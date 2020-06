Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 12 al 14 giugno 2020

Prima buona notizia di questo nuovo fine settimana quasi estivo è sicuramente l'annunciata riapertura di tutti i parchi con annesse aree giochi a Verona. Da sabato nel capoluogo scaligero i cittadini, ma soprattutto famiglie e bambini, potranno fruire nuovamente di ogni singolo parco per trascorrere piacevolmente qualche ora all'aria aperta. A Verona ricordiamo poi come sempre il calendario completo dei mercati settimanali: venerdì al Saval in via Emo, a Montorio in Piazza Penne Nere, a Santa Toscana - Veronetta in Piazza XVI Ottobre, poi in Corso Porta Nuova e a San Zeno in piazza Corrubbio. Sabato vi è poi immancabile il mercato dello Stadio in piazzale Olimpia con ben 261 banchi. Per quanto riguarda poi i mercati agricoli a km 0, si ricorda quello di Avesa in piazza Avesa il venerdì e sabato in piazza Isolo, mentre domenica si tiene il mercato in piazza Martiri d'Istria e Dalmazia nel quartiere di Santa Lucia (qui l'elenco completo).

Tra gli appuntamenti online, si segnala la rassegna di cortometraggi "Très court film festival", la cui 22esima edizione proseguirà in streaming fino al 14 giugno. Inoltre, dal 13 al 15 giugno, sarà di scena "Vapitaly 2020 Virtual", il primo appuntamento virtuale dedicato al mondo del vaping in Europa: aziende, operatori, appassionati hanno infatti trovato un nuovo modo per incontrarsi e sono pronti a partecipare a questo progetto unico e internazionale. È inoltre possibile fruire del tour virtuale degli interni di Porta Vescovo, con immagini in 3D e spiegazioni vocali su storia, elementi architettonici ed esposizioni permanenti e temporanee in corso, tutto grazie al progetto culturale #VR900 che offre la possibilità di una visita virtuale innovativa e sorprendente della Porta (per accedervi basta collegarsi al link del Museo della Radio: www.museodellaradio.com)

Non mancano poi ulteriori opportunità culturali nemmeno questo weekend in città: non solo è possibile visitare la splendida Arena, ma sono riprese anche le visite guidate in altri luoghi storici di Verona. L'associazione Archeonaute propone venerdì e sabato un doppio imperdibile appuntamento dal titolo "Visita guidata in città: Verona romana e le sue mura", mentre domenica si terrà inoltre la riapertura della Villa romana di Valdonega con possibilità di prenotare una visita guidata. Altro appuntamento di pregio si terrà sabato e domenica con la possibilità di prenotare la visita guidata alla Biblioteca Capitolare di Verona, nell'ambito dell'iniziativa "Post fata resurgam". Altro luogo incantevole sempre aperto ai visitatori e che è doveroso ricordare è il bellissimo Giardino Giusti, per una giornata tra arte, natura e bellezza.

E a proposito di giardini, da rammentare l'appuntamento di venerdì 12 giugno con "Natura e salute" al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, dove sarà possibile praticare yoga all'interno di una location davvero unica. Sempre in provincia, questa volta a Soave, si terrà sabato 13 giugno una fantastica visita guidata al castello e al borgo per immergersi completamente nelle atmosfere medievali.

Tornando invece in zona lago di Garda, avrà inizio anche quest'anno nonostante le tante difficoltà, la nuova attesissima stagione del parco divertimenti più famoso d'Italia: il 13 giugno apre infatti al pubblico Gardaland, con tante novità e imperdibili show da scoprire per una giornata all'insegna della spensieratezza. E per chi volesse poi concedersi un tour sulle acque del Garda, potrà anche sfruttare i nuovi collegamenti offerti da Navigazione Laghi che, tra le altre cose, proprio in questo fine settimana vedrà entrare in rotazione anche la nuovissima imbarcazione Pelèr sulla quale è possibile portare a bordo la propria bicicletta e proseguire così sulle due ruote l'esplorazione del territorio gardesano.

Pelèr Navigazione Laghi

