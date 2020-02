Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 febbraio 2020

Un nuovo weekend con tantissimi appuntamenti interessanti a Verona e in provincia: in città è arrivato il grande momento attesissimo da grandi e piccini, il "Venerdì Gnocolar" con la fantastica sfilata di carnevale tra le maschere, i carri allegorici e tante novità in programma nel pomeriggio del 21 febbraio per la 490esima edizione del "Bacanal del Gnoco". Sempre a Verona l'aria del carnevale la farà da padrone per tutto il fine settimana nel quartiere di San Zeno, dove è allestito il "Villaggio del carnevale", ma anche nel rione Carega dove il 23 febbraio è in programma la grande festa "Domenica Caregota", una vera e propria tradizione cittadina ripristinata dopo 11 anni di assenza.

In Fiera a Verona è invece da ricordare fino al 22 febbraio l'iniziativa di settore "Progetto Fuoco", mentre sempre sabato in città è in programma ai Bastioni degli Orti di Spagna la terza prova del "Campionato d'inverno Vespa Club". Per chi volesse concedersi un momento di benessere e cultura, segnaliamo la passeggiata "Culti pagani lungo il decumano di Verona" che si terrà sempre sabato con partenza da via Albere. Per i più sportivi, inoltre, domenica è in programma sempre a Verona la 12esima edizione della "Marcia delle due città" in partenza da via San Michele.

In provincia è da ricordare la grande sfilata dei carri allegorici che si terrà sabato per il "Carnevale di Villafranca", mentre anche a Valeggio sul Mincio si terrà la manifestazione "CarneVales". Sul lago, nel Comune di Garda, è poi da segnalare il 22 febbraio l'iniziativa "Gnoccolata 2020". Spostandosi poi a Sant'Ambrogio di Valpolicella, domenica 23 febbraio è in arrivo la grande sfilata per il "Carnealon de Domeiara", mentre per tutto il weekend andranno in scena i festeggiamenti di carnevale anche a Monteforte d'Alpone con la tradizionale sfilata notturna del "Carnevalon de l'Alpon" prevista per la serata di sabato 22 febbraio. Da segnalare, infine, sabato e domenica all'Area Exp di Cerea l'iniziativa "Pianura golosa" con un ampio mercato di prodotti enogastronomici tipici e spazi degustazione.

Fino a domenica è in programma al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Jezabel" con protagonista Elena Ghiaurov. Al Teatro Camploy, per la rassegna L'Altro Teatro, è in cartellone venerdì sera lo spettacolo di danza "I bislacchi - Omaggio a Fellini". Sempre al Camploy, questa volta sabato e domenica, andrà poi in scena "La bella e la bestia e la magia dell'amore" con la Compagnia dell'Arca. Sabato sera, inoltre, al Teatro Santa Teresa è in programma lo spettacolo dal titolo "Senza Hitler", mentre presso Modus è in cartellone lo spettacolo "Oltre la striscia". In provincia inoltre, venerdì sera, al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala salirà sul palco Giacomo Poretti del trio comico Aldo, Giovanni e Giacomo per il suo divertente spettacolo "Chiedimi se sono di turno".

Dal 17 febbraio la Biblioteca Civica di Verona propone un’esposizione e un articolato programma di eventi dedicati a Pinocchio e alla fortuna editoriale dell’opera di Carlo Collodi. Dal 22 febbraio, inoltre, la Biblioteca Capitolare propone la mostra "Molar le corde al giubilo", un viaggio nel calendario delle antiche tradizioni veronesi, dalle feste di Carnevale al Palio del Drappo Verde fino alle celebrazioni religiose di Pasqua e Natale.

Da ricordare, inoltre, al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile invece visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. In provincia, a Bussolengo, ultimo weekend per la 31esima "Mostra di Orchidee e Bonsai" presso il Flover Garden.

Domenica 23 febbraio sul palcoscenico del Teatro Filarmonico, a distanza di 6 anni dall’ultima rappresentazione, torna "L’Italiana in Algeri" di Gioachino Rossini, secondo titolo operistico della stagione artistica 2020 di Fondazione Arena.

Doppio appuntamento da non perdere nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì 21 febbraio spazio a un sound che mescola jazz e rock, ma anche ambient e world music, con l’imperdibile Malafede Trio. Domenica 23 febbraio, invece, una serata "a tutta… dixieland" con la super Royal Garden Jazz Band.

Nella serata di sabato da segnalare il "Funky Soul Carnival Party" che si terrà presso il Cohen Verona, mentre al Colorificio Kroen venerdì sera sarà protagonista la dj iraniana Mozhgan e sabato altro appuntamento da non perdere con il "Carnevale Globale" e special guest il collettivo Balera Favela. In provincia doppio live da non perdere al Club il Giardino di Sona con l'omaggio ai Marillion della band Mr. Punch venerdì sera e sabato un altro omaggio musicale, questa volta dell'Henriette Trio a Leonard Cohen.

Prende il via a Verona, presso il Teatro Ristori dal 22 febbraio, la 16esima edizione del festival cinematografico "Schermi d'Amore" con sei sezioni e il ritorno del concorso ufficiale: qui il programma completo delle proiezioni.

Tra le novità in sala si segnalano Bad boys for life con Will Smith e Martin Lawrence, ma anche il nuovo film di Todd Haynes con Mark Ruffalo, Anne Hathaway e Tim Robbins Cattive Acque.

Da segnalare il ritorno sul grande schermo anche di Harrison Ford protagonista nel film di Chris Sanders Il richiamo della foresta. Infine, per il cinema italiano, è in uscita la nuova commedia firmata Fausto Brizzi La mia banda suona il pop con nel cast Christian De Sica, Diego Abatantuono, Massimo Ghini, Angela Finocchiaro, Rinat Khismatouline e Paolo Rossi.