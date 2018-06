Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 giugno al 1° luglio 2018

È in arrivo un nuovo fine settimana veronese con tantissime imperdibili iniziative: all'Arsenale di Verona dal 29 al 30 giugno si terrà "El Capitan Folk Festival", la festa veronese più popolare che torna per la 3^ edizione con una due giorni di musica, spettacoli, arte ed enogastronomia. Domenica 1° luglio si rinnoverà invece nel quartiere di San Zeno il tradizionale appuntamento con il mercatino vintage "Verona Antiquaria", mentre a Porta Palio è in programma "Verona meat 2018", vera e propria festa del cibo cotto alla brace.

Sempre in città, da ricordare la Festa Democratica che si svolgerà dal 28 giugno fino al 5 luglio presso il parco di via Luigi Prina, mentre per sabato 30 giugno è in arrivo al Vallo Bastioni di via Città di Nimes la classica Festa della Curva Sud.

Spostandoci in provincia troviamo a Cavaion Veronese presso Corte Torcolo la grande manifestazione dedicata al buon cibo e alla musica dal vivo "O Live Jazz Fest", mentre a Villa Venier di Sommacampagna dal 28 giugno al 1° luglio è in arrivo la terza edizione di "Muovimenti", tre giorni di concerti, incontri, laboratori, spettacoli, prelibatezze da gustare e molto altro ancora. Sul lago di Garda a Bardolino, è infine da ricordare l'appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di auto d'epoca "Garda Classic Car Show".

Per l'Estate teatrale veronese in Corte Mercato Vecchio inaugura la sezione prosa il 28 e 29 giugno Fondazione Aida che presenta "Il lago dei cigni", rivisitazione in forma di pantomima dell’omonimo balletto di Ciaikovski.

Per la rassegna Teatro nei Cortili, invece, al Chiostro Sant'Eufemia GTV Niù propone fino al 30 giugno lo spettacolo "Dei sogni, rivelazioni e tre spari" di Carlos Maria Alsina, mentre la compagnia Tiraca sarà in scena dall'1 luglio con "Fagheli anca a casa" di Lanfranco Fossà. All'Arsenale di Verona fino a domenica è inoltre in programma la commedia "Il colpo della strega" della compagnia teatrale La Bugia, mentre al Chiostro di Santa Maria in Organo si esibirà L'aseni del borgo con "Tri par vaso".

L'imperdibile mostra fotografica dedicata al Lanificio Tiberghien è visibile presso la Biblioteca Civica di Verona. Prosegue inoltre la mostra all’interno di Porta Nuova che per la prima volta è stata aperta alla città, ospitando per l'occasione il Museo della Radio Guglielmo Marconi.

Da non perdere nel parco di Villa Buri il progetto "Linea terra acqua", con le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona esposte fino a settembre: una galleria d’arte a cielo aperto con 14 installazioni che prevedono l’interazione del pubblico.

La galleria veronese Studio la Città propone l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali, mentre presso lo spazio espositivo Fonderia 20.9 ultimi giorni a disposizione per visitare la mostra fotografica dal titolo "The Universe Makers" di Bianca Salvo.

Per il 96° festival lirico in Arena torna venerdì sera la "Carmen" di Bizet, mentre il 30 giugno sarà la volta dell'opera "Turandot" di Giacomo Puccini. Sempre in città non mancheranno i concerti dal vivo in occasione di "El Capitain Folk Festival" all'Arsenale, mentre in provincia è sicuramente da segnalare l'avvio venerdì sera di "Rock the Castle", grande kermesse musicale allestita al Castello Scaligero di Villafranca. Da ricordare infine anche la manifestazione "Isola street music" che si terrà sabato sera per le vie cittadine di Isola della Scala.

Nella splendida cornice del Forte Santa Caterina a Verona, prenderà il via venerdì sera la sesta edizione di "Opera Forte Festival" con un mese di proiezioni cinematografiche all'aperto. Il 29 giugno è in programma la fantastica commedia di Billy Wilder L'appartamento, sabato spazio invece al cinema d'animazione con Lilli e il vagabondo, mentre domenica è in programma Red Sparrow.

Tra le novità in sala, si segnala il nuovo film di Jason Reitman Tully con protagonista Charlize Theron, ma soprattutto la nuova disturbante opera firmata dal regista greco Yorgos Lanthimos Il sacrificio del cervo sacro con Colin Farrel e Nicole Kidman.