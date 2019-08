Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 16 al 18 agosto 2019

Davvero numerosi gli appuntamenti del weekend nella settimana di Ferragosto: in città a Verona prosegue per tutta la settimana l'Antica Sagra dell'Assunta al Lazzaretto, così come da non perdere è la Sagra di San Rocco Castiglione fino al 16 agosto in via Sasse. Da segnalare poi gli appuntamenti del Kroen Beach, tra musica e divertimento presso il Bastione San Francesco a due passi dal centro di Verona. Sempre nel cuore del capoluogo scaligero, inoltre, da segnalare il mercatino dell'handmade Storie creative che si svolgerà dal 15 al 18 agosto presso le logge di piazza dei Signori. Nella zona est della città, infine, è da rammentare la 23esima edizione della Sagra dell'Assunta di Montorio.

In provincia prosegue a Grezzana tra musica dal vivo e prelibatezze tutte da gustare la Festa grande Santa Viola, così come è in programma fino al 19 agosto la Sagra dell'anguria a Bure di San Pietro in Cariano. A Gazzo Veronese si celebra poi fino a domenica la Sagra del Ceson, mentre ad Albaredo d'Adige è da non perdere il doppio appuntamento con la Sagra paesana e la Festa della polenta, così come quello nel parco di Villa Bresciani con il Cerea summer festival.

Dal 16 agosto si terrà inoltre la grande Festa di San Luigi nella località di Affi, mentre a Bussolengo da venerdì a domenica verrrà dato ampio spazio alla musica live e all'enogastronomia locale nell'ambito del San Rocco music festival. Assolutamente da ricordare poi il grande appuntamento a Peschiera del Garda tra sport, tradizioni e specialità culinarie con l'affascinante Palio delle mura che si svolge dal 16 fino al 20 agosto.

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona torna protagonista la Compagnia Giorgio Totola con la commedia "Matto sarà lei" di D.Conati, mentre al Chiostro di Sant'Eufemia dal 9 agosto la compagnia Gino Franzi porterà sul palco "Volare oh oh, cantare oh oh (il gioco dell’oca in musica)" di Stefano Modena. Infine, il Chiostro di Santa Maria in Organo ospita la compagnia Zeropuntoit in scena con "Il triangolo no! Non l’avevo considerato" di Andrea Girardi.

Da non perdere in città anche lo spettacolo itinerante "Romeo e Giulietta" con partenza dalla Casa di Giulietta.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Alla Gran Guardia di Verona è allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra". All'interno del Teatro Satiro Off è infine visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona.

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati".

Per il festival lirico areniano è in programma venerdì sera a Verona il melodramma in tre atti di Giacomo Puccini "Tosca", mentre sabato 17 agosto sarà la volta de "La Traviata" di Giuseppe Verdi e, infine, domenica nuovo appuntamento con l'amatissima "Aida" sempre di Giuseppe Verdi.

Tanta musica live in programma a Bussolengo nel weekend durante il San Rocco Music Festival che vedrà esibirsi da venerdì a domenica Nìu Tennici, Smogmagica e Withfly. In città a Verona, invece, da non perdere le serate e i dj-set del "Kroen Beach" al Bastione San Francesco.

Per gli amanti del cinema all'aperto, si segnalano le proiezioni dell'arena estiva al cinema Fiume di Verona da Ferragosto a domenica con Bohemian Rhaposody di Bryan Singer e Il traditore di Marco Bellocchio.