte tutte da scoprire.