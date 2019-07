Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 5 al 7 luglio

Tanti gli appuntamenti del fine settimana: in città all'ex Arsenale è in arrivo dal 5 al 7 luglio il "Meat & Beer", mentre a Montorio si terrà l'imperdibile "Festa della pizza". Da segnalare domenica il ritorno del mercatino dell'usato a Santa Lucia "Svuota camerette", così come il tradizionale appuntamento a San Zeno con "Verona antiquaria".

In provincia è in arrivo a Brentino Belluno la manifestazione "Corteggiando in Valdadige" dal 6 al 7 luglio, mentre da venerdì a domenica si terranno tre giornate di festa anche per la "Sagra di Bosco Chiesanuova".

A Legnago spazio ai sapori del cibo di strada con lo "Street food music festival" dal 4 al 7 luglio, mentre a Villafranca di Verona andrà in scena dal 5 al 7 luglio il festival "Rock the castle". Sul lago, invece, da segnalare a Castelnuovo del Garda "The drunken duck beer camp" da venerdì a domenica, mentre a Bardolino si svolgerà sabato e domenica la manifestazione "Giocabimbi". Da ricordare, infine, anche l'avvio della 98^ Fiera di Valeggio sul Mincio che si terrà dal 6 all'8 luglio.

Fino al 6 luglio al Teatro Romano va in scena in prima nazionale lo spettacolo "Moby Dick" con Franco Branciaroli nei panni del capitano Achab.

Per la rassegna Teatro nei cortili è in programma all'ex Arsenale di Verona lo spettacolo "Mascare, putte, pitochi e barcarioi" tratto da Carlo Goldoni con la compagnia La Barcaccia. Al Chiostro Sant'Eufemia la compagnia Tiraca sarà in scena fino a domenica con "Te rangito... o feto da solo", testo originale di Lanfranco Fossà. Infine, al Chiostro di Santa Maria in Organo Lavanteatro presenta "Cena a sorpresa" di N.Simon.

Sabato sera al Teatro Romano sarà inoltre ospite il grande regista italiano Matteo Garrone per la serata conclusiva del Festival della Bellezza. Da segnalare infine, sempre a Verona, anche lo spettacolo itinerante "Romeo e Giulietta".

Alla Gran Guardia di Verona è allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre anche l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra".

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016".

Da visitare, questa volta presso Fonderia 20.9, anche la prima mostra personale in Italia dell'artista svedese Kristina Bengtsson dal titolo "A certain bloom". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è poi allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Grande debutto al Verona Folk domenica 7 luglio con gli America per un appuntamento imperdibile presso il Teatro Romano.

Sempre in città per il 97° festival lirico in Arena debutterà sabato 6 luglio la "Carmen" di Bizet, tra i titoli più amati della rassegna. La sera precedente toccherà invece all'opera di Verdi "Aida", mentre domenica sarà la volta di una nuova replica de "Il Trovatore".

Grandi appuntamenti con la musica live anche in provincia: nella splendida località di Brenzone sul lago di Garda si terrà fino a domenica la rassegna "Brain Zone Music Festival" con quattro giorni di grandi concerti tutti da scoprire. Verrà poi recuperato sabato l'evento cancellato a causa del maltempo "Isola street music" a Isola della Scala.

Da ricordare infine a Villafranca di Verona, dal 5 al 7 luglio, il già citato "Rock the castle", grande festival nel quale troveranno spazio nomi di artisti internazionali quali Slash, Dream Theater e Slayer.

Cinema all'aperto al Forte Santa Caterina di Verona, ecco il programma del weekend: venerdì Old man & the gun, sabato Gli Aristogatti, domenica Il primo re.

Tra le novità in sala si segnala il nuovo film con Sylvester Stallone Escape plan 3 - L'ultima sfida, ma anche Il segreto di una famiglia del regista argentino Pablo Trapero.