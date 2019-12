Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 13 al 15 dicembre 2019

Nuovo fine settimana ricchissimo d'iniziative nel territorio veronese: in città proseguono i Mercatini di Natale, mentre questa settimana sono venute ad aggiungersi in piazza Bra anche le bancarelle di Santa Lucia per festeggiare un'altra grande tradizione scaligera. Ma l'aria di festa contagerà anche i quartieri, con l'evento "Natale in piazza a San Massimo", così come con la grande "Festa di Natale a San Michele Extra" che si terrà domenica e il "Natale in tour nei quartieri" che venerdì farà tappa alle Golosine.

Assolutamente da non perdere poi anche il bellissimo mercatino di eccellenze artigianali che è in prgramma anche questo weekend, dal 13 al 15 dicembre, in occasione della manifestazione "Natale in Arsenale". Da segnalare, inoltre, da venerdì a sabato i tre giorni di divertimento e solidarietà in programma al Palazzo della Gran Guardia dove si svolgerà l'evento "A Natale mettiamoci in gioco per l'Airc" con attività ricreative per grandi e bambini. Altro appuntamento da non perdere a Veronafiere dove è in calendario un'ampia esposizione cinofila con "Enci Winner" dal 13 al 15 dicembre. Sempre in città, questa volta tra via Albere ed il ponte del Canale Camuzzoni, domenica si terrà l'iniziativa aperta a tutti, promossa dall'associazione Easy Green Verona, che prevede la piantumazione di fiori per abbellire il quartiere.

In provincia proseguono poi gli appuntamenti natalizi con il "Gardaland Magic Winter" nel parco divertimenti a Castelnuovo del Garda, ma anche a Bardolino, Lazise, Garda, Malcesine e Peschiera del Garda dove son presenti i caratteristici mercatini, la pista di pattinaggio ed anche l'immancabile presepe subacqueo.

Da non perdere anche la "Magia del Natale" a Bussolengo dove non mancano i tradizionali mercatini e i tantissimi eventi correlati, così come nel territorio di Pescantina in occasione delle celebrazioni del "Natale in riva all'Adige" con stand enogastronomici e numerose iniziative tutte da scoprire. Sempre in provincia è poi da segnalare sabato e domenica la manifestazione "Natale a Cavalo" che si terrà nell'antico borgo di Fumane, mentre a San Bonifacio il 15 dicembre è in arrivo "La carica dei Babbo Natale", divertentissima passeggiata in costume a scopo benefico.

Al Teatro Nuovo è in scena fino a domenica lo spettacolo "Falstaff e il suo servo" con Franco Branciaroli e Massimo De Francovich. Al Camploy, per la rassegna L'Altro Teatro, spazio invece all'istrionico Filippo Timi protagonista sabato sera in "Skianto". Presso Modus venerdì sera è in calendario lo spettacolo "Scene di violenza coniugale", mentre al Teatro Pedemonte sabato e domenica va in scena la commedia "Per interposta persona". Da ricordare poi gli appuntamenti al Teatro Stimate con "Il principe felice" domenica pomeriggio, mentre sabato all'Accademia d'Arte circense di Verona si terrà l'evento "Natale al circo". In provincia, da non perdere al Teatro Salieri di Legnago lo show di Riccardo Rossi protagonista in "W le donne" nella serata di venerdì.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano inaugura venerdì 13 dicembre la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" in corso al Museo di Castelvecchio. In occasione del 250° anniversario del primo concerto italiano del «portentoso giovane» Wolfgang Amadeus Mozart, tenutosi a Verona nella Sala Maffeiana il 5 gennaio 1770, l'Accademia Filarmonica e la Biblioteca Civica presentano la mostra bibliografico-documentaria "1770-2020: 250 anni di Mozart a Verona nelle collezioni della Biblioteca Civica", visitabile a Verona dal 12 dicembre presso la Biblioteca Civica.

L'associazione Archeonaute, domenica 15 dicembre, presenta inoltre presso l'Area Archeologica di Corte Sgarzerie una speciale visita guidata dal titolo "Il Catasto A: un reperto eccezionale si racconta", focalizzata su un eccezionale reperto rinvenuto durante gli scavi del Criptoportico e fino ad oggi non visibile da parte del pubblico. Prosegue nel frattempo al Palazzo della Gran Guardia l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky". Sempre alla Gran Guardia, è poi visitabile anche la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi tutti da ammirare. Da segnalare inoltre presso la sala convegni del Banco BPM in via San Cosimo a Verona, la mostra "Il Cenacolo di Leonardo da Vinci. Dalle crepe la luce".

Domenica 15 dicembre al Teatro Filarmonico debutta un nuovo allestimento di "Madama Butterfly", coprodotto da Fondazione Arena e l’Opera Nazionale croata, per la regia di Andrea Cigni e la direzione di Francesco Ommassini. Venerdì sera al Teatro Camploy è poi in programma il concerto benfico "Uno sguardo verso il cielo". Doppio appuntamento natalizio nella giornata di domenica: il coro lirico San Giovanni sarà protagonista nella Chiesa dei Padri Filippini, mentre nella Chiesa di San Fermo Inferiore si terrà l'evento "Cantando vicino alla stella".

La rassegna Jazz del Teatro Ristori torna, venerdì sera, con due grandi artisti italiani: Petra Magoni e Ferruccio Spinetti di Musica Nuda. Grande musica live anche nel weekend delle Cantine de l'Arena: venerdì tornano gli English Men con il loro tributo alla musica di Sting. Domenica 15 dicembre, invece, l’aperitivo sarà in compagnia delle colonne sonore dei film di animazione del regista giapponese Miyazaki, interpretate dal fantastico Quartetto Gibli.

Al Colorificio Kroen di Verona, venerdì sera da non perdere il live delle Shantih Shantih, band tutta al femminile dalle sonorità garage rock. Altra chicca musicale del weekend, sabato sera, al Forte del Chievo, dove Interzona presenta il live degli ARTO. Da segnarsi in agenda anche l'appuntamento di domenica al Cohen Verona dove si terrà il "Release Party 92 - Altaluna", mentre sabato sera al Club Il Giardino di Lugagnano salirà sul palco la rock band Black Mama per presentare il suo ultimo disco "Where The Wild Things Run".

L'Associazione Pro Senectute O.N.L.U.S. propone, nell'ambito del progetto Anziani Protagonisti del Quartiere, la 15esima Rassegna Cinematografica "Quattro passi al cinema" presso il Centro "Dell'Isolo". Il primo appuntamento sarà domenica pomeriggio con il film di Dino Risi Venezia, la luna e tu.

Tra le novità in uscita anche a Verona si segnala l'ultimo film di Richard Linklater Che fine ha fatto Bernadette? con protagonista Cate Blanchett, mentre per gli amanti delle commedie natalizie è in sala il film con Ficarra e Picone Il primo Natale.