Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 6 all'8 aprile 2018

Fine settimana ricco di appuntamenti nel Veronese: in città arriva la Primavera Urbana di River domenica 8 aprile con una giornata di festa, musica e degustazioni a Santa Lucia. Da sabato a domenica, presso l'Arsenale, da non perdere anche il Festival dell'Handmade - I Nuovi creativi con oltre 70 artisti-artigiani selezionati che esporranno i loro fantastici prodotti. Sempre domenica a Verona si terrà inoltre la quinta domenica dedicata alla scoperta di una mobilità sostenibile con il "Mobility Day" accompagnato dalla manifestazione "Ri-creo ri-uso con mani sapienti per mutamenti".

In provincia, da ricordare a Mozzecane la manifestazione "Benvenuta Primavera" che si svolgerà domenica 8 aprile, mentre dal 5 fino all'8 aprile assolutamente da non perdere il tradizionale appuntamento con "Soave, città del libro e della cultura".

A Sanguinetto domenica fa il suo ritorno il Mercato della Biodiversità, mentre sul lago, a Peschiera del Garda, è in arrivo da venerdì fino all'8 aprile una fantastica 9^ edizione di Vivi Vintage, tra moda, musica live ed enogastronomia.

Al Teatro Nuovo venerdì sera sarà protagonista Teresa Mannino con il suo ultimo spettacolo "Sento la Terra girare", mentre sabato sarà invece la volta di Antonio Rezza con "Pitecus". Al Teatro Camploy nel weekend andrà in scena "La guerra da tre soldi", mentre domenica 8 aprile si terrà al Filarmonico l'ultima replica de "Le nozze di Figaro".

Dal 6 aprile in sala Birolli sarà visitabile la tradizionale Mostra di Pittura dell’Università dell’Educazione Permanente. L’esposizione presenta 140 opere pittoriche, eseguite con tecniche miste, che vanno dall’olio su tela all’acquerello, dalle tempere alla matita su carta, realizzate dagli allievi dell’UEP. Presso Fonderia 20.9 è visibile la mostra fotografica "Calamita/à Project - An investigation around Vajont": si tratta del primo appuntamento di "SÅM", un percorso artistico di ricerca visuale tra cinema e fotografia organizzato dalla galleria veronese in collaborazione con il Film Festival della Lessinia.

Al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino" allestita all'interno della Biblioteca Capitolare. Presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona è allestita la mostra fotografica dedicata al pittore Adolph von Menzel, visitabile sino al 13 aprile.

Alla galleria Studio la Città sono inoltre visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo. A Bussolengo presso Villa Spinola il 7 aprile prenderà inoltre il via la mostra personale di Martino Zanetti, dal titolo scespiriano "All’s well that ends well", che si protrarrà fino al prossimo 13 maggio.

Saranno Raphael Gualazzi, Omar Fantini e la band 60 Lire gli ospiti della serata "Respiro d’aprile", spettacolo a scopo benefico a sostegno della Fondazione Ricerca Fibrosi Cistica che si terrà sabato 7 aprile presso il Palazzo della Gran Guardia.

Venerdì 6 aprile si conclude la Stagione dedicata alla musica Barocca 2017 - 2018 al Teatro Ristori di Verona, con un eccezionale e imperdibile concerto diretto da Alfredo Bernardini alla guida del suo complesso l’Orchestra Barocca Zefiro. Doppio appuntamento venerdì e sabato con il grande pianista Olli Mustonen, protagonista del quarto concerto della Stagione sinfonica al Teatro Filarmonico e impegnato nel doppio ruolo di direttore e solista su musiche di Beethoven, Mozart, Vaughan Williams e Hindemith.

Venerdì 6 aprile per tutti gli amanti del folk-rock internazionale alle Cantine de l'Arena tornano The Crowsroads, i due giovanissimi talentuosi fratelli Corvaglia. Domenica 8 aprile, tra sfumature blues & folk a stelle e strisce e cantautorato italiano, Mora&Bronski presenteranno il loro nuovo album "50/50".

Grande musica nel weekend anche al Cohen Verona dove venerdì sera salirà su palco la cantautrice britannica Veda Black, mentre sabato il locale di via Scarsellini festeggerà il suo compleanno con l'imperdibile live di Sid Griffin. Per gli amanti dell'hip hop, da segnalare al Colorificio Kroen sabato sera il concerto di Fritz Da Cat. Da ricordare infine il 7 aprile al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto il concerto tributo ai Pink Floyd con la band Pink Sonic.

Primo appuntamento domenica 8 aprile della nuova rassegna cinematografica dedicata al cinema spagnolo, presso l'Alcione, con il film El Olivo di Icíar Bollaín.

Tra le nuove uscite segnaliamo il film Charley Thompson (Lean On Pete) di Andrew Haigh, oltre a Il Mistero di Donald C. per la regia di James Marsh con Colin Firth e Rachel Weisz. Per quanto riguarda il cinema italiano, da ricordare l'uscita del film di Matteo Vicino Lovers e della commedia di Francesco Prisco con Rocco Papaleo e Laura Morante Bob&Marys.