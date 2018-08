Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 24 al 26 agosto 2018

In città dal 24 al 26 agosto è in programma la Festa della birra all’Oratorio S.S. Filippo e Giacomo di via Torcolo a Parona, mentre dal 23 al 29 agosto si tiene la Festa del Patrono di San Massimo al parco giochi "Cuore Verde", in via don Lonardi. Sabato 25 agosto è inoltre in programma "Soffitte in piazza", il mercatino dell'usato allestito presso i giardini Cantori Veronesi a Borgo S. Croce. Dal 24 al 26 agosto, inoltre, si svolge sempre a Verona la Festa di San Felice Extra ed infine dal 23 al 26 agosto la Sagra di San Giovanni all'interno degli spazi Parrocchiali di Quinto.

Per quanto riguarda la provincia, da segnalare sul lago a Peschiera del Garda l'appuntamento con il Brewery Festival 2018, tra concerti e ottimo cibo di strada, mentre a Lazise è in programma nel fine settimana l'attesa Festa dell'Ospite con tanto di fuochi d'artificio sull'acqua.

A Bussolengo da non perdere la nuova edizione della Festa d'Estate con annessa Mostra delle pesche, mentre dal 23 al 28 agosto farà il suo ritorno l'Antica fiera di Sommacampagna con un ricco calendario di appuntamenti. Da segnalare ancora ad Albaredo d'Adige l'inizio della Festa della polenta, così come a Isola della Scala l'evento Riso Melotti in festa e a Nogara l'avvio della celebre Festa del riso co' le nose. Infine, assolutamente da non perdere la 37^ Festa dell'apicoltura e del miele della Lessinia che si terrà domenica 26 agosto a Bosco Chiesanuova.

Per la rassegna Teatro nei Cortili a Verona, nel weekend è di scena presso l'ex Arsenale la Compagnia Giorgio Totola con la commedia "Tonin Bellagrazia" di Carlo Goldoni. Al Chostro di Sant'Eufemia, dal 24 al 26 agosto, Trapanoboss propone lo spettacolo "Mi chiamo Remo (storia di un soldato semplice)" di Davide Passaia. Si conclude infine la rassegna a Santa Maria in Organo, con in scena la compagnia Tabula Rasa che rappresenta, fino al 26 agosto, l'opera teatrale "Tredici a tavola" di Marc-Gilbert Sauvajon.

Presso la Biblioteca Capitolare domenica 26 agosto verrà riproposta l'esposizione temporanea "L’Evoluzione della Lingua, dal Latino all’Italiano": un viaggio alla scoperta delle radici della nostra lingua, attraverso una serie di preziosissime antiche pagine.

A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio. Nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 25 agosto sarà possibile esplorare il meraviglioso Museo archeologico al teatro romano, dove fino a settembre è allestita la mostra "Le misure dei Romani".

In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone inoltre l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse opere d'arte contemporanea nell'ambito della mostra "Rockstar dell'Arte". L’Ossario di Custoza, celebra inoltre anche domenica 26 agosto la bandiera italiana proponendo visite guidate speciali dal titolo "Italia, tricolore". Sul lago, a Bardolino, è invece in programma la manifestazione "1,2 Tlè" che raccoglierà, da venerdì a domenica nelle vie di Borgo Gardibaldi, le opere di centinaia di artisti.

A Bosco Chiesanuova, da ricordare infine, in occasione dell'inizio del Film Festival della Lessinia, l'inaugurazione venerdì 24 agosto anche della mostra di fotografia "Såm - Seme": un'esplorazione visiva del territorio della Lessinia affidata a sette differenti fotografi e promossa in collaborazione con la galleria veronese Fonderia 20.9.

Venerdì sera in Arena è di scena "Il barbiere di Siviglia", mentre sabato è programma una nuova replica dell'opera lirica di Bizet "Carmen". Grande appuntamento da non perdere nell'anfiteatro scaligero anche domenica sera con la "Verdi Opera Night".

Sempre a Verona si terrà dal 24 al 26 agosto presso il parco San Giacomo la manifestazione musicale "Giovani in Rock" con oltre cento giovani artisti che si esibiranno dal vivo. Da segnalare inoltre il concerto della cantautrice Cecilia sul roof garden dell'Hotel Corte Ongaro, venerdì sera, nell'ambito della nuova rassegna dedicata alla musica indipendente femminile.

In provincia, presso Villa Trevisani-Romani di Sona, si tiene inoltre la 10^ edizione del MAG Festival, promosso da Röcken ed Emporio Malkovich, con in programma fino a domenica 26 agosto un lungo elenco di concerti dal vivo.

A San Martino Buon Albergo, volge al termine la rassegna estiva che sabato 25 agosto, nella villa Orti Manara (ora Burato), a Marcellise, prevede il tradizionale galà della lirica "Melodie sotto le stelle".

Prosegue per tutto il weekend al teatro romano la rassegna "Schermi d'amore - il filo ritrovato", anteprima dell'atteso ritorno per il 2019 del festival dedicato al cinema melò. In programma venerdì 24 agosto il surreale dramma borghese Beyond the Mountains and Hills di Eran Kolirin, mentre sabato 25 agosto sarà proposto Columbus, elegante connubio fra architettura e sentimenti firmato dal coreano Kogonada e, infine, domenica sera verrà proposto il primo lavoro in lingua francese del regista giapponese Kiyoshi Kurosawa Le secret de la chambre noire.

Per chi invece volesse coniugare i piaceri del grande schermo con la frescura della montagna, niente di meglio che organizzare una gitarella a Bosco Chiesanuova, dove dal 24 agosto prenderà il via una nuova entusiasmante e ricchissima edizione del Film Festival della Lessinia che quest'anno vede in cartellone ben 63 opere provenienti da 37 differenti Paesi del mondo.