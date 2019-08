Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 9 all'11 agosto 2019

Per tutti gli sportivi ed amanti del basket, da segnalare dall'8 al 10 agosto la "Verona Basketball Cup 2019", organizzato dalla Federazione Italiana Pallacanestro presso il Palazzetto dello Sport AGSM Forum. Il 10 agosto ricorre inoltre l'anniversario della prima rappresentazione di un'opera lirica in Arena ("Aida") e per l'occasione viene promossa una speciale visita guidata nel centro storico di Verona che si concluderà nelle sale espositive della mostra "Waiting for the opera". Da segnalare sempre in città l'avvio il 9 agosto presso il Bastione San Francesco della manifestazione estiva promossa dal Colorificio Kroen "Kroen Beach", con musica live, birrette ed ottimo cibo.

Venerdì 9 agosto fa il suo ritorno l'evento "Baldo full of stars", una cena fuori dal comune al Rifugio Telegrafo, accompagnata dai Vini della Cantina Albino Armani. Da sabato è inoltre in arrivo una nuova entusiasmante edizione della grande Festa di Santa Viola a Grezzana, tra musica dal vivo e specialità enogastronomiche.

Da non perdere anche la Festa della birra che inizierà venerdì sera a Castelvero di Vestenanova, così come l'imperdibile Sagra di San Lorenzo in arrivo a Minerbe. Da ricordare inoltre la Festa del ciclamino giunta alla sua 34esima edizione al via sabato in quel di Breonio. Sempre il 10 agosto, inoltre, si terrà l'inaugurazione dell'immancabile "Sagra dell'anguria" a Bure.

Dall'8 al 12 agosto è poi da segnalare la Sagra di San Lorenzo in programma a Pescantina, mentre spostandosi a Castelnuovo del Garda è da ricordare la manifestazione "Sport in spiaggia" dal 9 all'11 agosto.

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona la compagnia Estravagario presenta "Allontanarsi dalla linea gialla", mentre al Chiostro di Sant'Eufemia dal 9 agosto la compagnia Gino Franzi porterà sul palco "Volare oh oh, cantare oh oh (il gioco dell’oca in musica)" di Stefano Modena. Infine, il Chiostro di Santa Maria in Organo ospita la compagnia Zeropuntoit in scena con "Il triangolo no! Non l’avevo considerato" di Andrea Girardi.

Da non perdere in città anche lo spettacolo itinerante "Romeo e Giulietta" con partenza dalla Casa di Giulietta. Prosegue anche venerdì e sabato il grande spettacolo della compagnia di danza Momix impegnata sul palco del Teatro Romano con lo spettacolo "Alice".

Alla Gran Guardia di Verona è allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016".

All'interno del Teatro Satiro Off è infine visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona.

Per la rassegna "Estate al forte Gisella", sabato 10 agosto è in programma il concerto di Tony Pagliuca (Orme), mentre domenica si terrà un tributo ai Genesis. Domenica, inoltre, presso l'Hotel Corte Ongaro di Verona appuntamento da non perdere con l'electrofunk dei Kunfujam on the roof.

In città vi è inoltre grande attesa per il debutto in Arena del maestro Ezio Bosso che dirigerà i "Carmina Burana" nelle serata di domenica 11 agosto. Sempre nell'anfiteatro scaligero, questa volta venerdì sera, tornerà in scena l'amatissima dal pubblico "Aida", mentre sabato sera si celebrerà l'ultimo debutto stagionale per il festival lirico 2019 con la "Tosca" di Puccini.

Grandi appuntamenti musicalei nel weekend anche sulle sponde del lago di Garda, dove si terrà sabato e domenica il "Malcesine blues festival" con live set lungo le vie del paese e grandi concerti sul palco centrale della manifestazione. A Brenzone sul Garda tornano le "Notti magiche a Campo" con il grande concerto di Fabio Concato che si terrà il 9 agosto e quello di Mauto Ottolini e Fabrizio Bosso previso per sabato sera.

Tra le nuove uscite in sala si segnala il nuovo capitolo della saga Fast & Furious - Hobbs & Shaw con Dwayne Johnson e Jason Statham, ma anche The Quake - Il terremoto del secolo, thriller norvegese diretto John Andreas Andersen.