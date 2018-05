Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 maggio 2018

Tanti gli appuntamenti in programma nel Veronese anche per questo primo fine settimana del mese di maggio. In Fiera si terrà da venerdì a domenica una nuova entusiasmante edizione del Verona Legend Cars: 1350 auto storiche in vendita, ricambi originali e restauratori d’eccellenza, la partecipazione di club e registri con i raduni all’interno del quartiere fieristico e, infine, un circuito di un chilometro firmato ACI Verona dove si disputerà La Sfida dei Campioni e il nuovo Trofeo Verona Legend Cars.

Sempre in città, nel quartiere di San Zeno, come ogni prima domenica del mese farà il suo ritorno anche questa volta Verona Antiquaria, il tradizionale mercatino dedicatao al vintage, all'antiquariato e al modernariato, dove non mencheranno concerti e attività speciali per i più piccoli. In piazza delle Erbe domenica si terrà invece la Fiera delle antiche arti e dei mestieri. Da ricordare, inoltre, l'avvio in città della 14^ edizione del Festival Biblico, così come anche il 16° Convegno Nazionale della Società Italiana di Estetica "Ascoltare l'Estetica".

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare a Bussolengo la Festa delle Rose sabato e domenica: prodotti florovivaistici proposti dalla ditta Flover, enogastronomia e oggettistica a tema coloreranno il centro storico di Bussolengo, dove non mancherà anche tanta buona musica dal vivo. Spostandosi a Villafranca, da venerdì fino a domenica grande appuntamento per tutti gli amanti del cibo di strada e della birra di qualità con la terza edizione del Cucine a motore - Food Truck Festival.

Sempre nel weekend, questa volta a Caselle di Isola della Scala, da non perdere la 40^ Festa degli asparagi e delle fragole. Spostandosi invece in Lessinia, a Sant'Anna d'Alfaedo, assolutamento da ricordare la grande manifestazione in programma da sabato a domenica "Fosse, pietra e...": due giornate di spettacoli, concerti, gustosi gnocchi di malga e altro cibo tipico, mostre, escursioni guidate, attività per i bimbi e sport.

Venerdì 4 e domenica 6 maggio al Teatro Filarmonico di Verona è di scena in replica la grande tragedia lirica in due atti "Anna Bolena" di Gaetano Donizetti. Presso Fucina Culturale Machiavelli a Verona, sabato 5 maggio e domenica 6 maggio, la compagnia Mitmacher Teatro presenta lo spettacolo teatrale di e con Luca Passeri e Stefano Scherin "Il complice", tratto dall'opera di Friedrich Durrenmatt. Domenica 6 maggio al Teatro Laboratorio presso l'ex Arsenale di Verona è di scena lo spettacolo per bambini "Il pesciolino d'oro" di Franca Guerra: una fiaba antica dal sapore decisamente moderno e attuale.

Sabato 5 maggio nell'atrio al primo piano di Palazzo Barbieri si terrà l'inaugurazione della mostra del concorso fotografico "Perdersi a Verona": in esposizione le 30 fotografie selezionate dalla giuria tra le quali, nel corso dell'inaugurazione, sarà proclamata la vincitrice. Domenica 6 maggio da ricordare inoltre l'ultimo appuntamento prima dell'estate con l'iniziativa "Turista nelle mia città": visite guidate alla riscoperta dei musei civici con prezzo del biglietto d'ingresso a un solo euro.

Tra le novità del weekend da segnalare l'inaugurazione sabato 5 maggio in Fonderia 20.9 della mostra fotografica "Nothing is wasted", secondo appuntamento del progetto di ricerca visuale tra cinema e fotografia "Såm", promosso in collaborazione con il Film Festival della Lessinia. Da segnalare inoltre anche la mostra "Donne fuori dal buio" allestita presso l'ex Chiesa di Santa Maria in Chiavica: un progetto multimediale che ripercorre le fasi storiche dei conflitti in Iraq attraverso video, articoli, foto e mappe.

Nell'ambito del Festival Biblico con il suo articolato cartellone, la rassegna dedicata alle Sacre scritture propone tra le anteprime, dal 20 aprile al 6 maggio, la mostra itinerante "Giotto. La Cappella degli Scrovegni" visibile presso la Chiesa di San Pietro in Archivolto. Presso Sala Birolli è inoltre visitabile la nuova mostra ideata e curata da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona "La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia".

Venerdì 4 maggio al Teatro Ristori si terrà il decimo e ultimo concerto della Stagione Concertistica 2017 – 2018, con il grande ritorno a Verona di Donato Renzetti, oggi tra le bacchette italiane più stimate al mondo, artista affezionato all'Orchestra della Toscana.

Doppio grande appuntamento al Cohen Verona anche questo weekend: si comincia venerdì sera con il concerto della Vladi Blues Band, mentre sabato sera sarà la volta del cantautore e polistrumentista Alessandro Fiori.

Da ricordare inoltre la serata dedicata alla musica sperimentale presso il Colorficio Kroen, in compagnia del collettivo Wrekmeister Harmonies e, in apertura, CRU (progetto portato avanti dal batterista dei C+C=Maxigross).

Quarto appuntamento con il cinema spagnolo inedito della rassegna ¡España, te quiero!, organizzata dal Verona Film Festival del Comune nell’ambito dell’iniziativa Il piacere degli occhi. In programma al cinema Alcione, venerdì 4 maggio, La educación del Rey, opera prima del regista argentino Santiago Esteves.

Tra le novità in sala, da segnalare il film A beautiful day di Lynne Ramsay con protagonista Joaquin Phoenix, così come anche la nuova opera d'animazione firmata Wes Anderson L'isola dei cani.