Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 marzo 2019

Torna la primavera ed anche le imperdibili giornate FAI per riscoprire i luoghi e i palazzi dal valore storico, ambientale ed artistico inestimabile: a Verona l'appuntamento è fissato per sabato e domenica con due visite guidate a Palazzo Balladoro e Palazzo Portalupi. A Sommacampagna si terrà invece una visita a Villa Saccomanni e una splendida passeggiata con destinazione il santuario della Madonna del monte.

Sempre in tema con il cambio di stagione, è in arrivo il 23 marzo la festa di Primavera presso lo spazio famiglie di Corte Molon a Verona. Sempre sabato, altro appuntamento da non perdere è la prima visita guidata al Forte San Procolo che inaugura la campagna voluta dal Comune per la riscoperta e valorizzazione dei forti cittadini ottocenteschi.

Da segnalare sempre in città, presso il Teatro Filarmonico, la grande manifestazione sabato e domenica per celebrare la "Giornata mondiale della poesia" che quest'anno avrà come tema principale quello del "viaggio". Musicofili, appassionati o semplici curiosi, troveranno poi soddisfazione per le loro orecchie e spirito di collezionisti all'imponente "Fiera del disco, cd e vinile" che si terrà nelle giornate del 23 e 24 marzo all'ex Arsenale con ingresso gratuito. Sempre all'Arsenale, da ricordare l'evento "Street food around the world" che proporrà da venerdì a domenica il miglior cibo di strada, spettacoli e musica live per tre giorni di grande festa.

Fino a venerdì è in scena al Teatro Nuovo di Verona lo spettacolo "Le prénom, cena tra amici". Sabato e domenica al Teatro Camploy è invece in cartellone la fiaba comica "Fools" dall'opera di Neil Simon. Il 24 marzo al Teatro Laboratorio va in scena "La signorina Felicita ovvero la felicità", mentre presso Modus torna in replica nel weekend il nuovo spettacolo di Impiria "Bon mariage".

Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto da non perdere il 23 marzo la commedia di Goldoni "La serva amorosa". Infine, da ricordare la stessa sera lo spettacolo in programma al Teatro Smeraldo di Valeggio sul Mincio "Delitto a teatro: ci le sa'...ci sarà sta'" della compagnia dei Tirasassi.

L’Etiopia e il fascino della terra d’Africa in un’esposizione-racconto delle più interessanti scoperte fatte dai suoi principali esploratori, presso il Museo di Storia Naturale di Verona con la mostra "Etiopia. La Bellezza rivelata. Sulle orme degli antichi esploratori" che inaugura il 24 marzo. Verrà inoltre inaugurata venerdì 22 marzo all’Accademia di Agricoltura Scienze e Lettere di Verona l’esposizione fotografica "VeDi – Verona Documenting Images".

Nuova mostra anche in Sala Birolli con le 150 opere pittoriche degli allievi dell’Università dell’Educazione Permanente. Per la giornata mondiale delle persone con sindrome di Down, in Gran Guardia si terrà inoltre il 23 e 24 marzo la mostra "Io come voi", un’esposizione fotografica organizzata da AGBD Onlus che offre la possibilità di guardare la disabilità da un punto di vista diverso.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", mentre al Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, è possibile visitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è infine possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni".

Sabato 23 marzo si terrà il terzo dei quattro incontri previsti all’interno della stagione artistica di Palazzo Camozzini con il Maestro Guerini che sarà incentrato sul silenzio e la musica. Domenica mattina al Teatro Filarmonico è invece in programma un nuovo appuntamento con I Virtuosi Italiani dal titolo "Leggerezza". In Fucina Culturale Machiavelli si terrà sempre il 24 marzo il terzo concerto della rassegna "Le Partiture Parlanti" dedicato a Claudio Monteverdi e il Seicento veneziano.

Grandi concerti alle Cantine de l'Arena nel weekend: venerdì appuntamento con la tradizione musicale americana country, il blues e rock’n’roll di Jimmy Ragazzon. Domenica sarà invece Sabrina Gagliano a trasportare il pubblico in un viaggio melodico dagli anni ’30 ai ’60 tra New York e Parigi, alla scoperta di due grandi voci indimenticabili, quelle di Billie Holiday ed Edith Piaf.

Serata di quelle memorabili al Colorificio Kroen di Verona sabato 23 marzo, quando sul palco salirà sua maestà Jon Spencer per presentare il nuovo progetto musicale con The Hitmakers.

Tony Pagliuca, protagonista assoluto all'interno del gruppo rock Le Orme, salirà sul palco del Cohen Verona venerdì sera per un concerto piano solo. Sempre al Cohen sabato sarà invece la volta del live di Stella Burns, mentre domenica per il Cohen Jazz Club si esibirà il complesso Threewe. In provincia, da segnalare al Teatro Salieri di Legnago il grande concerto con il Peppe Servillo & Solis String Quartet in programma sabato sera.

Inaugura venerdì 22 marzo la nuova rassegna di cinema al femminile promossa da Fucina Culturale Machiavelli e Interzona con il film "Kusama Infinity" della regista Heather Lenz.

Tra le nuove uscite in sala, si segnala il film diretto da P.B. Shemran Il professore e il pazzo con protagonisti Mel Gibson e Sean Penn, ma anche Un viaggio indimenticabile con Nick Nolte, Matt Dillon e Jacqueline Bisset per la regia di Til Schweiger.