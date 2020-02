Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 14 al 16 febbraio 2020

Davvero numerosi gli eventi da non perdere anche in questo nuovo fine settimana dedicato agli innamorati: in città fa il suo ritorno l'attesissima manifestazione "Verona in Love" con un ricco programma di iniziative ed eventi imperdibili, dal 13 al 16 febbraio, tra mercatini, spettacoli, musica live e l'immancabile "Baciami a Verona". Proseguono inoltre in città anche i tantissimi appuntamenti di carnevale: a Montorio è in programma la sfilata "Re Magnaron" e in serata la cena medioevale a Corte Scaligera presso Piazza Bacanal. Da non perdere poi domenica la sfilata "Santa Lucia - Golosine" con partenza da Piazzale Quadrato e la festa "Mascherina: Sior de la Spianà" allo Stadio, così come la "Donzelletta del sabato del villaggio" presso la parrocchia di Borgo Nuovo.

Sempre in città, questa volta a Veronafiere, da non perdere il grande evento dedicato alla bicicletta, il "CosmoBike Show" che si terrà il 15 e 16 febbraio. Per gli amanti dello sport, inoltre, c'è grande attesa in vista di una nuova entusiasmante edizione della "Gensan Giulietta&Romeo Half Marathon" che si terrà domenica e sarà anticipata sabato dalla "City seights seeing run" e al mattino domenica dalla "Monument run".

Non è però ancora tutto, perché in occasione di San Valentino anche la provincia veronese riserva grandissime iniziative: torna infatti anche quest'anno l'evento "Lago di Garda in Love" che vedrà protagonista tante località lacustri con speciali appuntamenti per le coppie di innamorati. Sempre sul lago, inoltre, e in particolare a Bardolino, è assolutamente da non perdere il fantastico "Carnevale di Bacco e Arianna" con la grande sfilata di maschere che si terrà sabato 15 febbraio.

Ancora in provincia è poi da segnalare a Bussolengo la tradizionale "Fiera di San Valentino" che si festeggerà tra musica, spettacoli ed enogastronomia tipica da venerdì a domenica. Gli appassionati di auto troveranno invece soddisfazione con il Rally della Lessinia in partenza a Bosco Chiesanuova, mentre tutti gli amanti di fumetti potranno visitare la grande fiera "Cerea Comix" in calendario all'Area Exp sabato e domenica.

Venerdì sera al Teatro Camploy è in programma lo spettacolo "Il caso Mahler", mentre sabato e domenica è di scena "Allontanarsi dalla linea gialla!". Il 15 febbraio al Teatro Santa Teresa è poi in cartellone "Allegretto (perbene...ma non troppo)", mentre sabato e domenica presso Modus sono in calendario due spettacoli del commediografo Neil Simon: "Cena a sorpresa" e "La strana coppia". Da segnalare inoltre presso Fucina Culturale Machiavelli, il 15 febbraio, lo spettacolo "Giulietta e Romeo - Lettere dal mondo liiquido".

In provincia, da ricordare lo spettacolo di danza al Teatro Salieri di Legnago, venerdì sera, "My Land". Sempre nella serata di San Valentino, inoltre, al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala è da non perdere la commedia "Ricette d'amore".

Inaugura il 14 con apertura al pubblico il 15 febbraio il nuovo polo artistico nel cuore della città di Verona: Palazzo Maffei - Casa Museo, con al suo interno oltre 350 opere d'arte da poter ammirare. In occasione del "Verona in Love", inoltre, sarà possibile visitare tutti i musei civici, da giovedì 13 a domenica 16 febbraio, con la formula "paghi uno ed entri in due". Tra le novità della settimana, da segnalare presso la Sala Civica Zangrandi a Parona il festival internazionale di fotografia "I love photography".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile invece visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio. Da ricordare, inoltre, al Palazzo della Gran Guardia, anche l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky".

Nelle giornate di sabato e domenica la biblioteca Capitolare di Verona ospiterà invece l'esposizione temporanea dal titolo "Evoluzione della lingua: dal latino all'italiano". In provincia, a Bussolengo, è infine da non perdere la 31esima "Mostra di Orchidee e Bonsai" presso il Flover Garden, un evento che condurrà i visitatori alla scoperta del mondo orientale.

Da non perdere nel weekend i numerosi appuntamenti con la musica live in occasione del "Verona in Love", con tanto di esibizione sabato dei finalisti del concorso musicale "Arte d'amore".

Doppio concerto nel fine settimana in programma alle Cantine de l'Arena: venerdì sarà un San Valentino all’insegna del funk-soul con i The Matt Project e Marina Santelli. Domenica, invece, torna la rassegna Blue note Sunday, con Out of the niight quartet di Giulio Campagnolo. Venerdì sera live da non perdere anche al Colorificio Kroen di Verona, dove salirà sul palco Military Genius, il progetto solista del musicista e produttore Bryce Hildebrand Cloghesy, già membro dei Crack Cloud.

Domenica al Cohen Verona appuntamento con le sonorità funky blues di Elisha Blue, mentre al Club il Giardino di Sona è da segnalare nella serata di San Valentino il concerto tributo ai Rush.

Tra le novità in sala si segnala Sonic - Il Film con Jim Carrey, mentre per il cinema italiano è in uscita il nuovo film di Gabriele Muccino dal titolo Gli anni più belli con nel cast Pierfrancesco Favino, Kim Rossi Stuart, Micaela Ramazzotti, Claudio Santamaria, Nicoletta Romanoff ed Emma Marrone.