Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 ottobre 2018

Si comincia con una serata all'insegna dell'alta moda nel cuore del capoluogo scaligero, venerdì 5 ottobre in piazza dei Signori con l'imperdibile evento "Verona Fashion Show": una sfilata con artisti e ospiti vip del calibro di Anna Falchi, Eleonora Pedron e Fabio Testi, per un appuntamento all'insegna del glamour. Sempre in città, da segnalare dal 5 all'8 ottobre all'ex Arsenale Asburgico di Verona "Biologic - Wine & Street Food Festival", per trascorrere il weekend tra musica dal vivo, degustazioni di vino biologico, biodinamico e naturale, ma anche delle varie tipologie di cibi di strada con foodtruck provenienti da tutta Italia. Nel quartiere di San Zeno, come ogni prima domenica del mese, il 7 ottobre è inoltre in programma una nuova ricca edizione del mercatino "Verona Antiquaria".

A proposito di mercatini, assolutamente da non perdere domenica 7 ottobre la mostra-mercato open air di moda, accessori d'epoca, modernariato e design "Valeggio veste il vintage". Durante la stessa giornata, a Sommacampagna lo slow food scende in piazza con il "Mercato della Terra", mentre a San Giovanni Ilarione è in arrivo dal 5 al 7 ottobre la prima edizione della Festa della Pearà.

Spostandosi sul lago di Garda, a Peschiera troviamo sabato 6 ottobre il ballo ottocentesco messo in scena dalla Comapagnia italiana di teatro e danza, mentre a Bardolino è attesissima una nuova grande edizione della Festa dell'Uva che si celebra dal 4 fino all'8 ottobre. Infine, da ricordare l'avvio a Castelnuovo del tradizionale appuntamento con il Gardaland Magic Halloween che inaugurerà nella giornata di sabato 6 ottobre con ospite d'eccezione la splendida Federica Nargi.

"Romeo & Juliet", il musical su ghiaccio più suggestivo di sempre, diretto dal russo Ilya Averbukh, arriva all’Arena di Verona il 6 ottobre 2018 per la sua prima data europea. Altro musical in programma sempre sabato al Cinema Teatro Nuovo San Michele con il titolo shakespeariano "Sogno di una notte di mezza estate". Arriva inoltre a Verona sul palco di Modus Spazio Cultura lo spettacolo ironico e pungente "Veneti Fair", portato in scena dall’attrice-autrice Marta Dalla Via.

Al Teatro Stimate fanno invece ritorno i match d'improvvisazione teatrale, mentre a Peschiera del Garda si segnala l'appuntamento pomeridiano con lo spettacolo per famiglie "Il califfo cicogna".

Torna domenica 7 ottobre l'appuntamento con l'apprezzatissima iniziativa "Turista nella mia città": visite guidate nei musei civici con biglietto d'ingresso al prezzo speciale di un solo euro. In occasione del Mobility Day, sono inoltre in programma numerose altre attività sempre all'interno dei musei cittadini domenica 7 ottobre.

Al Museo africano inaugura sabato l'esposizione "La danza degli spiriti - Arte africana tra tradizione e modernità". Lo stesso giorno, inoltre, presso il Museo di Storia Naturale si terrà il vernissage della mostra fotografica "Everyday Climate Change - Fotografare il cambiamento climatico".

Ultimi giorni a disposizione per visitare il Museo del calcio internazionale, a Verona presso il Forte Gisella: un’esposizione di oltre 200 pezzi da collezione, tra maglie, palloni e cimeli utilizzati dai grandi campioni dal 1930 ad oggi.

Riparte il 6 ottobre la rassegna "Un’ora di musica" che si tiene all’Arena Casarini dell’Hotel Due Torri e a Palazzo Camozzini. Dopo la pausa estiva inizia la terza stagione del Colorificio Kroen sabato 6 ottobre, con il concerto della band jazzcore Zu.

Tre grandi appuntamenti anche questo weekend al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il live della Gary Hudson band, mentre sabato salirà sul palco il talentuoso bluesman Daniele Tenca, infine domenica sera spazio al jazz anni '30 dei Quai des Brumes.

In provincia da segnalare il concerto tributo a Lucio Dalla, previsto per il 6 ottobre 2018 al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio. Sul palco si esibirà la band di Ricky Portera, storico collaboratore dello stesso Dalla.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo il film di Denis Rabaglia Un nemico che ti vuole bene con protagonista Diego Abatantuono, così come anche il thriller Opera senza autore del regista Florian Henckel von Donnersmarck.