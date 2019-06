Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 giugno

Un nuovo fine settimana ricchissimo d'iniziative a Verona e in provincia: dall'8 giugno in città prende il via la 15^ edizione della Festa della Parrocchia di Santa Maria Assunta con la grande manifestazione "Golosine37136", tra musica, enogastronomia, animazione per grandi e bambini, intrattenimento, truccabimbi, sport e spettacoli. Sempre a Verona da non perdere la notte bianca di Borgo Venezia che si celebrerà sabato sera, mentre per gli amanti della bicicletta si segnala il ritorno della Granfondo Alé la Merckx di domenica, preceduta il sabato dalla pedalata ecologica "Romeo e Giulietta".

In provincia da non perdere a Grezzana la grande Festa Bavarese, così come la 38^ Festa del melone ad Erbè e la rinnovata sagra dei fumetti che quest'anno si terrà ad Isola della Scala sotto il nome di "ComicsFest", con tante iniziative tutte da scoprire. Ad Affi è inoltre in programma la Festa medievale, mentre ad Albaredo d'Adige è in arrivo "Chef su ruote & Brewery festival" per un weekend all'insegna dello street food. Tra le iniziative culturali interessanti, da ricordare il Festival del libro di viaggio "SulleStrade" in programma a Fumane.

Da segnalare inoltre la manifestazione enogastronomica sulle sponde lacustri "Street wine Garda" che si terrà dal 7 al 9 giugno nella cittadina di Garda, ma anche la 7^ edizione della manifestazione "Sport in piazza" a Castelnuovo del Garda e la 48^ Festa del vino Custoza Doc nell'omonima frazione di Sommacampagna. È poi finalmente arrivato il giusto tempo per le ciliegie e non potevano mancare le relative feste: da non perdere dunque a Montecchia di Crosara fino al 10 giugno l'85^ Sagra delle ciliegie, così come in Valpolicella a Gargagnano la Festa della ciliegia in programma da venerdì a domenica.

La Compagnia Giorgio Totola propone sabato 8 giugno al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Concerto in bronzo".

In occasione del Festival della Bellezza a Verona, si segnalano inoltre l'appuntamento di venerdì a Giardino Giusti con Vinicio Capossella che affronterà la figura del dandy attraverso Oscar Wilde, mentre in serata sarà la volta dello psicanalista Massimo Recalcati che al Teatro Romano parlerà di "Gesù l'extramorale".

Da segnalare, infine, nuovamente al Giardino Giusti domenica 9 giugno lo spettacolo di Marco Ongaro dedicato al grande musicista Leonard Cohen e al "sacro gioco dell'amore".

Una mostra collettiva di opere provenienti da tutto il Mondo per promuovere l’arte contemporanea e talenti nascosti: fa tappa a Verona "Face’Arts" presso la chiesa San Pietro Incarnario, dove dal 7 giugno saranno esposte le opere di 15 artisti provenienti da tutta Italia e dall’estero. La Biblioteca Capitolare di Verona, inoltre, propone per sabato e domenica l'esposizione temporanea dal titolo "A Parigi e ritorno: le ruberie napoleoniche in Capitolare".

Da non perdere le esposizioni del Museo Archeologico al Teatro Romano dove è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", così come quella al Museo di storia naturale dedicata alle bellezze della terra d'Etiopia. Il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Presso la galleria Studio la Città è visitabile invece la mostra collettiva "The Artifact Labyrinth: unfixed histories and the language of transformation", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016". In provincia, si segnala a Garda l'inaugurazione della nuova personale del pittore Fernando Pietròpoli allestita presso Palazzo Carlotti.

In città a Verona da segnalare sabato 8 giugno al Teatro Romano il concerto di Vinicio Capossela ospite del Festival della Bellezza con lo spettacolo musicale "La belle dame sans merci e altre paralisi della bellezza".

Alla Scuola civica musicale Bruno Maderna di Verona, domenica sera si terrà il concerto "My standards", un'escursione nelle atmosfere jazz dei ruggenti anni '20 americani per commemorare i grandi artisti di quell’epoca.

In provincia, da non perdere a Bovolone il Froggie Sound Fest, in programma dal 7 al 9 giugno, per tre giorni all'insegna della musica live. Da ricordare inoltre al Caballito di Bussolengo il concerto domenica sera della tribute band L.A. Peppers - Red Hot Chili Peppers X-perience.

Tra le novità in sala, da segnalare il film X-Men: Dark Phoenix diretto da Simon Kinberg, così come il ritorno del film d'animazione Pets 2 - Vita da animali con le voci di Alessandro Cattelan, Laura Chiatti e Francesco Mandelli. Per il cinema italiano, inoltre, da ricordare l'opera di Claudio Bonivento A mano disarmata con protagonista Claudia Gerini.