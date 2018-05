Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 maggio 2018

Tanti appuntamenti nel Veronese anche per quest'ultimo weekend di maggio: in città da non perdere la grande Festa dei Popoli che si terrà domenica a Villa Buri. Sarà inoltre di nuovo l’Arsenale ad ospitare, per il quarto anno consecutivo, la "Feria Andalusa", dal 25 al 27 maggio, tra tanti colori, musica e sapori spagnoli per rivivere la celebre festa popolare dell’Andalusia.

Per chi volesse riscoprire la Verona sotterranea, si segnala l'apertura serale dell'area archeologica di Corte Sgarzerie con tre turni di visite guidate nei giorni di venerdì e domenica. Presso Veronafiere è invece in arrivo dal 25 al 27 maggio la 60^ edizione del Verona Mineral Show, l'imperdibile appuntamento dedicato a tutti gli appassionati di gemme, minerali, fossili e gioielli provenienti da tutto il mondo. Prosegue infine anche questo weekend, tra concerti, spettacoli e stand enogastronomici, la festa allestita presso il porto San Pancrazio "Portomaggio 2018".

Spostandoci in provincia, si segnala a San Martino Buon Albergo la coloratissima corsa Rainbow Youn Color che si terrà sabato 26 maggio. Sempre per gli sportivi, a Soave è in programma la Granfondo Kask di 50 chilometri in bici, mentre per chi preferisse trascorrere una domenica alla scoperta di vini e specialità gastronomiche locali, si segnala l'evento Cantine Aperte cui aderisce Zenato a Peschiera del Garda.

Sempre in provincia è sicuramente da ricordare la 28^ edizione della Festa del formaggio Monte Veronese Dop che si terrà domenica ad Erbezzo. Proseguono inoltre a Cavaion Veronese la 50^ Festa degli asparagi, così come a Colognola ai Colli la 62^ Sagra dei bisi. Tra le novità del weekend, invece, da ricordare a San Giovanni Lupatoto l'appuntamento con "Sangio...co 2018", mentre a Castelnuovo del Garda fa il suo ritorno da venerdì a domenica l'imperdibile Brewery Festival dedicato alla birra artigianale e al cibo di strada.

Sabato 26 maggio è in programma al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Le Carnaval Des Animaux" rappresentato dal Vic Ballet Academy. Sempre al Nuovo, domenica sera, è invece di scena "Kill the choreographer", un viaggio onirico tra realtà, fantasia ricordi e visioni, saggio di fine anno accademico 2017/18 con interpreti gli allievi della scuola di danza Les Petits Pas. Ultima replica domenica 27 maggio per l’opera "Salome" di Richard Strauss che chiude la Stagione Lirica al Teatro Filarmonico.

Numerose le mostre, installazioni e le performance artistiche in programma durante il weekend nell'ambito della manifestazione VeronaRisuona. Al Museo Archeologico al Teatro Romano è visitabile invece la mostra a cura di Margherita Bolla "Le misure dei Romani". Presso AMO Arena Museo Opera - Palazzo Forti di Verona è allestita l'esposizione con i 51 scatti finalisti del contest fotografico "Vite in Viaggio". Da segnalare anche "Malè e il suo Mozambico", personale dell'artista mozambicano Antonio Malendze detto "Malè" allestita al Museo Africano di Verona. Dopo Lazise, prosegue inoltre nel Palazzo Carlotti di Garda fino al 31 maggio 2018, la mostra personale di pittura "Vastità nuove" dell’artista veronese Fernando Pietròpoli.

Torna nel fine settimana VeronaRisuona, la manifestazione giunta alla sua XII edizione che prevede una serie di concerti, installazioni e performance in diverse location di Verona, ideati ed eseguiti da decine tra musicisti, artisti e cittadini. In proposito, da seganalare sabato 26 maggio l'evento "Surrender the void" promosso da Officina Fotonica e Collettivo artistico Gruppo F presso il Forte di San Briccio di Lavagno, uno dei principali eventi collaterali della stessa rassegna artistico musicale Verona Risuona.

Al Teatro Romano domenica 27 maggio inaugura la nuova straordinaria edizione del Festival della Bellezza, con il concerto del grande compositore Philip Glass.

A un anno dalla morte di Chris Cornell, per ricordare la sua musica e gli anni della Seattle Era, torna in concerto al Cohen Verona, sabato 26 maggio, Emiliano Merlin unòrsominòre. Da segnalare infine domenica 27 maggio la grande festa di fine stagione al Colorificio Kroen "Bye Bye Kroen".

Il documentario Oppeano 1918-La storia in volo. Il campo di aviazione di Ca’ degli Oppi durante la Grande Guerra e altre storie verrà presentato venerdì 25 maggio al Teatro Salus di Ca’ degli Oppi di Oppeano.

Tra le novità in sala, segnaliamo Solo: a Star Wars Story, il secondo spin-off della saga di Star Wars dedicato alle avventure del giovane Han Solo.