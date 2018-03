Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend di Pasqua

Lungo fine settimana in arrivo caratterizzato dalle festività pasquali e ricco di eventi nel Veronese: dal 29 marzo in Gran Guardia prendono il via gli appuntamenti della 5ª edizione della rassegna dedicata all’autismo "Il Veneto in Blu - Euritmie: Talenti Speciali accedono alle Arti". Domenica 1° aprile fa invece il suo ritorno nel quartiere di San Zeno il tradizionale mercatino vintage Verona Antiquaria con un'intera giornata dedicata al ritorno della Primavera e allla Pasqua.

Sempre domenica, essendo la prima del mese di Aprile, si terrà inoltre l'imperdibile iniziativa "Turista nella mia città" che prevede una giornata dedicata ai cittadini veronesi e ai turisti che vogliono scoprire, o riscoprire, gli straordinari tesori d'arte e storia custoditi nei Musei civici di Verona.

In provincia, da segnalare a Castelnuovo del Garda l'inaugurazione della nuova stagione del Parco dei divertimenti di Gardaland con tante novità tutte da scoprire. Nel weekend di Pasqua, da sabato 31 marzo a lunedì 2 aprile, si terrà inoltre la manifestazione "Salute alle erbe", dedicata alle erbe aromatiche, officinali e spontanee, nella centralissima piazza Betteloni a Peschiera del Garda.

Infine, sempre sul lago, assolutamente da non perdere l'avvio della nuova stagione turistica bardolinese, contrassegnato dall'evento "Pasqua a Bardolino": il lungolago sarà per quattro giorni completamente dedicato all’artigianato e all’enogastronomia della Puglia e della Campania, con appuntamenti musicali, degustazioni e una mostra di oltre quaranta artisti.

Riapre da giovedì 29 marzo la Galleria d’Arte Moderna Achille Forti, a Palazzo della Ragione con il nuovo percorso espositivo che sarà festeggiato per tutta la giornata di venerdì 30 marzo con l’ingresso gratuito alla GAM. Tra le novità della settimana, da non perdere sabato 31 marzo "Calamita/à Project - An investigation around Vajont" in Fonderia 20.9: si tratta del primo appuntamento di "SÅM", un percorso artistico di ricerca visuale tra cinema e fotografia organizzato dalla galleria veronese in collaborazione con il Film Festival della Lessinia.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino" allestita all'interno della Biblioteca Capitolare.

Presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona è allestita la mostra fotografica dedicata al pittore Adolph von Menzel, visitabile sino al 13 aprile. Alla galleria Studio la Città sono inoltre visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo.

Venerdì 30 marzo serata all’insegna dello swing e delle atmosfere jazz anni '30 alle Cantine de l'Arena con gli emiliani Sugarpie & The Candymen. Domenica 1° aprile aperitivo musicale con "Cedrate Brianza", ovvero il meglio del meglio delle canzoni dei Nuovi Cedrini interpretate da Rocco e Leo in una versione acustica dalle mille sorprese.

Grande musica anche al Cohen Verona nel fine settimana: si comincia venerdì sera con il concerto della Lite Orchestra, mentre sabato sul palco del locale scaligero salirà la cantautrice Verdiana Raw. Infine, domenica, da segnalare il live di Chicago Mike Beck per un concerto dalle energiche sonorità rock e blues.

Tra le novità in sala da segnalare il film biografico Tonia, ispirato alla vita della pattinatrice Tonya Harding, protagonista di uno dei più eclatanti scandali sportivi nella storia degli U.S.A. Per quanto riguarda il cinema italiano, da ricordare Io c'è di Alessandro Aronadio con Edoardo Leo, Margherita Buy e Giuseppe Battiston, oltre alla nuova divertente commedia di e con Antonio Albanese, dedicata al tema dell'immigrazione, Contromano.