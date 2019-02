Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dall'8 al 10 febbraio 2019

C'è aria di San Valentino e Verona, la città dell'amore, si prepara a festeggiare tutte le coppie d'innamorati con largo anticipo proponendo un fine settimana ricco d'iniziative nell'ambito del Verona in Love, al via da sabato 9 febbraio. Non mancheranno anche i richiami al carnevale durante il fine settimana che prevede, domenica mattina a San Zeno, l'elezione del nuovo "Papà del Gnoco", ma anche tante altre iniziative in attesa della grande sfilata del "Venerdì Gnocolar". Sempre domenica, inoltre, farà il suo ritorno il Mobility Day con i numerosi eventi dedicati a grandi e piccini organizzati per l'occasione.

All'ex Arsenale è inoltre in programma l'imperdibile "Festival dell'handmade - I nuovi creativi", un'ottima occasione per trovare il regalo giusto ed originale in vista di San Valentino. A Veronafiere, da segnalare invece l'11^ edizione della mostra internazionale "Legno&Edilizia". Il 10 febbraio è poi in programma una speciale visita guidata tra arte e spiritualità, per riscoprire la meravigliosa chiesa di Santa Maria in Organo. Per chi invece preferisce una sana escursione in montagna, assolutamente da non perdere la "ciaspolata" serale da Malga San Giorgio al Monte Grolla che si terrà sabato 9 febbraio.

Al Teatro Nuovo è in programma fino a venerdì lo spettacolo "A testa in giù" con Emilio Solfrizzi e Paola Minaccioni. Sempre al Nuovo, il 9 e 10 febbraio saranno protagonisti Natalino Balasso e Marta Dalla Via con il loro divertente spettacolo "Delusionist". Sabato e domenica, inoltre, al Teatro Santissima Trinità è in cartellone la commedia "In quattro e quattr'otto (chi è quello di troppo?)" per la rassegna di teatro amatoriale.

In provincia, da segnalare al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala lo spettacolo "La casa di famiglia" in scena venerdì sera. Al Dim di Castelnuovo del Garda, invece, sarà protagonista Mario Perrotta con "Italiani cìnicali" nella serata di sabato.

Al via dal 9 febbraio, in occasione del Verona in Love, la speciale offerta promozionale "Se ami qualcuno portalo al Museo": fino al 17 febbraio sarà infatti possibile entrare in tutti i musei civici con il biglietto "paghi 1, entri in 2". Tra le novità del weekend, da ricordare la mostra di pittura "Piedi nella terra, mani nel colore" che sarà inaugurata sabato in Sala Birolli a Verona.

Presso il museo di Castelvecchio in sala Boggian, è invece possibile visitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è inoltre allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni".

La poesia di Coleridge in musica è al centro dello spettacolo "I shot the Albatross", in programma venerdì sera presso Fucina Culturale Machiavelli. La stessa sera, al Teatro Ristori, il Maestro Pier Carlo Orizio dirige l’Orchestra Filarmonica del Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo.

Alle Cantine de l’Arena, venerdì sera, il famoso pianista blues Henry Carpaneto presenta "Voodo Boogie". Immancabile appuntamento anche domenica, in orario aperitivo, con la Storyville Jazz Band in uno speciale omaggio a Sidney Bechet. Al Colorificio Kroen, venerdì sera spazio alle sonorità new wave e post-punk con l'evento "Dance of youth", mentre sabato sera sul palco saliranno I Giardini di Mirò per presentare il loro ultimo disco "Different Times".

Doppio appuntamento da non perdere anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il progetto musicale Tango x 3, mentre il 9 febbraio è in arrivo il pop australiano del cantautore e chitarrista Joel Havea.

In attesa che il festival di Verona "Schermi d'Amore" faccia il suo atteso ritorno dal 12 febbraio, tra le novità in sala è senz'altro da celebrare e segnalare un'altra grande riapparizione, quella di Clint Eastwood con il film da lui diretto ed interpretato Il corriere (The mule). Per quanto riguarda il cinema italiano, è in uscita la commedia di Alessandro Genovesi 10 giorni senza mamma, con protagonista Fabio De Luigi.