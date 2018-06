Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 giugno 2018

Tanti gli appuntamenti anche per questo nuovo fine settimana veronese: concerti, spettacoli, incontri con autori, due cosplay contest e il meglio del mondo dei Comics & Cartoon saranno i protagonisti dell'attesissima 6^ edizione della "Sagra dei Fumetti" in programma sabato e domenica nel vallo del Bastione San Procolo. Sempre in citta farà il suo ritorno il grande appuntamento con "Golosine 37136", una manifestazione che per nove serate animerà l'area di Via Caccia e dintorni con concerti, feste e spettacoli comici e, inoltre, "Il villaggio dei bambini" con eventi speciali dedicati ai più piccoli. In piazza Santa Toscana è invece da ricordare il Festival della solidarietà promosso dalla Fondazione Fevoss.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare l'avvio il 7 giugno dell'84^ Sagra delle ciliegie di Montecchia di Crosara, mentre a Pradelle di Nogarole Rocca prosegue anche questo weekend la tradizionale Sagra di San Leonardo. Da non perdere inoltre ad Erbé la 37^ edizione della Festa del melone, mentre a Custoza sono in programma quattro giornate di festa con la 47^ Festa del vino Soave Doc e per l'occasione, domenica 10 giugno e lunedi 11 giugno, l’Ossario di Custoza prevede due speciali aperture serali.

A Castelnuovo del Garda nel weekend si celebrerà la grande Festa dello sport presso il Parco del Tionello, mentre a Sanguinetto il 9 giugno è in arrivo la nuova divertente e coloratissima manifestazione sportiva Color Young 3.0. Sempre sabato è infine da ricordare l'inizo delle nuove aperture serali del Parco Natura Viva per gustarsi fino in fondo la magia dell'estate.

Al Giardino Giusti nell'ambito del Festival della Bellezza, Michele Serra e Paolo Jannacci presentano venerdì 8 giugno "Quelle facce un po’ così – Jannacci e quelli che…", un racconto con musica che fa rivivere l’estro, il lirismo e la genialità del grande Enzo Jannacci e dei protagonisti della satira nella canzone. La musica grande protagonista anche nell'incontro, discussione al pianoforte, con il grande Stefano Bollani al Teatro Romano in programma domenica sera per la chiusura del Festival organizzato dall'associazione Idem.

Presso la Biblioteca Civica di Verona è visitabile un'imperdibile mostra fotografica dedicata al Lanificio Tiberghien. Prosegue inoltre la mostra all’interno di Porta Nuova che per la prima volta viene aperta alla città, ospitando per l'occasione il Museo della Radio Guglielmo Marconi.

Studio la Città inaugura sabato 9 giugno la mostra "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali che, negli anni, hanno esposto con la galleria o sono stati personalmente collezionati dalla sua titolare Hélène de Franchis. Sempre il 9 giugno da segnalare l'inaugurazione presso lo spazio espositivo Fonderia 20.9 della mostra di fotografia dal titolo "The Universe Makers" di Bianca Salvo.

Weekend di grandi concerti nel Veronese: si comincia venerdì sera con Goran Bregovic impegnato al Teatro Romano, mentre la sera successiva nella medesima location sarà la volta di una nuova tappa del tour d'addio alle scene musicali degli Elio e le storie tese.

Ultimi appuntamenti della stagione con la musica live del Cohen Verona: venerdì sera toccherà al cantautore folk-rock Valerio Sanzotta, mentre sabato salirà sul palco il collettivo musicale americano, canadese, svedese That dog was a band now.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare a Legnago il ritorno del Sound Vito Festival, tre giorni di grandi concerti dal 7 al 9 giugno.

In uscita nelle sale veronesi il film End of justice - Nessuno è innocente diretto da Dan Gilroy con Denzel Washington e Colin Farrel. Per gli appassionati del ciclo Jurassic Park, è in arrivo il nuovo capitolo Jurassic World: Fallen Kingdom.

Per il cinema italiano si segnala Respiri di Alfredo Fiorillo, ma anche la commedia Tito e gli alieni con protagonista Valerio Mastrandrea.