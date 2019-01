Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 25 al 27 gennaio 2019

Domenica torna a Verona il "Moblity Day" con numerose attività promosse dal Comune per trascorrere una giornata all'insegna del divertimento e dell'ecosostenibilità. Il 27 gennaio si celebra inoltre la Giornata della Memoria e anche a Verona sono in programma diversi appuntamenti in ricordo delle vittime e dei deportati nei campi di concentramento e sterminio nazisti.

Sempre domenica in città si svolgerà un'imperdibile visita guidata alla Basilica di Santa Anastasia, alla riscoperta del gotico a Verona, attraversando il tempio dei Domenicani ricchissimo di opere d’arte, tra cui il celebre affresco del Pisanello. Dal 26 gennaio prenderà il via l'iniziativa "Il Ristorante tipico": 18 ristoratori veronesi si impegnano a proporre ai loro clienti prodotti stagionali, quali la verza moretta di Veronella, il radicchio rosso e il broccoletto di Custoza, come filo conduttore del menù (qui l'elenco completo dei ristoranti aderenti).

In provincia si rinnova anche per il 2019 l'appuntamento con la Fiera del Radicchio Rosso a Casaleone: da venerdì 25 gennaio si potranno degustare le tante specialità a base di "Radicchio Rosso" e partecipare alle numerose attività ed incontri dedicati a questo ortaggio tipico del territorio veronese.

Vincenzo Salemme torna in scena al Teatro Nuovo di Verona fino al 25 gennaio con la sua nuova divertentissima commedia "Con tutto il cuore". Dopo i sold out in numerose città d’Italia, arriva anche a Verona il furgone di "Medea per strada", spettacolo in programma fino a domenica 27 gennaio dove il teatro si fa itinerante (partenza da via Pallone), per scrutare da vicino il dramma di tante donne costrette a prostituirsi.

Venerdi 25 gennaio il collettivo Ateliersi Teatro torna in Fucina Culturale Machiavelli con uno spettacolo teatrale attraversato da un'importante presenza di elementi sonori: "In Your Face". La stessa sera si rinnova presso Modus l'appuntamento con la rassegna T-Donna: in scena lo spettacolo "La primavera" di e con Rosanna Sfragara. In occasione della giornata della memoria, domenica 27 gennaio al Teatro Laboratorio di Verona è di scena lo spettacolo con Giovanni Betto "Neve". In provincia, invece, da segnalare al Teatro Capitan Bovo di Isola della Scala lo spettacolo in programma venerdì sera con Luca Argentero "È questa la vita che sognavo da bambino?".

Dal 26 al 27 gennaio presso la biblioteca capitolare di Verona sarà visitabile la mostra temporanea "Sulle orme di Ursicino". Alla Società Letteraria sarà invece allestita la mostra fotografica "I luoghi del Ventennio", promossa dall’Associazione culturale Magazzino Verona in collaborazione con la Comunità Ebraica di Verona e che si terrà in concomitanza agli eventi per la Giornata della Memoria.

Il tema della maternità nell'arte italiana tra Otto e Novecento è al centro dell'esposizione "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", visitabile sempre a Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. È inoltre visibile anche nel fine settimana, presso il museo di Castelvecchio nella sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è infine allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità".

Grande appuntamento al Teatro Nuovo di Verona sabato 26 gennaio, quando sul palco salirà Dodi Battaglia per un imperdibile concerto nell'ambito del suo "Perle il tour". La stessa sera al Teatro RIstori sarà invece protagonista Ruggero de I Timidi che presenterà il suo nuovo album "Giovani Emozioni" trasformandolo in un musical. Domenica 27 gennaio, presso Fucina Culturale Machiavelli, prenderà inoltre il via la nuova rassegna "Le partiture parlanti" con il primo appuntamento dedicato a "Le metamorfosi" di Benjamin Britten.

Grandi concerti anche alle Cantine de l’Arena: venerdì 25 gennaio spazio a una rivisitazione del suono blues di ultima generazione con i toscani The Fullertones. Per l’aperitivo di domenica 27 gennaio, invece, saliranno sul palco i Dope, per una miscela di ritmi funk, hip-hop, suoni del soul classico con una nota di modernità. Il 25 gennaio da non perdere l'evento "Flying Kicks Vol. 2" con ospite Duran Duran Duran al Colorificio Kroen, dove la sera successiva è in arrivo anche la bravissima Adele Nigro, in arte Any Other (veronese ex The Lovecats) per un live davvero d'eccezione.

Tris di live anche questo weekend al Cohen Verona: si comincia venerdì sera quando sul palco salirà Nicolò Annibale, mentre sabato sarà la volta della band Supermarket. Domenica, inoltre, per la rassegna Cohen Underground è in programma "Visiting Big Sur" con Roberto Zorzi alla chitarra ed effetti eletrronici. In provincia, al Teatro Salieri di Legnago, da segnalare infine il concerto di Pupo per il secondo appuntamento della rassegna Canzoni d'Italia in programma sabato 26 gennaio.

Tra le nuove uscite in sala, assolutamente da non perdere l'ultimo film di Yorgos Lanthimos La favorita con protagoniste Olivia Colman, Emma Stone e Rachel Weisz. Per gli amanti di Sylvester Stallone in versione Rocky, è in arrivo la continuazione della saga Creed II, mentre per quanto riguarda il cinema italiano, si segnala la commedia Compromessi sposi, diretta da Francesco Micciché con protagonisti Diego Abatantuono e Vincenzo Salemme.