Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 4 al 6 gennaio

Fine settimana dell'Epifania ricco di eventi da non perdere: in città a Verona prosegue fino a domenica la Mostra Mercato di Natale presso la Chiesa di Santa Maria della Giustizia Vecchia, mentre sempre nel quartiere di San Zeno farà il suo ritorno, come ogni prima domenica del mese, il mercatino Verona Antiquaria. Immancabile doppio appuntamento il 6 gennaio nel cuore del capoluogo scaligero: dal mattino si svolgerà la tradizionale "Befana del vigile", mentre in piazza Bra a partire dalle 17.30 si terranno i preparativi per il fantastico falò benaugurale "Brusa la vecia".

In provincia, da segnalare la manifestazione dedicata al tipico prodotto di Custoza "I sapori del broccoletto" che si svolgerà dal 3 al 6 gennaio presso il centro sociale. Sul lago di Garda prosegue inoltre a Bardolino l'evento natalizio "Dal sei al sei", così come il "Natale tra gli olivi" a Garda e il "Fantastico Natale" a Malcesine. Durante questi scampoli di festività natalizie, da non perdere anche il Gardaland Magic Winter che si concluderà proprio domenica presso il parco divertimenti più famosi d'Italia.

Al Teato Nuovo sabato 5 gennaio va in scena lo spettacolo per famiglie "Favole al telefono", una nuova fiaba in musica che raccoglie alcune delle più celebri favole e filastrocche di Gianni Rodari, inserendole all'interno di una trama completamente originale. Al Teatro Santissima Trinità di Verona dal 5 al 6 gennaio 2019 andrà in scena lo spettacolo della compagnia Ipazia "Qual piuma al vento", tratto da Aldo Nicolaj, adattamento e regia di William Jean Bertozzo. Domenica, inoltre, al Teatro Satiro-Off è in programma "Letras desde el suelo - performance", performance di teatro danza e flamenco contemporaneo, frutto dell'omonima residenza artistica ideata e condotta da muZo Dance Theatre Company.

Fino al gennaio sono esposti all'interno della Sala Consigliare della 1^ Circoscrizione di Verona, i diorami del Maestro presepista Mario Nascimbeni. Il tema della maternità nell'arte italiana tra Otto e Novecento, è invece al centro della mostra "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", visitabile sempre a Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. In Gran Guardia prosegue inoltre la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo".

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Venrdì sera appuntamento da non perdere alle Cantine de l'Arena con il Bermuda Acoustic Trio Reunion, mentre domenica in orario aperitivo sul palco salirà il cantautore Andrea Amati per una serata pop/folk.

Domenica 6 Gennaio il Centro Commerciale Porte dell'Adige a Bussolengo festeggerà la chiusura delle feste natalizie insieme con il Coro Coste Bianche di Negrar, che intratterrà il pubblico con un repertorio di canti di Natale e della tradizione montana locale ed un intermezzo di poesie natalizie.

Venerdì sera al Colorificio Kroen da non perdere il doppio concerto internazionale con ospiti Sluff e Blanket Fort, mentre sabato sera farà il suo ritorno l'evento "Fuochi nella notte" con l'Officina fotonica e le sue creazioni artistiche e musicali accoltre al Kroen per l'occasione.

Grandi concerti anche al Cohen Verona per il weekend: si comincia venerdì con la serata blues/ragtime in compagnia di Meek Hokum, mentre sabato sera saliranno sul palco i Passepartout. Domenica, infine, sarà protagonista la cover band The gila monster.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo senz'altro il nuovo film di Julian Schnabel e con protagonista Willem Dafoe Van Gogh - Sulla soglia dell'eternità, così come anche il remake firmato Luca Guadagnino di Suspiria, il celebre horror di Dario Argento. Da non perdere anche Vice, con Christian Bale protagonista e, per la commedia italiana, il film di Michele Soavi con Paola Cortellesi La befana vien di notte.