Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 settembre 2018

In città si comincia alla grande questo nuovo fine settimana con la Venetonight 2018, un'intera giornata dedicata all'importanza della ricerca universitaria e della cultura che proporrà incontri, laboratori, ma anche musica e spettacoli, concludendosi in piazza dei Signori. Sabato e domenica, invece, in piazza San Zeno farà il suo ritorno l'evento di solidarietà box 336am, tra stand enogastronomici dove gustare un'ottima "Amatriciana" e concerti, il tutto finalizzato a dare sostegno alle popolazioni del Centro Italia colpite dal terremoto due anni fa.

A Veronafiere, da non perdere inoltre il tradizionale appuntamento con Marmomac, la grande esposizione dedicata alla pietra naturale giunta quest'anno alla sua 53^ edizione. Per gli amanti del verde, da ricordare l'avvio della passeggiate domenicali il 30 settembre alla riscoperta delle mura magistrali di Verona con Legambiente. Sempre sui bastioni, in particolare quelli di Santo Spirito, sabato e domenica si terrà la due giorni di sport e divertimento in compagnia degli amici a quattro zampe "Italpet Dog Run".

In provincia da segnalare la grande sagra al Palaminerbe il 28 e 29 ottobre "Infermento - il weekend della birra", così come la Festa di fine estate in programma a Bussolengo sabato sera. A San Giovanni Lupatoto si terrà inoltre da venerdì a domenica la Festa bavarese, tra stando enogastronomici e musica live. Negli stessi giorni, invece, a Castel d'Azzano spazio al Cucine a Motore© Food Truck Festival, mentre a Castelnuovo sul Garda si concluderà proprio domenica il Gardaland Oktoberfest. Per tutti gli amanti della lettura, infine, da ricordare l'evento "Librar Villafranca", da venerdì a domenica, ricco di numerosi incontri letterari e una mostra-mercato del libro allestita in corso Vittorio Emanuele II.

Si apre venerdì 28 settembre la nuova stagione della rassegna "Il Teatro nei Quartieri", al via al teatro S. Massimo con lo spettacolo "Il colpo della strega". Sempre venerdì, inoltre, Roberto Latini inaugura la stagione del Teatro Laboratorio di Verona con "La delicatezza del poco e del niente" e le poesie di Mariangela Gualtieri.

Sabato 29 e domenica 30 settembre, arriva a Verona presso il Cine Teatro Aurora la compagnia del Teatro Umbro dei Burattini con lo spettacolo "Pinocchio, le Avventure di un sognatore". Al Canoa Club di Verona andrà invece in scena sabato lo spettacolo sul tema della diversità e della tolleranza "Un brutto, bruttissimo anatroccolo" con la regia di Pino Costalunga.

A San Giovanni Lupatoto, infine, proseguono fino al 30 settembre le imperdibili serate con lo show "Alcatraz", il nuovo spettacolo di circo-teatro firmato da Psychiatric Circus, opera rivelazione degli ultimi anni che ha fatto divertire tutta Italia.

A un anno di distanza dalle celebrazioni per il centenario di Renzo Sommaruga, negli spazi della Società Letteraria, si tiene un’antologica dedicata all’artista con esposte ben 112 opere, tra sculture, dipinti, disegni, libri e grafiche, che rimarranno visibili al pubblico dal 27 settembre fino al 28 ottobre. La nuova stagione espositiva della galleria Studio la Città riapre il 27 settembre con la mostra "Il Marmo", esposizione dedicata al design, in collaborazione con Testi Group Srl, uno dei maggiori gruppi nel settore della lavorazione della pietra naturale, ed in concomitanza con Marmomac.

Il Museo del calcio internazionale fa tappa a Verona per due settimane, fino al 7 ottobre, presso il Forte Gisella che farà da splendida cornice all’esposizione di oltre 200 pezzi da collezione: maglie, palloni e cimeli utilizzati dai grandi campioni dal 1930 ad oggi. In Sala Birolli è visibile la mostra di pittura "Fermo Ferrarese, traccia e colore nel segno del Novecento", una retrospettiva, arricchita dalle fotografie di Mara Balabio e Lorenzo Salvucci, mentre prosegue anche la mostra allestita presso la galleria Artantide.com di Verona "Tintoretto – Pombo, Passione e Giustizia", con le opere del pittore spagnolo Jorge R. Pombo che rendono omaggio al Maestro del Rinascimento veneziano.

A Porta Nuova è invece sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 29 settembre sarà possibile esplorare il nuovo allestimento a della Galleria d'Arte Moderna a Palazzo Forti.

Arriva all’Arena di Verona sabato 29 settembre "Mamma Mia!", il musical dei record firmato Massimo Romeo Piparo. Sul palco Luca Ward, Paolo Conticini e Sergio Muniz, i tre amatissimi protagonisti al fianco di Sabrina Marciano, Elisabetta Tulli, Laura Di Mauro, Jacopo Sarno, Eleonora Facchini, un cast di oltre 30 artisti, e le splendide musiche degli ABBA con l’Orchestra dal vivo del Maestro Emanuele Friello.

Grandi concerti in programma anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il live di Mark Geary feat. The Fireplaces; sabato spazio inoltre alla musica country di Grant Maloy Smith; infine sabato sera torna il jazz club con il concerto di Luca Boscagnin.

Tra le novità in sala, da non perdere il nuovo film di Terry Gilliam L'uomo che uccise Don Chisciotte con protagonista Adam Driver. Sempre con il bravissimo Adam Driver da vedere anche l'ultima opera del grande Spike Lee BlacKkKlansman, mentre per il cinema italiano segnaliamo la commedia firmata Francesco Micciché Ricchi di fantasia con Sergio Castellitto e Sabrina Ferilli.