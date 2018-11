Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 30 novembre al 2 dicembre

Proseguono a Verona i tradizionali Mercatini di Natale nel centro storico, ma anche a San Zeno, lungadige San Giorgio e, da quest'anno, anche lungo Ponte Pietra: davvero tante le novità e le sorprese da scoprite, tra imperdibili oggetti d'artigianato e bancarelle dei sapori. Da segnalare in particolare per il weekend, l'appuntamento sulla funicolare di Castel San Pietro dove, domenica pomeriggio, si celebrerà un gustosissimo happy hour all'insegna del tipico mandorlato di Cologna Veneta. Mercatini di artigianato, ma anche tanto buon cibo, spettacoli, musica dal vivo e un Babbo Natale in carne e ossa. Tutto questo sarà il "Vivace Natale" di Borgo Venezia, altra manifestazione in programma sabato e domenica tra le storiche vie del quartiere cittadino.

Sempre il 2 dicembre, farà il suo ritorno nel quartiere di San Zeno il tradizionale mercatino vintage Verona Antiquaria. Per chi volesse riscoprire la storia e la cultura della città, da ricordare la visita guidata domenicale a San Bernardino. Fino a sabato, inoltre, presso Veronafiere, è in programma l'importante Salone nazionale dedicato al lavoro, formazione ed orientamento per i più giovani Job&Orienta.

Spostandoci in provincia, ritroviamo a Villafranca di Verona un evento rivolto a tutti i golosi di professione: la grande Festa del cioccolato. Sempre a Villafranca, inaugurerà venerdì il Villaggio di Natale con tanto di pista di pattinaggio su ghiaccio e le immancabili bancarelle. Al via le celebrazioni natalizie anche sul lago di Garda: dopo la manifestazione "Dal sei al sei" che ha inagurato il weekend scorso a Bardolino, questa volta toccherà a Lazise che da sabato regalerà ai suoi visitatori momenti magici avvolti dall'atmosfera del Natale. Sempre sulle sponde del lago, prosegue a Garda la ricca manifestazione "Natale tra gli olivi", mentre il 1° dicembre inizierà anche a Peschiera del Garda il "magico Natale" con un calendario fittissimo di appuntamenti.

Venerdì sera al Teatro Stimate di Verona prenderà il via la nuova stagione della rassegna L'Altro Teatro con lo spettacolo di Ascanio Celestini "Pueblo". Fino al 30 novembre è inoltre in cartellone al Nuovo l'opera di Josiane Balasko "Notte di follia" con protagonisti Debora Caprioglio e Corrado Tedeschi. Da non perdere, inoltre, i molteplici appuntamenti del Festival "Non c'è differenza", promosso dal Teatro Laboratorio di Verona dal 28 novembre fino al 7 dicembre. Sempre in città, Fucina Culturale Machiavelli ospita sabato sera lo spettacolo di Massimiliano Loizzi "Il matto 3".

In provincia, da segnalare il 30 novembre al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo della Compagnia Naturalis Labor "Tanguera - Tango y musica dal vivo". Al Teatro Salieri di Legnago andrà invece in scena sempre venerdì sera la commedia di Carlo Goldoni "Le baruffe chiozzotte". Da ricordare, infine, al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda lo spettacolo dialettale "Grisù, Giuseppe e Maria".

Come ogni prima domenica del mese l'ingresso nei musei civici costerà soltanto un euro e, per l'occasione, il 2 dicembre farà il suo atteso ritorno anche l'iniziativa "Turista nella mia città" con visite guidate per riscoprire il patrimonio culturale di Verona e i suoi musei.

Sabato, presso la galleria Studio la Città, inaugurerà la mostra collettiva "no place like home". In Gran Guardia prosegue inoltre la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo": in un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il pianeta.

Al Museo Africano di Verona è invece visitabile la mostra "La danza degli spiriti", mentre il Museo di Storia Naturale ospita la mostra fotografica "Everyday Climate Change". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, infine, è visitabile la mostra fotografica "Paleoindustria 1924, ultima mano dell'uomo" con protagonisti gli scatti di Maurizio Marcato.

Venerdì 30 novembre la Al Brown Blues Band presenta alle Cantine de l'Arena il cd registrato live lo scorso anno sullo stesso palcoscenico dello storico locale veronese. Per l’aperitivo domenicale si celebrerà invece un viaggio musicale fra fusion e vanguard in compagnia di Federico Malaman e Ricky Quagliato.

Herba Mate e Kaptain Preemo saranno in concerto al Colorificio Kroen di Verona, l'appuntamento imperdibile è per venerdì 30 novembre. Grandi concerti nel weekend anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il live di Roberto Menabò ispirato al suo ultimo libro "Mesdames a 78 giri. Storie di donne che hanno cantato il blues"; sabato sera saliranno invece sul palco i cantautori folk statunitensi Matthew Paul Butler e Adam Faucett; chiuderà il weekend l'appuntamento di domenica con il Cohen Jazz Club "Singin' ChetBaker".

Per la rassegna dedicata al cinema americano in programma all'Alcione venerdì sera il film di Scott Cooper Hostiles con protagonista Christian Bale. Domenica 2 dicembre, presso lo spazio Modus, verrà invece proiettato il film Il GGG – Il Grande Gigante Gentile di Steven Spielberg nell'ambito della rassegna Ragazzi e Famiglie: incontriamoci al cinema.

Tra le novità in sala, segnaliamo Bohemian Rhapsody diretto da Dexter Fletcher e Bryan Singer, film impegnato a ripercorre la parabola artistica ed esistenziale dei Queen. C'è aria di Natale, forse ve ne siete accorti, e Leonardo Pieraccioni torna nei cinema con un regalino per tutti noi: Se son rose.

Scopri tutti gli eventi dedicati ai bambini durante il weekend