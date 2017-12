Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 29 al 31 dicembre

Si sono conclusi i mercatini di Natale, ma piazza Bra è già pronta ad accogliere un nuovo straordinario evento per la grande festa di fine anno che si terrà domenica 31 dicembre. A festeggiare la fine del 2017 e l'inizo del 2018 ci saranno i Soul System, ma anche Veronica Marchi e i Giudi&Quani, oltre al dj set di Fabio Romano e l'immancabile spettacolo pirotecnico allo scoccare della mezzanotte. A pochi passi dalla Bra, in Gran Guardia verranno invece allestiti due foyer con musica dance, pop e techouse, oltre a due punti beverage.

Per gli amanti delle escursioni cittadine, da segnalare venerdì 29 dicembre la visita guidata alla scoperta delle origini della Cristianità a Verona, mentre fino a sabato sarà anche possibile partecipare alle visite sotterranee nel complesso archeologico di Corte Sgarzerie, appositamente aperto al pubblico durante le festività.

Nella provincia scaligera proseguono le iniziative natalizie, tra mercatini e spettacoli di fine anno, in diversi Comuni, a cominciare da Bussolengo, Castelnuovo del Garda, Peschiera e poi ancora sempre sul lago di Garda Lazise, Bardolino, Garda e Malcesine.

Si terrà venerdì 29 dicembre al Teatro Blu di Verona lo spettacolo di improvvisazione teatrale "Sì! E...". La stessa sera, al Cinema Teatro San Massimo è invece in programma "Ali - Una strada lastricata di stelle", una fiaba moderna adatta a tutta la famiglia e ispirata all'opera di Antoine De Saint-Exupery.

In occasione della festa di Capodanno, andrà in scena domenica 31 dicembre al Teatro Filarmonico di Verona l'ultima replica dell'operetta "La vedova allegra" con brindisi finale. Si festeggia l'ultimo dell'anno anche al Teatro Nuovo, dove il 1° gennaio è in cartellone un grande classico del balletto come "Giselle", rappresentato dal corpo di ballo di San Pietroburgo, mentre per la serata del 31 dicembre toccherà allo spettacolo di danze acrobatiche del Balletto Nazionale "I Cosacchi del Don".

Prosegue la mostra "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona" a Castelvecchio, mentre al Museo di Storia Naturale è allestita la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens e alla Galleria d’Arte Moderna la mostra "Il mio corpo nel tempo. Lüthi, Ontani, Opalka".

L'Arena di Verona ospita la 34^ edizione della rassegna "Presepi dal Mondo in Arena", mentre in Sala Birolli prosegune la XXVII "Mostra Concorso del Presepio Tradizionale e Artistico". Al Palazzo della Gran Guardia è visitabile la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre il Palazzo AMO ospita l'esposizione dedicata a Fernando Botero, oltre alla speciale mostra "I love LEGO".

Venerdì 29 dicembre il Cohen Verona ospita i due cantautori genovesi Max Manfredi e Federico Sirianni che daranno vita allo spettacolo musicale "Refusi di Natale". Il giorno successivo il Cohen darà invece spazio al progetto acustico di Galaverna Folk. Venerdì sera invece, sul palco delle Cantine de l'Arena salirà Vincent Williams, accompagnato dalla band italiana composta da Enrico Crivellaro alla chitarra, Loris De Checchi all’organo e Vincenzo Barattin alla batteria.

In provincia da segnalare al Teatro Salieri di Legnago la sera del 31 dicembre per la festa di Capodanno, il grande concerto dell'Orchestra Regionale Filarmonia Veneta. A Bardolino sarà invece il concerto dei Trice a dare il via ai festeggiamenti per l'ultimo dell'anno dal palcoscenico allestito in Piazza Principe Amedeo. La festa proseguirà poi con i dj dell'Hollywood e un imperdibile spettacolo pirotecnico sull'acqua.

Tra le nuove uscite nelle sale cinematografiche veronesi, da segnalare il film di Ferzan Ozpetek Napoli Velata, oltre a The Greatest Showman, la commedia italiana con Paola Cortellesi e Antonio Albanese Come un gatto in tangenziale, infine il film d'animazione Coco.