Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 17 al 19 gennaio 2020

Nuovo weekend ricco di appuntamenti interessanti nel territorio veronese: in città si respira già aria di carnevale con la grande sfilata in programma domenica e che attraverserà i quartieri di Madonna di Dossobuono, Golosine e Santa Lucia. Altro appuntamento da non perdere, questa volta a Veronafiere, è quello con il Motor Bike Expo, in programma dal 16 al 19 gennaio, il salone internazionale della moto che come ogni anno riserverà fantastiche sorprese e numerose iniziative dedicate agli appassionati delle due ruote. Nella giornata di domenica, inoltre, da segnalare la visita guidata alla scoperta della Basilica di Santa Anastasia.

Ultimi giorni per partecipare alla manifestazione "Il Natale a Quinzano", dove è allestito il magnifico presepio automatico, oltre a mostre e mercatini, e che si concluderà il 19 gennaio. Sempre domenica, inoltre, appuntamento da non perdere per tutti gli amanti dello sport con la 45esima edizione della "Montefortiana", manifestazione podistica in partenza da Monteforte d'Alpone e che anche questa volta porterà migliaia di persone alla scoperta delle magnifiche colline del Soave.

Fino al 19 gennaio è in scena al Teatro Nuovo lo spettacolo "Si nota all'imbrunire (Solitudine da paese spopolato)" con protagonista Silvio Orlando. Sempre in partenza dal Nuovo, questa volta sabato, è invece lo spettacolo itinerante "Silent Dante" che ripercorrerà i luoghi veronesi della vita e della poesia di Dante Alighieri. Il 18 e 19 gennaio, al Teatro Camploy è inoltre in cartellone "Niente sesso siamo ateniesi", portato in scena dalla compagnia Tabula Rasa. Al Teatro Satiro Off ultima replica venerdì per "The Merchant of Venice", mentre al Teatro Santa Teresa sabato sera è in programma la commedia "Mi piazzo in banca e non se ne parla più" e al Teatro Modus è in arrivo invece l'attore Matteo Belli con il suo spettacolo "Le guerre di Walter".

In provincia è da segnalare al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala, venerdì sera, "L'ascensore", mentre sabato al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda andrà in scena lo spetacolo "I promessi sposi". Domenica, invece, da non perdere al Teatro Salieri di Legnago "Cattivini", divertente cabaret/concerto per le famiglie.

Alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è invece visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. Presso la Libreria la Feltrinelli, è invece visitabile fino al termine del mese la mostra "La banalità del ma", con esposte le illustrazioni di Mauro Biani. Al Palazzo della Gran Guardia è invece allestita l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky", mentre la Biblioteca Civica ospita la mostra bibliografico-documentaria "1770-2020: 250 anni di Mozart a Verona nelle collezioni della Biblioteca Civica".

Primo appuntamento del 2020 con la rassegna Concertistica del Teatro Ristori, sabato 18 gennaio, con protagonista l’acclamata Orchestra Giovanile Nazionale Tedesca, Das Bundesjugendorchester. Sempre al Ristori, da non perdere domenica il concerto/brunch con Fabrizio Meloni e i Percussionisti della Scala.

Ex concorrente di X Factor ed acclamato da critica e pubblico a Sanremo Giovani 2018, il cantautore toscano Andrea Biagioni si esibirà dal vivo, venerdì sera, all'Hotel Corte Ongaro di Verona. Doppio appuntamento da non perdere nel weekend alle Cantine de l'Arena: venerdì sera torna il blues internazionale della Al Brown Blues Band, mentre domenica l’aperitivo sarà supportato dalla intramontabile musica jazz della rassegna Blue note Sunday. Sempre in città da segnalare inoltre sabato sera il Trio Canaia live al Cohen Verona.

In provincia da non perdere a Colognola ai Colli il concerto degli Harmony Gospel Singer nell'ambito dell'iniziativa "Il sorriso di Beatrice" che si terrà sabato sera. Torna inoltre domenica sul lago di Garda la rassegna musicale "Lazise - Canzoni d'autore" con ospite il musicista Francesco Baccini. Da segnalare infine al Club il Giardino di Lugagnano di Sona il tributo ai Jethro Tull che si terrà nella serata di venerdì.

Tra le novità in sala si segnalano il film di Taika Waititi Jojo Rabbit con nel cast Roman Griffin Davis e Scarlett Johansson, ma soprattuto Richard Jewell, la nuova opera cinematografica dell'intramontabile Clint Eastwood.