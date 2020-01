Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 10 al 12 gennaio 2020

Tanti gli eventi da scoprire anche in questo nuovo weekend: proseguono fino al 19 gennaio le tante iniziative, tra mostre e mercatini, della manifestazione "Natale a Quinzano", dove è possibile ammirare anche il caratteristico presepio automatico.

In città è poi da segnalare l'evento "Verona Urbs Picta", una passeggiata guidata in programma nella giornata di domenica alla scoperta dei palazzi affrescati del capoluogo scaligero, veri e propri capolavori dei maestri della pittura veronese. Per gli amanti della pizza, invece, è sicuramente da non perdere l'evento in programma venerdì presso l'Antica Pizzeria Da Michele a Verona.

In provincia è poi da segnalare il 12 gennaio la nona edizione della Festa di Sant'Antonio Abate in programma a Concamarise, dove si terrà anche un imperdinile mercatino con espositori di prodotti artigianali, ma anche enogastronomici tipici, food truck e prodotti per la cura del corpo.

L'11 gennaio 2020 al Teatro Nuovo va in scena lo spettacolo "Le cognate. Cena in famiglia" con Maria Teresa Ruta, Guenda Goria e Anna Zago. Sempre al Nuovo nelle serata di domenica (in replica lunedì) salirà invece sul palco la bravissima e divertentissima Teresa Mannino con il suo nuovo spettacolo "Sento la Terra girare".

Venerdì al Camploy, per la rassegna L'Altro Teatro è invece in calendario lo spettacolo "Semi - Senza infamia e senza lode" della compagnia Stivalaccio Teatro. Sabato e domenica, inoltre, il teatro di via Cantarane ospiterà la commedia "Volare oh oh, cantare oh oh oh oh. Il gioco dell’oca in musica". La Barcaccia torna poi in scena con la commedia "Aspettando Jo", sabato e domenica al Cinema Teatro Nuovo di San Michele, riprendendo la sua tradizionale rassegna teatrale invernale dopo il lungo stop per la scomparsa di Roberto Puliero.

Per i più piccoli è poi da segnalare nella giornata di domenica il musical "La Regina dei ghiacci" in programma presso il Teatro Santa Teresa a Verona. In provincia, invece, prosegue la rassegna Teatro Sold Out a Sommacampagna dove, presso l'Auditorium Mirella Urbani di Caselle, andrà in scena sabato sera la commedia brillante dialettale "Bai Bai Sgauie".

Al Palazzo della Gran Guardia di Verona prosegue fino al 12 gennaio la quarta edizione della "Biennale di pittura e scultura", così come l'importante mostra d'arte dal titolo "Il tempo di Giacometti da Chagall a Kandinsky" e la mostra natalizia "Presepi dal Mondo" che anche quest'anno porta nella città scaligera oltre 400 presepi.

Da non perdere poi alla Galleria d'Arte Moderna di Verona la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo Archeologico al Teatro Romano è possibile visitare la mostra "Il fascino dei vetri romani", un’esposizione realizzata in concomitanza con la mostra "Carlo Scarpa. Vetri e disegni 1925-1931" che è invece visibile sempre a Verona al Museo di Castelvecchio.

Grande appuntamento al Teatro Nuovo di Verona venerdì sera con la seconda data dello spettacolo/concerto in omaggio a Battisti e Mogol "Canto libero". Altro omaggio musicale da non perdere, questa volta al genio Mozart, venerdì e sabato presso il Teatro Filarmonico per un nuovo grande concerto sinfonico diretto da Alexander Lonquich. Appuntamento importante anche alla Gran Guardia venerdì sera con il "Concerto di Capodanno" per le famiglie che vedrà protagonista l'Orchestra Vivaldi.

Doppio live alle Cantine de l'Arena anche per questo weekend: venerdì spazio a brani conosciuti, classici dal pop al rock italiano e internazionale, magistralmente riarrangiati in stile swing dal quintetto Babataky. Domenica, invece, aperitivo immerso nelle atmosfere "old time" di vecchie balere con i veronesi The Hot Teapots che propongono classici degli albori del jazz, del blues e del ragtime.

Concerto da non perdere anche al Colorificio Kroen di Verona sabato sera, quando sul palco saliranno i Soviet Soviet per un live dalle sonorità post punk tutto da vivere. Sempre sabato altro concerto di rilievo al Cohen Verona dove si esibirà, in trio, il pianista e cantautore veronese Gianluca Chiarelli. In provincia, da ricordare l'appuntamento di venerdì al Club il Giardino di Lugagnano di Sona con "La Verona Bit".

Tra le novità in sala si segnalano Piccole donne di Greta Gerwig con Emma Watson, Saoirse Ronan, Timothée Chalamet, Florence Pugh, Eliza Scanlen e Laura Dern, ma anche il nuovo film diretto da Gianni Amelio Hammamet con protagonista Pierfrancesco Favino.