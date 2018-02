Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 23 al 25 febbraio 2018

Presso Veronafiere prosegue fino a domenica 25 febbraio Progetto Fuoco, l’evento fieristico numero uno al mondo in fatto di impianti e attrezzature per produrre calore ed energia dalla combustione della legna. Si terrà inoltre domenica 25 febbraio l'8^ edizione di "Tra Storia e Ambiente - Piccolo Palio del Drappo Verde", una serie di eventi per promuovere la riscoperta della città e la valorizzazione della nostra storia, attraverso divertenti attività culturali per bambini e adulti.

A San Giovanni Lupatoto torna dal 22 febbraio l'American Circus, l'unico circo a tre piste in Europa. Il Circo Americano della famiglia Togni per la sua unica tappa in Veneto, si presenterà come una vera e propria città viaggiante, composta da 50 animali di 4 specie diverse e oltre 100 persone, tra artisti, tecnici e personale specializzato nell’installazione dell’enorme tendone per gli spettacoli.

Presso l'Area Exp di Cerea, da segnalare l'evento Pianura Golosa, un mercato di prodotti tradizionali locali presentati direttamente dai produttori delle tante eccellenze enogastronomiche del territorio veronese.

Per gli amanti delle escursioni, da non perdere la ciaspolata notturna che si terrà il 24 febbraio attraverso i pascoli di Podestaria con cena conclusiva nell'omonimo rifugio.

Presso lo spazio culturale Modus è in programma venerdì 23 febbraio lo spettacolo "Marzia su Roma". Qui è inoltre possibile trovare il cartellone di tutti gli altri eventi in programma questa settimana. Al Teatro Laboratorio presso l'ex Arsenale di Verona, sabato 24 febbraio si terrà una serata dedicata all'eros nella canzone italiana con "Pazze Idee". Al Teatro Camploy da segnalare sabato e domenica "No se cata chiete" della compagnia L'Aseni del Borgo, mentre al Teatro di San Massimo si terrà la commedia dialettale "El derby de Verona (EL scansafadighe)".

Allestita all'interno della Biblioteca Capitolare, da non perdere la mostra "Verona al tempo di Ursicino". Presso la Casa di Salute sabato 24 febbraio inaugura una nuova mostra fotografica dal titolo "Sinergia con il Perù", dedicata al mondo del volontariato ed in particolare alla realtà dell'associazione Sinergia Onlus.

Al Palazzo della Gran Guardia prosegue la mostra multimediale "Van Gogh Alive - The Experience", mentre al Palazzo AMO è visitabile fino al 22 aprile l'esposizione dedicata a Fernando Botero. Sempre all'Amo prosegue inoltre la mostra "I love LEGO".

Al Museo di Castelvecchio è allestita l'esposizione "Il segno dell'Ottocento. Disegno italiano a Verona", mentre al Museo di Storia Naturale si può visitare la mostra fotografica "Little Giants" di Marcel Clemens.

Venerdì 23 febbraio si terrà il quinto appuntamento della stagione Concertistica al Teatro Ristori con l’esilarante duo Igudesman&Joo, formato da Aleksey Igudesman (violino) e Hyung-ki Joo (pianoforte). Sempre al Ristori da ricordare il quarto e ultimo appuntamento de I Concerti Brunch domenica 25 febbraio alle ore 11.00 con il soprano Eleonora Buratto e il pianista Nazzareno Carusi.

Venerdì sera da segnalare la Festa della nuova speranza al Colorificio Kroen con ospiti i bravissimi C+C=Maxigross. Altra seratona da non perdere al Kroen sabato 24 febbraio con il funambolo del groove Dennis "Dego" McFarlane. Al Cohen Verona è invece in programma venerdì 23 febbraio il live di BlackSnake Moan, mentre sabato sera toccherà al duo della cantautrice italiana Angela Baraldi.

Alle Cantine de l'Arena venerdì 23 febbraio spazio alle storie di provincia, della bassa padana, raccontate e musicate magistralmente dalla Peluqueria Hernandez. Domenica 25 febbraio, in orario aperitivo, è invece in arrivo la classe sopraffina nell’esecuzione della pianista Roberta Di Mario.

Per la provincia, da segnalare sabato 24 febbraio al Red Zone di San Giorgio di Valpolicella il concerto dei Greta Narvik che presenteranno in anteprima il loro nuovo disco "Roma". Sempre sabato sera, da non perdere il live al The Factory di Castel d'Azzano dei Cara Calma, rockband targata Brescia dal suono incisivo e trascinante come poche altre che ha appena pubblicato il suo disco d'esordio "Sulle punte per sembrare grandi".

Al Cinema Alcione, venerdì 23 febbraio continua la rassegna "Il Cinema che Conta", con il secondo film dedicato all’attore Robert Pattinson: The Lost City of Z di James Gray.

Presso il palazzo della Gran Guardia proseguirà invece fino a sabato 24 febbraio la terza edizione del Verona Mountain Film Festival.

Tra le nuove uscite in sala, da segnalare il nuovo film Paul Thomas Anderson Il filo nascosto che tra i suoi protagonisti vede anche Daniel Day-Lewis.

Per il cinema italiano è invece in uscita la commedia Sconnessi di Christian Marazziti con, tra gli altri, Fabrizio Bentivoglio, Ricky Memphis e Carolina Crescentini.