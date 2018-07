Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 luglio 2018

Nuovo weekend ricchissimo di appuntamenti da non perdere nel Veronese: in città all’arsenale è in programma dal 27 al 29 luglio la prima edizione del festival dei sapori "Meat & Beer". L’evento, ad ingresso libero, è dedicato alla promozione e alla valorizzazione della carne, cotta in diverse sfumature, e della birra artigianale. Nel frattempo in via eccezionale si svolgerà l'ultimo weekend del festival Latino Lovers in Verona con due nuove serate extra al Vallo Bastioni di via città di Nimes.

In provincia, da segnalare la Festa d'Estate a Bosco Chiesanuova, così come l'evento "Arrogantemente birra" in programma a Monteforte d'Alpone. Torna inoltre nel fine settimana al lido Campanello di Castelnuovo del Garda la manifestazione "Sport in Spiaggia", mentre a Peschiera del Garda si svolgerà l'attesa Festa Bavarese. Da ricordare infine a Oppeano l'evento Vallese in Festa.

Al Teatro Romano è in programma fino a sabato, per il debutto nazionale, lo spettacolo "Shakespeare in Love", versione italiana dell'opera teatrale tratta dalla sceneggiatura dell’omonimo film, vincitore di sette premi Oscar. In Corte Mercato Vecchio, ultima replica di "Oggi è Otello" in cartellone venerdì 27 luglio.

Per la rassegna Teatro nei Cortili, all'arsenale la compagnia Estravagario presenta "Il metodo Grönholm" di Jordi Galceran, mentre al Chiostro Sant'Eufemia dal 28 luglio arriva "Un caso clinico" di Dino Buzzati con il gruppo teatrale La Maschera. Infine, al Chiostro di Santa Maria in Ongaro, Modus Vivendi propone dal 25 al 30 luglio la commedia dialettale "Un angelo nel letto".

Da ricordare inoltre gli ultimi appuntamenti con lo spettacolo "Lancelot", nell'ambito del format Real Life Theatre di Fucina Culturale Machiavelli, venerdì 27 luglio con ritrovo nel teatro di via Madonna del Terraglio e, infine, sabato 28 luglio sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro.

In mostra in Gran Guardia fino al 29 luglio, le opere dell'artista italo-belga Laurence Turina. L'esposizione, dal titolo "La calligraphie du Désir", è ispirata alla città di Verona, particolarmente cara all'artista, e alla coppia di Giulietta e Romeo. In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

Da non perdere inoltre nel parco di Villa Buri il progetto "Linea terra acqua", con le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona esposte fino a settembre. A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre fino a settembre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Le misure dei Romani".

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse d'arte contemporanea nell'ambito dell'esposizione "Rockstar dell'Arte". Infine, a Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà si mostra in tutta la sua storia con le foto de "Il parco da ieri e oggi". Da non perdere inoltre il Festival di musica e arte "Volcana", in programma al Forte San Briccio di Lavagno: quattro giorni di esposizioni, installazioni, performance, concerti, djset, rappresentazioni teatrali ed esibizioni varie che ravviveranno i meravigliosi spazi del Forte.

Torna il 27 luglio "Aida", l’opera regina in Arena per l’ottava recita, con un prestigioso cast internazionale e l’allestimento di Franco Zeffirelli. Sabato sera è invece in programma una nuova replica di "Nabucco".

Dalla lirica al pop, in Arena il passo è breve, ed ecco allora che domenica 29 giugno è atteso nell'anfiteatro scaligero un big della musica internazionale come Sting, accompagnato da Shaggy per un live davvero da non perdere.

Altro grande appuntamento del weekend, il concerto di Ermal Meta al castello scaligero di Villafranca sabato 28 luglio. Infine, da segnalare a Valeggio sul Mincio venerdì 27 luglio l'appuntamento con tutte le band storiche della Verona Beat anni '60.

A Santa Maria in Chiavica fino al 27 luglio è in programma il San Giò Video Festival. Ultimo weekend per Operaforte, il cinema all'aperto al Forte Santa Caterina: venerdì in programma The Post, mentre sabato spazio all'animazione di Wes Anderson con Fantastic Mr. Fox, infine sabato chiusura in bellezza con Finché c'è prosecco c'è speranza.

Tra le nuove uscite in sala, si segnala Ocean's 8 con protagoniste il terzetto di attrici Sandra Bullock, Cate Blanchett e Anne Hathaway, per la regia di Gary Ross.