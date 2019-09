Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 settembre 2019

Davvero numerosi gli eventi da non perdere durante il weekend: in città si svolgerà dal 20 al 22 settembre la manifestazione "Carega in Tavola" tra musica, mostre ed enogastronomia nello storico quartiere omonimo. Sabato sera grande festa con "La notte delle fontane" in Borgo Venezia ed il Gran Galà promosso dalla Pro Loco di Verona. Sempre il 21 settembre da non perdere la "Festa campana" dove poter degustare tante prelibatezze gastronomiche, ma anche da non perdere il Cucine a motore - food & beer festival in programma dal 20 al 22 settembre agli ex magazzini generali di Verona.

Per gli appassionati ciclisti, da segnalare la "Bike Night" in partenza da piazza San Zeno sabato sera e diretta verso Riva del Garda, per un'affascinante biciclettata da mezzanotte all'alba lungo le sponde del lago. Per chi preferisse invece qualcosa di sportivo ma un po' più rilassante, da segnalare la "pedalata vintage" promossa da Itala Pilsen che si svolgerà sempre nella giornata di sabato con partenza dall'ex Arsenale. Sempre all'Arsenale, da non perdere la grande Fiera del disco e del vinile che è in programma sabato e domenica.

In provincia prosegue anche questo weekend la tradizionale Fiera del riso di Isola della Scala dove poter assaggiere meravigliosi risotti preparati da cuochi d'eccezione. Spostandosi a Bussolonego troviamo invece dal 19 al 22 settembre la manifestazione "Oktoberfest" con cucina tipica, musica live e il luna park. Sapori e costumi della Baviera saranno poi protagonisti anche per questo fine settimana al "Gardaland Oktoberfest", mentre al Movieland di Lazise prosegue l'appuntamento con l'"American beer fest". Da segnalare inoltre il "Brewery Festival" che proporrà ottimo street food di qualità e birre artigianali, dal 20 al 23 settembre, nella splendida Garda. Infine, da non perdere l'ampia manifestazione enogastronomica "Ciottolando con gusto" che si terrà come tutti gli anni a Malcesine sabato e domenica.

Il 21 settembre al Teatro Camploy di Verona la compagnia Susanna Beltrami proporrà "Io sono il bianco del nero", spettacolo di danza con coreografia di Susanna Beltrami. Domenica, sempre al Camploy, è in programma lo spettacolo "Focus Dancehauspiù", una serata dedicata al Vivaio, un progetto rivolto ai giovani ballerini e sostenuto da DANCEHAUSpiù – Centro Nazionale di Produzione della Danza.

Inaugura il 21 settembre presso Studio la Città la nuova stagione espositiva 2019-20 con una personale dedicata all’artista Lucio Pozzi e l'esposizione di Jacob Hashimoto. "La Manifattura Tabacchi a Verona, coltivazione e lavorazioni del tabacco" è il titolo della mostra realizzata visibile alla Biblioteca Civica di Verona fino al 5 ottobre 2019 con l'esposizione di materiale iconografico, audiovisivo e documentale. Gli artisti, pittori e scultori, nati o vissuti o con la propria sede di lavoro "ai Filippini" sono invece i protagonisti con le loro opere della mostra "Artistii Filippinati", allestita presso la Sala Birolli di Verona.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue invece fino al 22 settembre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Il Museo di Castelvecchio continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Presso il parco di Villa Buri a Verona è invece da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati". In provincia da segnalare le belle iniziative in programma nel Comune di Sommacampagna in occasione delle Giornate europee del Patrimonio.

Grande appuntamento all'Arena di Verona venerdì sera con il concerto di Francesco De Gregori accompagnato da un'orchestra oltre che dalla sua band per un live memorabile. Sempre in Arena da segnarsi il concerto di un altro importante artista della scena musicale italiana, vale a dire Nek che salirà sul palco dell'anfiteatro scaligero nella serata di domenica 22 settembre.

​Ai Bastioni delle Maddalene si terrà invece una bella serata di Jazz ad ingresso gratuito, il 21 settembre, con Elena Burk e le musiche di Gershwin e Bernstein che risuoneranno al Centro di Documentazione "Verona Città Fortificata". Altro grande appuntamento del weekend quello con il frontman degli Afterhours che sarà protagonista domenica al Teatro Filarmonico di Verona per "An evening with Manuel Agnelli".

La grande attesa per tutti i suoi fan è finalmente esaurita, anche nelle sale veronesi è possibile vedere il nuovo film di Quentin Tarantino C'era una volta a...Hollywood, con protagonisti Brad Pitt e Leonardo Di Caprio per la prima volta insieme sul grande schermo.

Tra le novità al cinema, da segnalare anche il documentario diretto da Elisa Amoruso Chiara Ferragni Unposted.