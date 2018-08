Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 31 agosto al 2 settembre 2018

Prosegue in città fino al 2 settembre la Sagra del Saval, presso la Parrocchia di Santa Maria Maddalena al Saval. Sempre a Verona, nel palazzo della Gran Guardia, è in arrivo dall'1 al 3 settembre l'imperdibile evento dedicato al buon vino "Soave Versus". Dal 31 agosto fino a domenica, inoltre, si terrà la manifestazione San Pio in Festa con musica live e stand enogastronomici presso il campetto di via Biondella.

Per tutti gli amanti della bicicletta, assolutamente da non perdere il grande appuntamento di sabato con "Bike Night", la biciclettata notturna in partenza da San Zeno che condurrà i partecipanti fin sulle sponde trentine del lago di Garda. Sempre nel quartiere del Santo Patrono di Verona, domenica farà il suo ritorno il mercatino "Verona antiquaria" con un ricco programma di spettacoli. E a proposito di mercatini, da non perdere anche il Mercato del sole, tra moda, arte e design, allestito sabato e domenica presso la Loggia di Fra' Giocondo.

Tra gli eventi più attesi di fine estate, in provincia da segnalare sabato 1 settembre l'appuntamento con la Notte Bianca di Villafranca, mentre a Valeggio sul Mincio è in arrivo dal 31 agosto al 2 settembre la manifestazione enogastronomica "Tortellini e Dintorni". A San Giovanni Lupatoto è invece da segnalare l'avvio della 98^ Sagra del Raldon, mentre a Buttapietra dal 31 agosto fino al 2 settembre si terrà la sagra "Buttabirra".

A Castelnuovo del Garda si terrà nel weekend l'evento "Broolonstock" tra giochi, musica live e stand gastronomici, mentre domenica farà il suo ritorno l'iniziativa "Pedalando per vigneti". E a proposito di "escursioni culinarie", si terrà sempre domenica, con partenza da Negrar, la 16^ Magnalonga settembrina. Da ricordare infine a Caprino Veronese, dal 31 agosto al 2 settembre, l'11^ Festa del tartufo nero del Monte Baldo, così come anche a Fumane la tradizionale Fiera del miele nuovo e prodotti locali di Molina in programma domenica 2 settembre.

Si conclude la rassegna Teatro nei Cortili all'ex Arsenale con la compagnia Granbadò che propone dal 2 settembre lo spettacolo "In fondo al mar!" di Alberto Bronzato. Al Chiostro Sant'Eufemia spazio invece dal 27 agosto al 2 settembre alla compagnia Einaudi-Galilei con "L'incredibile Ispettore Rex" di Theodor Bold.

Sabato 1 settembre, inoltre, anticipando il 50° anniversario dell'allunaggio, torna a Verona nel teatro di Fucina Culturale Machiavelli il geniale attore e autore Andrea Cosentino, con una data speciale fuori stagione e uno spettacolo molto particolare: "Primi passi sulla luna".

A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio. Nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 1 settembre sarà possibile esplorare il meraviglioso Museo civico di Storia Naturale, mentre al Museo archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Le misure dei Romani".

In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone inoltre l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse opere d'arte contemporanea nell'ambito della mostra "Rockstar dell'Arte". A Bosco Chiesanuova, da ricordare infine, in occasione del Film Festival della Lessinia, la mostra fotografica "Såm - Seme": un'esplorazione visiva del territorio della Lessinia affidata a sette differenti fotografi e promossa in collaborazione con la galleria veronese Fonderia 20.9.

Volge al termine il festival lirico in Arena: venerdì 31 agosto nuovo appuntamento con la "Carmen" di Bizet, mentre sabato 1 settembre ultimo replica per "Aida" di Giuseppe Verdi.

Sempre in Arena a Verona, domenica 2 settembre verrà invece dato spazio al progetto musicale "Alchemaya" del cantautore Max Gazzè. In città, da segnalare inoltre il concerto della cantante Elli De Mon presso il roof garden dell'Hotel Corte Ongaro venerdì 31 agosto.

Si terrà venerdì 31 agosto a Belfiore il concerto dei Big One - Pink Floyd Tribute Band, con lo spettacolo "The European Pink Floyd Show", in cui saranno proposte le più famose cover dei Pink Floyd.

Torna inoltre anche quest'anno a Caldiero, sabato 1 settembre, il consueto appuntamento con "Chorus & Friends". In questa 8^ edizione grande protagonista sarà l’icona pop italiana Alan Sorrenti.

A Bosco Chiesanuova prosegue fino a domenica 2 settembre la ricca programmazione del Film Festival della Lessinia che quest'anno presenta ben 63 film provenienti da 37 Paesi del mondo.

Tra le nuove uscite in sala da segnalare il nuovo capitolo (il 6°) Mission: Impossible - Fallout con protagonista l'intramontabile Tom Cruise. Per gli amanti del cinema di Gus Van Sant, inoltre, da non perdere la sua nuova opera Don't Worry con Joaquin Phoenix.