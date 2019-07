Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 26 al 28 luglio 2019

In città a Verona prosegue per tutto il fine settimana la Festa dell'Unità a Quinzano, mentre per gli amanti della passeggiate urbane si segnalano gli appuntamenti di venerdì e domenica con l'iniziativa "Turista nel tuo quartiere".

In provincia da ricordare la grande "Festa del prosciutto crudo di Pressana" con annessa biciclettata "Prosciuttobike" che si terrà sabato 27 luglio. Saranno tre giorni di allegria e divertimento anche al fresco di Bosco Chiesanuova con la "Festa degli gnocchi di malga" in programma dal 26 al 28 luglio. In Lessinia è poi da segnalare la tre giorni sportiva di Erbezzo con l'evento "Altalessinia Outdays" che offrirà tantissime iniziative per adulti e bambini.

A Zevio il 26 e 27 luglio si terrà il secondo "Carnival beer fest", mentre a Grezzana dal 26 al 28 luglio si svolgerà la manifestazione "Rosaro in festa". Da segnalare inoltre a Villafranca la grande "Festa della pizza del castellano" con musica dal vivo e attività anche per i piccoli. A Isola della Scala un altro appuntamento degno di nota, con l'antica "Fiera di San Giacomo e Sant'Anna" che celebra dal 25 al 30 luglio.

Da non perdere poi la "Fiera agricola e festa patronale" di Sant'Anna d'Alfaedo, così come a Roncà il tradizionale "Palio dei mussi di Terrossa". A Soave, infine, si terrà per tutto il weekend la "Sagra patronale di Castelcerino", mentre sul lago è da ricordare la "Festa dell'ospite e dello sport" a Pacengo di Lazise in programma dal 26 al 29 luglio.

Prosegue con un’altra prima nazionale il Festival Shakespeariano dell’Estate Teatrale Veronese che propone "Il Mercante di Venezia", dall'opera di William Shakespeare, al Teatro Romano dal 25 al 27 luglio. Da non perdere inoltre gli appuntamenti con la bella iniziativa in riva all'Adige a Verona "Shakespeare by the river" in programma fino al 26 luglio.

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale la compagnia Estravagario presenta "Allontanarsi dalla linea gialla" di F .Mignemi. Al Chiostro di Sant'Eufemia è invece in cartellone "La vedova nera" di Michael Romio con il gruppo teatrale Verbavolant, mentre al chiostro di Santa Maria in Organo il G.A.D. Renato Simoni prosegue con "Sarto per signora" di G. Feydeau.

All'interno del Teatro Satiro Off è visitabile lo "Shakesperare Interactive Museum (SIM)", un’esperienza immersiva e interattiva nel mondo di Shakespeare, alla scoperta dei suoi personaggi e dei luoghi di Verona. Alla Gran Guardia di Verona è invece allestita la mostra "Midsummer Night Colours", personale dell'artista Martino Zanetti. Sempre al Palazzo della Gran Guardia prosegue inoltre anche l'esposizione "Waiting for the Opera – L’Opera in mostra".

Presso il parco di Villa Buri a Verona da non perdere la mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è poi allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

L’ora del tramonto sulle note di musica jazz e classica: sarà questa l'atmosfera che si vivrà in piazza dei Signori a Verona venerdì 26 luglio, grazie al concerto gratuito della Metropolitan Youth Symphony di Portland. Nell'ambito della rassegna FAI l'estate al Lazzaretto 2019, da segnalare sabato 27 luglio l'appuntamento con il concerto musicale al Lazzaretto di Verona dell'Evequartett.

Per il 97esimo festival lirico in Arena, venerdì sera è in programma l'opera "Il Trovatore", mentre sabato sarà la volta della "Carmen" di Bizet e, infine, domenica nuovo appuntamento con l'amatissima "Aida".

Tra gli appuntamenti in provincia, da segnalare senz'altro quello al castello scaligero per il Villafranca Festival, dove il 27 luglio arriva la band culto del prog rock: i Jethro Tull.

Il mondo di oggi attraverso una sessantina di filmati, di qualche minuto o alcune ore, provenienti da tutto il pianeta: prosegue fino al 27 luglio a Verona la 25esima edizione del San Giò Verona Video Festival presso la Chiesa di Santa Maria in Chiavica.

Nuovi imperdibili appuntamenti anche con il cinema all'aperto di Operaforte al Forte Santa Caterina: venerdì sera verrà proiettatto Accadde una notte di Frank Capra, sabato Il maestro e la pietra magica e, infine, domenica ultimo appuntamento con Il ragazzo di campagna con Renato Pozzetto.

Tra le novità in sala si segnala il nuovo capitolo Men in Black: International diretto da F. Gary Gray.