Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 31 maggio al 2 giugno

Un nuovo fine settimana ricchissimo di eventi in terra veronese: in città c'è grande attesa per l'arrivo in Arena, domenica 2 giugno, del Giro d'Italia che colorerà di rosa il centro cittadino costellandolo di iniziative speciali tutte da scoprire. Sempre domenica, inoltre, nel quartiere di San Zeno farà il suo ritorno il consueto appuntamento con il mercatino di Verona Antiquaria per tutti gli appassionati collezionisti e i semplici curiosi. Prosegue poi anche durante il weekend la rassegna culturale "Inchiosto vivo" che si svolge presso il cortile di Sant'Eufemia. Sempre in città è poi in programma fino a sabato un'altra interessante manifestazione, vale a dire "Verona risuona" con un ricco calendario di eventi.

In provincia da segnalare senz'altro l'avvio venerdì sera dell'imperdibile Palio del Chiaretto a Bardolino che regalerà tre giorni di grande festa sulle sponde del lago di Garda. A San Zeno di Montagna si segnala la Festa dei fiori e delle erbe spontanee del Baldo che si celebrerà il 2 giugno, mentre a Bussolengo da venerdì a domenica saranno tre serate dedicate allo street food, alla birra artigianale e alla musica live con il Brewery festival.

Da non perdere anche il Villafranca Fest, così come a Caldiero l'evento "Sapori dal mondo", mentre a Isola della Scala è da ricordare l'inizo della gustosissima Festa della costata 2019. Da segnalare infine a Brognoligo di Monteforte d'Alpone la 63^ Sagra delle ciliegie, così come a Cazzano di Tramigna l'82^ Mostra provinciale delle ciliegie veronesi in programma da venerdì fino al 3 giugno.

Venerdì sera al Teatro Romano, in occasione del Festival della Bellezza, Alessio Boni sarà protagonista dello spettacolo "Letteratura in palcoscenico".

Per il Premio Giorgio Totola, sabato 1 giugno, è in programma al Teatro Camploy di Verona lo spettacolo "Io vidi Moby Dick".

Nuovo appuntamento con il Festival della Bellezza anche domenica, quando sul palco del Teatro Romano salirà Fabrizio Gifuni per narrare al pubblico "L'Amleto allo specchio".

Da giovedì 30 maggio a domenica 2 giugno si svolge la mostra fotografica "Feuer", organizzata dall'Associazione culturale Leonardo Da Vinci presso l'Arsenale di Verona. Presso la galleria Studio la Città è visitabile invece la mostra collettiva "The Artifact Labyrinth: unfixed histories and the language of transformation", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016".

Da non perdere anche le esposizioni del Museo Archeologico al Teatro Romano dove è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", così come quella al Museo di storia naturale dedicata alle bellezze della terra d'Etiopia. Il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Duplice evento per celebrare i 46 anni di gemellaggio tra le città di Verona e Salisburgo: venerdì e domenica, nella basilica di San Zeno, si esibiranno per l'occasione il coro e le voci bianche e giovanili dell'orchestra del Duomo di Salisburgo con l’orchestra "Interpreti Italiani". Sabato 1 giugno al Teatro Romano, in occasione del Festival della Bellezza, salirà sul palco la cantautrice Paola Turci per l'evento "L’anima femminile della canzone".

Venerdì 31 maggio torna al Club il Giardino di Lugagnano di Sona la più preparata tribute band dei King Crimson: i Krimsonic. Altro appuntamento da non perdere la sera successiva con il live di Hugo Race Fatalists per la presentazione del nuovo cd "Taken by the Dream".

Sempre in provincia, in occasione di "Fuorimuovimenti 2019" in piazza della Repubblica a Sommacampagna, gli Sky n' Streets si lanceranno in una session di puro rock 'n' roll nella serata di sabato 1 giugno.

Tra le novità in sala si segnala il biopic liberamente ispirato alla vita e carriera di Elton John e firmato da Dexter Fletcher Rocketman, ma anche l'action movie Godzilla II: King of the Monsters e la commedia di Pierre Salvadori Pallottole in Libertà.