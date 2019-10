Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'1 al 3 novembre 2019

Fine settimana da "brividi" anche a Verona con tantissime iniziative per Halloween e non solo: in città sabato e domenica la Gran Guardia ospiterà la tradizionale mostra felina "I gatti più belli del Mondo", mentre il 3 novembre a San Zeno farà il suo ritorno il grande mercato dell'antiquariato, modernariato e vintage "Verona Antiquaria". Da non perdere inoltre anche la grande festa che si svolge fino a domenica in Borgo Roma dedicata alle specialità tipiche bavaresi "Verona Oktoberfest" con tanto di luna park in funzione. Il 3 novembre torna anche il Mobility Day e le tante iniziative culturali rivolte a tutti i bambini e alle loro famiglie per una domenica ecologica ricca di divertimento.

In provincia da segnalare nel weekend a Sanguinetto il Festival Vegetariano, mentre a Sommacampagna nella giornata di domenica si terrà il grande Mercato della Terra di Slow Food. Da non perdere poi la festa di Halloween sabato 1 novembre presso il Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, così come la Fiesta Mexicana di Halloween al Parco Natura Viva in programma sempre venerdì.

Ancora in provincia, ultimi giorni a San Zeno di Montagna per la Festa delle castagne e mostra-mercato del Marrone Dop, così come per la 23esima edizione della Fiera della polenta di Vigasio che si concluderà domenica. Da non perdere in tema Halloween il nuovo entusiasmante weekend da brividi in programma al Movieland di Lazise, mentre è da segnalare in materia di enogastronomia l'avvio domenica a San Martino Buon Albergo della Festa patronale con un ricco calendario di eventi. Infine, spostandosi sul lago di Garda, è assolutamente da non perdere la grande Festa del vino Novello che si celebrerà a Bardolino dall'1 al 3 novembre.

Venerdì 1 e sabato 2 novembre al Teatro Modus di Verona andrà in scena "Petrolio. Una storia a colori", spettacolo scritto dalla giovane attrice Beatrice Gattai con la regia di Alessio Di Clemente. Sabato alle ore 21 e domenica 3 novembre ore 16.30 va in scena presso il Teatro Camploy lo spettacolo "Cena a sorpresa". Sempre sabato 2 novembre alle ore 21.15 presso il Teatro Santa Teresa di Verona la compagnia Luci della Ribalta presenterà la commedia "Un divorzio amichevole".

Il 3 novembre la compagnia Teatro del Buratto apre la rassegna Fucina dei Piccoli a Verona con lo spettacolo "Lupi buoni e tori con le ali". Sempre domenica 3 novembre il Teatro Ristori inaugurerà la rassegna "Educational" 2019/2020 con la fiaba musicale "Paquito, Cartoline dal Sud America".

Torna domenica 3 novembre a Verona l'imperdibile appuntamento con l'iniziativa "Turista nella mia città: alla scoperta dei musei civici veronesi". Visite guidate di un'ora in tutti i musei civici la prima domenica del mese con ingresso a solo un euro. A Palazzo Barbieri la città di Verona celebra inoltre i 30 anni dalla caduta del Muro di Berlino con una mostra fotografica dal titolo "Mr. Gorbachev, tear down this wall!".

Alla Galleria d'Arte Moderna di Verona è inoltre possibile visitare la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016", mentre al Museo africano è visibile l'esposizione "Macho Nne" dell'artista Cyrus Kabiru. Proseguono in città anche le mostre "Carlo Zinelli. Visione continua" e "Omaggio a Mirko Basaldella" ospitate presso Palazzo Pellegrini.

Tanta buona musica live in programma nel weekend alle Cantine de l'Arena: si comincia venerdì 1 novembre con le atmosfere nordiche e le melodie folk di SheHungryLuv. Domenica 3 novembre sarà invece la volta di Silvania Dos Santos che, originaria di Recife (nord est del Brasile), guiderà il pubblico in un viaggio attraverso le musiche popolari del suo Paese.

Serata soul, funk e reggae al Cohen Verona sabato 2 novembre, quando sul palco salirà il trio guidato da Marina Santelli per un live da non perdere. Weekend di festa e musica dal vivo inoltre anche al Mad' in Italy di Verona dove sabato si esibirà l'Explosion Band e domenica I Sismica.

Sabato 2 novembre il cinema Alcione di Verona ospita il Believe FIlm Festival. In occasione di Halloween, Ippogrifo organizza inoltre nella propria sede di Verona una speciale rassegna dal titolo "Cine Horror Show" in programma dal 31 ottobre al 3 novembre.

Tra le novità in sala da segnalare il film La famiglia Addams, ma anche l'horror con Ewan MacGregor Doctor Sleep, oltre al nuovo capitolo della saga Terminator: destino oscuro.

Per quanto riguarda il cinema italiano, da segnalare la nuova commedia di Alessandro Siani Il giorno più bello del mondo e il trhiller di Donato Carrisi L'uomo del labirinto con protagonisti Toni Servillo, Dustin Hoffman e la veronese Valentina Bellè.