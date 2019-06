Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 28 al 30 giugno

Sarà un weekend all'insegna del divertimento a Verona, ma con un occhio di riguardo alla rigenerazione urbana, attraverso l'arte, il buon cibo, la tecnologia: tutto questo è il "Rookazoo music festival" che si terrà al Vallo Città di Nimes dal 28 al 29 giugno. Sempre in città, inoltre, assolutamente da non perdere la tre giorni estiva tra musica live, balli ed ottime pietanze ai giardini di Santa Toscana con le tantissime iniziative di "Balera Veronetta". Per tutto il fine settimana è poi in programma nel parco di via Luigi Prina la "Festa democratica" con incontri tematici, musica live e immancabile buona cucina.

In provincia da segnalare a San Zeno di Montagna l'arrivo dal 29 al 30 giugno del "Mercatino dei sapori", mentre negl stessi giorni ad Erbezzo si celebrerà la 28^ Festa Internazionale della Fisarmonica. A Castel D'Azzano sarà un fine settimana esclusivo con il "Villa Nogarola Festival" e l'"Aperitivo al castello" per tre giorni tutti da vivere tra musica, spettacoli e degustazioni di vini. Grandi giornate di festa si terranno anche a Villafranca dove è in programma fino al 1° luglio la 306^ edizione dell'antica Fiera dei Santi Pietro e Paolo. Si celebra invece fino a domenica la 40^ edizione della Sagra del Patrono di San Pietro in Cariano, mentre a Porto di Legnago dal 27 giugno al 2 luglio sarà la volta della Sagra dei Santi Pietro e Paolo tra stand enogastronomici, serate di ballo e tanta musica.

Da segnalare poi al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio l'appuntamento imperdibile con il mercatino "Vintage garden" che si terrà domenica. Dal 28 al 30 giugno si terrà invece nella splendida Villa Venier di Sommacampagna il festival "Muovimenti" con un ricco programma di attività, mercatino equosolidale e musica dal vivo. Spostandoci sul lago di Garda, inoltre, da ricordare l'appuntamento tra Cisano e il lungolago di Bardolino, da venerdì a domenica, con il grande raduno di moto d'epoca, costellato da concerti e stand enogastronomici. Dal 28 al 30 è poi in programma a Castelnuovo del Garda il Festival al Campanello per tre giornate all'insegna dello sport, della musica e dell'enogastronomia.

Il 28 giugno, in replica poi il 29 giugno, lo spettacolo "La Tempesta" tratto dall'opera di William Shakespeare, aprirà al Teatro Romano la sezione dedicata alla prosa dell’Estate Teatrale Veronese e il 71° Festival Shakespeariano. E a proposito di Shakespeare, da segnalare il ritorno per le vie di Verona dal 24 giugno fino ad agosto dello spettacolo itinerante "Romeo e Giulietta".

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona va in scena nel weekend la compagnia La Bugia con lo spettacolo "Per interposta persona" di Rick Gordon. Al Chiostro Sant'Eufemia GTV Niù propone invece "L’orso – Una domanda di matrimonio" due atti unici di A Checov, mentre al Chiostro di Santa Maria in Ongaro sarà la volta della compagnia I’Aseni del Borgo con "Bai bai sgauie".

I colori dell'arte di Martino Zanetti saranno visibili alla Gran Guardia di Verona dal prossimo 29 giugno, dove sarà allestita la mostra "Midsummer Night Colours". Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra", mentre alla Biblioteca Capitolare di Verona sarà visitabile nel weekend la mostra temporanea "Molar le corde al giubilo", un’esposizione del tutto inedita che intreccia i testi conservati con illustrazioni ad acquerello che narrano il folklore veronese

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere inoltre la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016". A proposito di fotografia, da visitare presso Fonderia 20.9 anche "A certain bloom", la prima mostra personale in Italia dell'artista svedese Kristina Bengtsson.

Da ricordare infine le esposizioni al Museo Archeologico al Teatro Romano dove è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", così come quella al Museo di storia naturale dedicata alle bellezze della terra d'Etiopia. Il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Concerto attesissimo quello dei Subsonica a Verona venerdì sera al Vallo Città di Nimes in occasione del Rookazoo Music Festival che vedrà sul palco anche i locals Soul System e il dj Ilario Alicante.

Tra gli appuntamenti da segnarsi in agenda anche il live alla Corte Cavalchina in programma sabato sera con l'ex chitarrista dei Jethro Tull Martin Barre. Da segnalare poi in provincia a Legnago il ritorno del Sound Vito Festival, dal 27 al 29 giugno, per tre giornate di grande musica live con ospiti d'eccezione i Tre Allegri Ragazzi Morti. Sul lago di Garda a Cavaion Veronese, da venerdì a domenica, farà invece il gradito ritorno la rassegna musicale O'Live Jazz Fest con grandi ospiti tutti da scoprire.

Per la stagione lirica in Arena, infine, si segnala il debutto de "Il Trovatore" firmato nella regia dal maestro Zeffirelli in programma sabato sera, mentre venerdì 28 giugno sarà la volta della seconda recita per "La Traviata" di Verdi, anch'essa firmata dal regista fiorentino.

Tra le novità in sala da segnalare il nuovo film di Xavier Dolan La mia vita con John F. Donovan che vede nel cast Kit Harington e Natalie Portman. Per i più piccoli invece, da non perdere il nuovo capitolo della saga Toy Story 4.