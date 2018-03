Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 marzo 2018

Fine settimana che giunge anche a Verona sull'onda dell'8 marzo, la Festa della Donna. Qui è possibile trovare le tante iniziative dedicate alle donne in programma nel Veronese. La Corsa di Giulietta prevista per l'11 marzo è stata posticipata di due settimane, ma a Verona sarà comunque un weekend all'insegna dello sport con la grande manifestazione che si terrà da venerdì a domenica a Veronafiere "Sport Expo 2018".

Per gli amanti delle passeggiate, da non perdere l'evento "Trekking Verona", un'escursione domenicale sulle colline da Veronetta fino alle Torricelle. Sempre in tema di escursioni, questa volta in Lessinia, da segnalare la ciaspolata notturna che si terrà sabato 10 marzo da Passo Fittanze fino al rifugio Castelberto.

In provincia da segnalare la grande inaugurazione della nuova Stagione al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio, dove in occasione della festività dell'8 marzo come di consueto le donne potranno accedere gratuitamente e gli uomini ad un prezzo ridotto fino a sabato. Domenica 11 marzo, sempre in occasione della Festa della Donna, questa volta a Vallese di Oppeano è previsto un mercatino a tema dal titolo "Donne e sapori".

Fino al 9 marzo in scena al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Una delle ultime sere di Carnovale" di Carlo Goldoni e per la regia Beppe Navello. Al Teatro Camploy è invece in programma la divertente commedia "Nero come un canarino". Il Teatro Laboratorio all'ex Arsenale presenta domenica pomeriggio "Cappuccetto blues", al Teatro Stimate si terrà l'appuntamento per famglie "Il piccolo violino". Sempre in città da non perdere anche i vari appuntamenti in programma presso il nuovo spazio culturale Modus.

In provincia, invece, da segnalare a Bovolone lo spettacolo di Ippogrifo "Sic transit gloria mundi" sabato sera, mentre al Teatro Salieri è di scena "Non mi hai più detto ti amo!" con Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Allestita all'interno della Biblioteca Capitolare, da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino".

Al Museo di Castelvecchio è poi allestita l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona", mentre al Museo di Storia Naturale si può visitare la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens. Presso la galleria Studio la Città sono visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo.

Grande appuntamento venerdì 9 marzo al Teatro Ristori con una novità assoluta per Verona: per la prima volta sarà ospite il più grande violista di tutti i tempi e, come dice il New York Times «Senza alcun dubbio, uno dei massimi musicisti viventi», Yuri Bashmet con il suo prestigioso complesso I solisti di Mosca. Domenica 11 marzo, inoltre, il Teatro Filarmonico ospita l'opera di Puccini "Manon Lescaut".

Alle Cantine de l’Arena, venerdì 9 marzo, The C.Zek Band presenta l’album di debutto discografico "Set you free": un blues classico, impreziosito da digressioni funk, soul e rock. Domenica 11 marzo in orario aperitivo, spazio invece al groove blues duro ed emozionante, con forme e suoni profondamente radicati negli anni '50-'60 e una straordinaria armonica, in compagnia di Little George Sueref.

Grande musica anche al Cohen Verona che venerdì sera ospita la musica pop degli svizzeri Odd Beholder, mentre sabato sera sarà la volta della band Guignol che presenterà live il suo ultimo disco "Porteremo gli stessi panni".

Venerdì 9 marzo, nell'ambito delle iniziative "Ottomarzo. Femminile, plurale", verrà proiettato in Gran Guardia il film Little Sister (Umimachi Diary, Giappone 2015, 128') di Kore'eda Hirokazu.

Tra le novità in sala, da segnalare il film Nome di donna di Marco Tullio Giordana con Cristiana Capotondi, ma anche la commedia con Owen Wilson Due gran figli di...