Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 settembre 2019

Nuovo fine settimana tutto da vivere a Verona e in provincia: in città si festeggia nel centro storico tra musica, giochi di strada per grandi e bambini, colori e sapori speciali grazie all'arrivo di una nuova entusiasmante edizione del Tocatì: ospite d'onore quest'anno sarà la Bretagna. Da non perdere inoltre la sagra "Borgo Frugose in festa" in programma dal 12 al 15 settembre a San Michele, così come la manifestazione "Famiglie in festa" che si svolgerà nel parco tra via Selinunte e via Zancle a Verona. Da ricordare inoltre l'"Open Day" dedicato a grandi e bambini presso il Parco San Giacomo domenica 15 settembre, così come anche la grande "Fiera dalla parte degli animali" che si svolgerà sabato e domenica presso l'ex Arsenale di Verona.

Spostandosi in provincia non mancano anche qui tante iniziative, a cominciare dalla grande "Notte Bianca" di Villafranca che dopo il rinvio per maltempo della scorsa settimana si celebrerà nella serata del 14 settembre. A Vigasio da segnalare sabato e domenica la prima edizione della Festa dell'Orecchietta, mentre a San Giovanni Lupatoto è in arrivo la manifestazione "Hop Hop Street Food". Sempre in tema di cibo di strada, da non perdere a Stallavena, dal 13 al 15 settembre, il Cucine a motore - Food and Beer Festival. Assolutamente da non perdere poi la tradizionale grande Fiera del riso che ha inaugurato questa settimana e continuerà fino al 6 ottobrre al Palariso di Isola della Scala.

A Tarmassia prosegue inoltre la Sagra dell'anara pitanara, mentre spostandoci sul lago troviamo a Castelnuovo del Garda una fantastica nuova edizione della Festa dell'Uva dal 13 al 15 settembre. Il parco divertimenti di Gardaland, inoltre, ospiterà da sabato il suo specialissimo Oktoberfest, mentre è assolutamente da non perdere anche l'American Beer Fest in programma dal 13 settembre presso Movieland a Lazise. Da segnalare ancora per tutti gli appassionati di motori, la speciale due giorni a Bardolino, sabato e domenica, "Garda Classic Car Show" con il raduno di decine di auto d'epoca lungolago. Risalendo ancora lungo la sponda veronese del lago, troviamo infine a Castelletto di Brenzone la Festa messicana e, per tutti i golosi, la manifestazione "Chocomoments" nella splendida Malcesine.

Il 13 e 14 settembre, per l’ultimo appuntamento dell'Estate Teatrale Veronese al Teatro Romano, arriva sul palco "Elena" di Euripide con Laura Marinoni diretta dal regista di fama internazionale Davide Livermore.

Debutta poi sabato 14 settembre, con replica domenica, al Teatro Camploy di Verona, la nuova produzione di Ersilia Danza di Laura Corradi: lo spettacolo "Callas". Al Teatro Romano, invece, domenica 15 settembre è in cartellone "Menecmi di Plauto", lo spettacolo comico del Teatro Europeo Plautino di Sarsina.

Si terrà inoltre nella notte tra il 13 e il 14 settembre a Verona lungo l’Adige, l'affascinante appuntamento con la lettura di Alessandro Anderloni de l'"Inferno" della "Divina Commedia", per ricordare l’anniversario della morte di Dante Alighieri nella città che gli fu «primo refugio e primo ostello».

Gli artisti, pittori e scultori, nati o vissuti o con la propria sede di lavoro "ai Filippini" saranno i protagonisti con le loro opere della mostra "Artistii Filippinati", allestita presso la Sala Birolli di Verona dal 14 settembre. Tra le novità della settimana, da segnalare la mostra fotografica "Saval. Anatomia di un quartiere" che sarà inaugurata sabato 14 settembre a Verona presso il Laboratorio delle Armonie, ma anche l'esposizione collettiva "Contamination and maybe even more" che inaugura sabato sera in Fonderia 20.9.

Presso il parco di Villa Buri a Verona è invece da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", così come l'allestimento "L'arte a Verona tra avanguardia e tradizione. L'Ottocento e il primo Novecento da Hayez a Casorati".

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue invece fino al 22 settembre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Il Museo di Castelvecchio continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Il grande cantautore italiano Eros Ramazzotti sarà protagonista sabato della sua terza serata in Arena a Verona, per un concerto che si annuncia memorabile. Domenica sera cresce inoltre l'attesa per l'arrivo al Teatro Romano di David Garrett che farà tappa a Verona per una data del tour celebrativo dei suoi dieci fantastici anni di carriera.

Si terrà inoltre sabato sera il party d'inagurazione della nuova stagione artistica e della nuova avventura dopo il cambio gestione presso il Cohen Verona a San Zeno.

Altra grande apertura della stagione musicale 2019/2020 anche per il Club il Giardino a Sona, con ospite il country blues di Drew Dixon e la sua band direttamente dal Tennessee.

Tra le novità in sala si segnalano Good Boys - Quei cattivi ragazzi, commedia diretta da Gene Stupnitsky e Grandi bugie tra amici, altra commedia diretta questa volta da Guillaume Canet con protagonisti François Cluzet e Marion Cotillard.