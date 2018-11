Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 novembre 2018

Proseguono a Verona anche nel fine settimana i fantastici Mercatini di Natale, quest'anno con tantissime novità tutte da scoprire, coinvolgendo anche il quartiere di San Zeno, lungadige San Giorgio e con eventi speciali come l'happy hour in funicolare o sulla torre dei Lamberti (sabato il primo appuntamento).

Sempre in città da non perdere all'ex Arsenale il "Festival dell'handmade - I nuovi creativi", meta ideale in vista delle festività per trovare un regalino originale da donare ai propri cari. Per chi volesse riscoprire la storia e le tradizioni di Verona, si segnala la visita guidata cittadina in programma domenica alla riscoperta delle "statue parlanti".

In provincia, ultimi giorni a disposizione per gustare i piatti tipici scaligeri alla Fiera del bollito con la pearà che si tiene fino a domenica al Palariso di Isola della Scala. Spostandosi sul lago di Garda, da segnalare l'avvio sabato 24 novembre della manifestazione natalizia "Dal sei al sei" a Bardolino, tra bancarelle, spettacoli e pista di pattinaggio sul ghiaccio lungolago. Inaugurerà invece venerdì il "Natale tra gli olivi" di Garda con un intero padiglione dei sapori a disposizione dei visitatori e in programma tante attività per bambini e famiglie.

Fino a domenica va in scena al Teatro Nuovo di Verona la commedia di Goldoni "La locandiera". Al Teatro Filarmonico, il 25 novembre, è di scena il grande balletto con il Kiev Grand Classic Ballet che proporrà "Il lago dei cigni". In occasione della giornata per dire "no" alla violenza sulle donne, al Teatro Laboratorio andrà in scena sempre domenica lo spettacolo "Oggi è Otello".

In provincia proseguono per tutto il fine settimana le serate di grande spettacolo ad Affi con protagonista il Circo David Orfei, mentre al Teatro Salieri di Legnago sabato 24 sarà protgonista la danza con "Aeros" che vedrà sul palco i campioni della federazione di ginnastica romena. Al Teatro Dim di Castelnuovo del Garda, invece, da ricordare sempre sabato lo spettacolo dei fratelli Caproni "Attento si scivola".

In Gran Guardia inaugura domenica 25 novembre la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo": in un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il pianeta. Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Al Museo Africano di Verona è invece visitabile la mostra "La danza degli spiriti", mentre il Museo di Storia Naturale ospita la mostra fotografica "Everyday Climate Change". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è invece allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Sarà inoltre inaugurata sabato 24 novembre presso la sede dell'Ordine degli Ingegneri di Verona, la mostra fotografica "Paleoindustria 1924, ultima mano dell'uomo" che vedrà protagonisti gli scatti di Maurizio Marcato, artista internazionale di origine veneta. Tema dell’esposizione il fascino degli ex Magazzini Generali.

Grande attesa per il concerto di sabato 24 novembre al Teatro Filarmonico dove salirà sul palco Edoardo Bennato per un'imperdibile data del suo "Pinocchio & Company tour 2018". La stessa sera, Fucina Culturale Machiavelli ospita il virtuoso della chitarra Gonzalo Bergara, mentre al Forte del Chievo si esibirà la Sax Dreamers Jazz Orkestra.

Alle Cantine de l'Arena venerdì 23 novembre serata esplosiva grazie al ritmo soul-funk di Marco Guerzoni e dei Soul Tribe. Domenica 25 novembre, invece, con ormai due album all’attivo e una nuova formazione, tornano dal vivo i veronesi BestOff. Appuntamenti da non perdere anche al Colorificio Kroen, dove venerdì sera salirà sul palco Jerusalem In My Heart, mentre sabato sarà la volta della band indie-rock Joan of Arc.

Grandi concerti anche al Cohen Verona nel weekend: venerdì sera si esibirà l'Adularia Duo (arpa celtica e flauto traverso), mentre sabato sera sarà la volta del Teaspoon Quartet, infine domenica sarà protagonista Leonardo Sapere per un live violoncello solo.

Per la rassegna dedicata al cinema statunitense "America oggi", venerdì sera verrà proiettato all'Alcione il capolavoro di John Frankenheimer Seconds.

Tra le nuove uscite in sala, segnaliamo il film di Gianni Zanasi Troppa Grazia con Alba Rohrwacher, Elio Germano e Giuseppe Battiston, così come anche il thriller/noir con protagonista Vincent Cassel Black Tide.