Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 19 al 21 giugno 2020

Nuovo weekend a Verona e provincia e nuovi appuntamenti da non perdere: in città grande spazio alle visite guidate che riguarderanno anzitutto l'Arena di Verona con l'appuntamento "Riscopriamo l'anfiteatro Arena", in programma a partire dal 19 giugno in occasione delle Giornate europee dell'archeologia. Ma non è tutto, perché nel fine settimana tornano anche le visite guidate in città alla scoperta del centro di Verona. In collaborazione con le Guide Turistiche certificate, i tour, pensati anche per i cittadini veronesi e per i turisti di prossimità, riprendono sempre da venerdì 19 giugno e proseguono anche la mattina di sabato e domenica.

Venerdì in particolare si riparte con "Verona affrescata", una passeggiata per le vie e piazze cittadine alla scoperta dei significati spesso nascosti delle facciate dipinte più rappresentative di alcuni palazzi del centro storico. Sabato 20 e domenica 21 giugno sarà invece proposto il tour classico: una piacevole passeggiata in centro storico per ammirare i monumenti più significativi e vivere tutto il fascino di Verona. E non è finita qui, perché la recente scoperta ai Portoni Borsari di un antico muro romano avvenuta proprio in questi giorni durante gli scavi dei tecnici di Acque Veronesi, ha fatto sì che per sabato mattina lo scavo venga appositamente aperto in sicurezza a cittadini e turisti, i quali potranno così essere accompagnati in visita guidata. Altro appuntamento da non perdere, sempre il 20 giugno, è poi "Verona in bicicletta", un tour guidato alla riscoperta delle bellezze della città attraversandola sulle due ruote.

Ulteriore bella novità di questo fine settimana, soprattuto per i bambini e le loro famiglie, è la riapertura del Children's Museum Verona che, a partire proprio da sabato 20 maggio, tornerà infatti ad accogliere i visitatori proponendo tante attività ed imperdibili laboratori. Fino al 21 giugno è poi in programma la "Shakespeare Week", quest'anno in formato digitale con numerosi spettacoli da gustarsi in streaming proposti da Casa Shakespeare. Fino al 19 giugno e, questa volta in presenza, è poi possibile assistere presso il Teatro Nuovo allo spettacolo "Il muro trasparente. Delirio di un tennista sentimentale" con protagonista Paolo Valerio.

Per gli amanti della bicicletta e delle prelibatezze locali, si segnala domenica 21 giugno l'escursione sulle due ruote "Biciclettata, formaggi gialli e degustazione" che si terrà a Soave. Sempre in provincia, questa volta sul lago, è in programma a Peschiera del Garda una divertente caccia al tesoro urbana dal titolo "La spada e la croce" che si terrà nella giornata di sabato. Assolutamente da non perdere poi sempre sul garda a Lazise la grande inaugurazione del parco divertimenti dedicato al cinema Movieland che si terrà nella giornata di venerdì 19 giugno. Dopo mesi di stop causa coronavirus, a Lazise sabato tornerà anche la musica dal vivo di "Verona Beat" con un concerto davvero tutto da gustare.

Nello splendido Parco Giardino Sigurtà a Valeggio sul Mincio è poi in programma una giornata dedicata alle famiglie con l'evento speciale "Pecoratosando" che si terrà domenica 21 giugno. Da ricordare inoltre durante questo weekend anche il primo appuntamento della rassegna "L'estate del Chiaretto di Bardolino" che, domenica 21 giugno prevede l'evento "Note rosa a Bardolino": per l'occasione saranno allestiti tre punti a tema, tra il centro storico di Bardolino e la frazione di Cisano, dove si esibiranno altrettanti gruppi musicali. Altro evento da non perdere è poi sempre sul lago nel Comune di Garda la tradizionale "Festa delle fate" che si celebrerà durante le giornate del 20 e del 21 giugno sullo splendido lungolago Regina Adelaide.