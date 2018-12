Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 7 al 9 dicembre 2018

In città proseguono i fantastici Mercatini di Natale, tra prodotti enogastronomici tipici e stand di artigianato dove poter trovare qualche ottima idea regalo. Tra gli appuntamenti speciali del weekend, da segnalare l'happy hour in funicolare che si terrà venerdì 7 dicembre, per un pomeriggio a base di vin brulé, pandoro, panettone, cioccolata calda e un'imperdibile vista mozzafiato su Verona. A partire da sabato farà inoltre il suo ritorno l'iniziativa "Natale in Arsenale", una mostra che raccoglie tante eccellenze d'artigianato.

Anche a San Zeno proseguirà la mostra-mercato di Natale allestita presso la Chiesa di Santa Maria della Giustizia Vecchia, mentre proprio a partire da questo fine settimana inaugurerà la manifestazione "Natale in Carega" che si svolgerà nell'omonimo storico quartiere veronese. Per tutti gli amanti dello sport, infine, da ricordare l'appuntamento di sabato 8 dicembre con la tradizionale "Marcia del giocattolo" che attraverserà le vie cittadine.

Proseguono anche in provincia i tanti appuntamenti dedicati al Natale: sul lago di Garda a Bardolino con la manifestazione "Dal Sei al Sei" e un ricco programma di concerti e degustazioni durante il weekend. Da non perdere anche il mercatino natalizio di Lazise, così come il "Natale tra gli olivi" nella località di Garda. Proseguono inoltre i concerti, gli spettacoli e il mercato con banchetti d'artigianato a Peschiera per il "Magico Natale", mentre tra le novità del weekend da segnalare senz'altro l'avvio, venerdì 7 dicembre, del "Fantastico Natale a Malcesine", tra spettacoli, stand e attrazioni dedicate ai grandi e ai piccini.

Sabato 8 dicembre, a Castelnuovo del Garda presso il parco divertimenti più famoso d'Italia, prenderà il via il "Gardaland Magic Winter" che, quest'anno, per l'inaugurazione vedrà ospite d'eccezione il grande "Bobo" Vieri. Da segnalare sempre l'8 dicembre l'inizio dei festeggiamenti natalizi, tra presepi e mercatini, anche a Bussolengo, mentre per tutti gli amanti delle passeggiate immerse nella natura, assolutamente da non perdere il doppio appuntamento con l'iniziativa "Boschi a Natale".

Per la rassegna Il grande teatro, al Nuovo di Verona va in scena fino a domenica lo spettacolo "I miserabili" tratto dall'omonima opera di Victor Hugo. Fino al 7 dicembre è invece in programma al Teatro Santissima Trinità "Riccardo perso", il nuovo spettacolo di Alberto Rizzi. In cartellone per la rassegna L'altro teatro, venerdì sera al Teatro Stimate, vi sarà inoltre l'atto unico di Marco Brogi e Andrea De Mannicor "Mozart mio Mozart". Sempre allo Stimate, domenica pomeriggio, da segnalare lo spettacolo per famiglie "Pinocchio...viaggio tragicomico per nasi". In provincia, al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto, da segnalare infine venerdì sera lo spettacolo "Questioni di cuore" con protagonista Lella Costa.

Il tema della maternità, in un momento nodale nell’arte italiana fra Otto e Novecento, è al centro della nuova mostra "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", proposta dai Musei Civici di Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti dal 7 dicembre. Tra le novità del weekend anche la mostra fotografica allestita presso la Biblioteca Civica "Wiki Loves Veneto 2018". Da segnalare inoltre in Gran Guarda l'esposizione di Lego "Un mattoncino per la ricerca", promossa dall'Associazione italiana per la ricerca sul cancro (AIRC), così come alla Biblioteca Capitolare il percorso guidato per riscoprire "Il Natale attraverso gli antichi testi della Capitolare".

In Gran Guardia prosegue inoltre la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo": in un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il pianeta. Al Museo Africano di Verona è invece visitabile la mostra "La danza degli spiriti", mentre il Museo di Storia Naturale ospita la mostra fotografica "Everyday Climate Change". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Grande appuntamento live venerdì 7 dicembre alla Fucina Culturale Machiavelli: la bravissima Giulia Vallisari, il polistrumentista Leo Einaudi, il musicista elettronico Federico Cerati e il batterista Agostino Ghetti, presenteranno il loro nuovo progetto musicale Caveleon.

Sempre venerdì, nello storico locale veronese le Cantine de l'Arena, saliranno sul palco Marina & The Voodoo, in una serata magica a suon di pop, soul e blues. Domenica 9 dicembre sarà invece la volta di Leroy Emmanuel, per un aperitivo all'insegna della storia della musica funk e soul americana.

Evento natalizio da non perdere sabato 8 dicembre nell'Auditorium del palazzo della Gran Guardia con il concerto "Verona Scottish Christmas": musiche e danze della tradizione scozzese.

Appuntamenti da non mancare come sempre anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il concerto di Beppe Gambetta che presenterà il suo nuovo album, mentre sabato sera toccherà al duo blues Bayou Moonshiners. Domenica, infine, appuntamento con il reading musicale dedicato a Jack Keruac "Visiting Big Sur".

Nel centenario della nascita di Ingmar Bergman, il Verona Film Festival propone venerdì 7 dicembre ad ingresso gratuito presso la Gran Guardia, una maratona cinematografica che riproporrà alcuni dei grandi capolavori del maestro svedese.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo il film biografico ispirato alla vita della grande scrittrice ed intellettuale Colette di Wash Westmoreland con protagonista Keira Knightley, così come per il cinema italiano la commedia di Rolando Ravello La prima pietra con Kasia Smutniak e Corrado Guzzanti.