Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 marzo 2018

Sabato 24 e domenica 25 marzo 2018 tornano le Giornate FAI di Primavera, appuntamento imperdibile del Fondo Ambiente Italiano, giunto alla sua 26a edizione: nel Veronese tanti gli eventi in programma da non perdere sia nel capoluogo scaligero che a Sommacamapgna, nella frazione di Custoza, e a Illasi. Domenica in città si terrà inoltre la quarta giornata del Mobility Day, in concomitanza anche con il World Water Day, per un ricco programma di iniziative dedicate agli adulti e ai più piccoli all'insegna dell'ambiente e della mobilità ecosostenibile.

Sabato 24 marzo a Verona si celebrerà presso il Teatro Filarmonico la 17^ Giornata mondiale della poesia che quest'anno è dedicata al componimento "L'infinito" di Giacomo Leopardi. Dopo il rinvio a causa maltempo, si correrà invece domenica 25 marzo, sempre a Verona, la 3^ edizione della Corsa di Giulietta, gara podistica solidale organizzata in occasione della Giornata internazionale per i diritti delle donne.

Per gli amanti dello sport e dell'enogastronomia, da segnalare a Peschiera del Garda il 24 e 25 marzo la due giorni dedicata al ciclismo e ai sapori locali, con la prima edizione della Granfondo Zenato. Per chi invece alle colline preferisce la momntagna, da non perdere la ciaspolata notturna in Lessinia con grigliata e festa finale al Rifugio Branchetto sabato 24 marzo. Infine, sempre in provincia, da ricordare l'evento domenicale al Parco Giardino Sigurtà di Valeggio sul Mincio "Gioca con le tradizioni di'Italia", organizzato in collaborazione con l'Associazione Giochi Antichi.

Al Teatro Nuovo di Verona è in scena fino al 23 marzo lo spettacolo "Non mi hai più detto ti amo" con protagonisti Lorella Cuccarini e Giampiero Ingrassia. Sabato 24 e domenica 25 marzo al Camploy la compagnia Teatro Armathan presenta "Così è se vi pare" dall'opera di Luigi Pirandello.

Il 24 marzo presso Fucina Culturale Machiavelli è in programma "Il contouring perfetto - I contorni ideali in cui vivere" di Domesticalchimia, mentre al Teatro Laboratorio andrà in scena "Biancarossa" ispirato a una fiaba dei fratelli Grimm. Sempre nel weekend da segnalare presso Modus gli spettacoli "Virginia va alla guerra" e "Gissa Màissa", infine per gli amanti della stand up comedy al Forte del Chievo l'appuntamento sabato 24 marzo è con Andrea Saleri.

In provincia da ricordare inoltre il quarto appuntamento della rassegna di musica al Teatro Salieri di Legnago, con il "Recital CanTango, omaggio a Schipa e Gardel" in programma sabato sera.

Domenica 25 marzo, in occasione del Mobility Day, viene offerta una magnifica occasione per scoprire, con sguardo inedito, alcuni dei Musei Civici della città di Verona: una passeggiata in tre tappe attraverso il nuovo Sistema Museale in compagnia della nuova Direttrice Francesca Rossi.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Da non perdere inoltre la mostra "Verona al tempo di Ursicino" allestita all'interno della Biblioteca Capitolare.

Presso l'Accademia di Agricoltura Scienze e lettere di Verona è allestita la mostra fotografica dedicata al pittore Adolph von Menzel, visitabile sino al 13 aprile. I bozzetti e le creazioni tessili degli studenti veronesi di moda sono invece protagonisti in Sala Birolli per la mostra "Kitsch & Chich" che si concluderà il 28 marzo. Presso la galleria Studio la Città sono inoltre visibili l'esposizione "Risonanze – Roberto Pugliese e David Leverett", a cura di Valerio Dehò, e la personale dedicata all'artista argentina Marcela Cernadas - Cenacolo.

Al Teatro Stimate di Verona è in programma sabato 24 marzo una serata di musica dialettale in friulano e veneto con lo spettacolo "L’espressione musicale moderna e l’attualità delle vocalità dialettali friulano e veneto: linguaggi vitali nelle composizioni musicali odierne". Venerdì sera al Colorificio Kroen da non perdere l'omaggio ai The Smith della band Spiritual Front.

Venerdì 23 marzo fa tappa anche a Verona alle Cantine de l'Arena il tour europeo di John Jorgenson, musicista riconosciuto fra i grandi virtuosi della chitarra mondiale. Domenica 25 marzo, sempre alle Cantine de l'Arena, con uno stile inconfondibile e un sound accattivante, da non perdere il concerto di Stevie Biondi.

Tanta buona musica nel fine settimana anche al Cohen Verona dove venerdì sera arriveranno le sonorità dal Mediterraneo con l'Ensemble Terra Mater, mentre sabato sera salirà sul palco Giulio Casale.

Giornata di proiezioni sabato 24 marzo in Gran Guardia dove si terrà la quarta edizione di "Corti a Palazzo", la rassegna cinematografica dedicata al cinema veneto e organizzata dal Verona Film Festival.

Tra le novità in sala si segnalano: Hostiles di Scott Cooper con Christian Bale, Il sole a mezzanotte di Scott Peer con Bella Thorne e la commedia italiana Una festa esagerata di Vincenzo Salemme.