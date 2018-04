Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 27 al 29 aprile 2018

Un nuovo fine settimana ricchissimo di iniziative nel Veronese: in città dal 28 aprile al primo maggio torna in Bra l'imperdibile manifestazione enogastronomica "Le Piazze dei Sapori" con oltre cento aziende italiane che presenteranno i loro prodotti tipici e una vasta rappresentanza anche di produttori dall'estero.

Sempre a proposito di enogastronomia, da non perdere sul lago il festival "Garda Olì Olà", quattro giornate dedicate al mondo dell'olio extra vergine d'oliva. Spostandosi verso la costa gardesana a nord, domenica 29 aprile, assolutamente da non perdere la grande manifestazione florovivaistica "Malcesine in fiore". Per gli amanti dei motori, invece, e in particolare delle auto d'epoca, ma anche dei fiori, l'evento da non mancare è a Bardolino, sul lungolago colorato dai 32mila tulipani del Parco Sigurtà che accoglierà l'Italian Classic Parade con esposte centinaia di auto che hanno fatto la storia dell'Italia.

Sempre in provincia, questa volta nel Comune di Sona, troviamo dal 28 al 30 aprlile presso la splendida Villa Trevisani il festival dedicato alla birra artigianale "Birrette in Villa". Infine, da segnalare a Soave il doppio appuntamento con Soave in Fiore e lo Street Food Festival, dal 28 aprile al 1° maggio, quattro giornate all'insegna dei colori, profumi e del gusto.

Torna in scena a Verona, presso il Teatro Laboratorio all'ex arsenale, sabato e domenica, uno degli spettacoli "storici" del Teatro Scientifico-Teatro Laboratorio: "Stanze pirandelliane" con la regia del compianto Ezio Maria Caserta.

In provincia da segnalare al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio la commedia dialettale "El Scansfadighe (el derby de Verona)", mentre a Legnago presso il Teatro Dante andrà in scena "Pinocchio, le avventure di un sognatore" con la compagnia del Teatro Umbro dei Burattini.

Nell'ambito del Festival Biblico con il suo articolato cartellone, la rassegna dedicata alle Sacre scritture propone tra le anteprime, dal 20 aprile al 6 maggio, la mostra itinerante "Giotto. La Cappella degli Scrovegni" visibile presso la Chiesa di San Pietro in Archivolto. Presso Sala Birolli è inoltre visitabile la nuova mostra ideata e curata da Federico Martinelli dell’Associazione Culturale Quinta Parete di Verona "La mano. Fotografia, pittura, incisione, poesia".

Fino al 5 maggio è inoltre possibile visitare l'esposizione dedicata ai 250 anni del circo organizzata dal CEDAC, mentre la Biblioteca Civica di Verona ospita fino al 25 maggio la mostra "Il molto dilettevole Giuoco dell’Oca. Storia Immagini Musica Teatro". Presso AMO Arena Museo Opera - Palazzo Forti è infine visitabile la mostra fotografica che presenta i 51 scatti finalisti del contest fotografico "Vite in Viaggio".

Dopo la grande serata inaugurale in compagnia di Gianni Morandi, l'Arena di Verona si prepara ad accogliere altri due concerti imperdibili nel weekend: si comincia venerdì sera con un evento epocale, il concerto di Bob Dylan che torna ad esibirsi dal vivo in Italia a distanza di tre anni dall'ultima volta. Sabato sera spazio invece a tre artisti nostrani, amatissimi dal grande pubblico, tutti insieme riuniti sullo stesso palco per dare vita a un unico grande show: il concerto di Max Pezzali, Nek e Francesco Renga.

Ultimi concerti della stagione per le Cantine de l'Arena: venerdì 27 aprile allegria, folk e simpatia con la travolgente Banda Di Piero. Domenica 29 aprile ultima serata live in compagnia de I Poveri di sodio per un viaggio nel tempo con le più belle e famose sigle dei cartoni animati e dei telefilm della nostra infanzia. Doppio appuntamento nel weekend anche al Cohen Verona: venerdì sera da non perdere il live di Giacomo Toni, mentre sabato sera sarà la volta del bluesman Folco Orselli.

È uscito nelle sale italiane il nuovo film di Paolo Sorrentino Loro, incentrato sulla figura di Silvio Berlusconi. Tra le altre novità nei cinema, da segnalare I fantasmi d'Ismael per la regia di Arnaud Desplechin e con un cast davvero d'eccezione composto da Mathieu Amalric, Marion Cotillard, Charlotte Gainsbourg, Louis Garrel e l'italiana Alba Rohrwacher.