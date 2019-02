Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 22 al 24 febbraio 2019

Si respira ormai l'aria del carnevale e Verona si prepara al meglio nel weekend con un'imperdibile sfilata nel quartiere Indipendenza, domenica 24 febbraio, tra maschere, colori, banda musicale e ospite d'onore il Papà del Gnoco. Qui è inoltre possibile consultare tutti gli appuntamenti di carnevale in città nell'attesa del tradizionale "venerdì gnocolar" del 1° marzo.

Sabato e domenica, a Veronafiere, da non perdere per tutti gli amanti di tatuaggi o i semplici curiosi, la "PassionArt Tattoo Convention". Per gli sportivi, invece, da segnalare la 3^ edizione della gara agonistica di mountain bike "Verona Mtb International" che si svolgerà nel weekend al parco delle Colombare.

Per gli appassionati di montagna, si segnala la ciaspolata notturna al rifugio Bocca di Selva in Lessinia in programma sabato. Sul lago di Garda, invece, assolutamente da non perdere il grande evento del 23 febbraio con il carnevale di Bacco e Arianna che colorerà le vie e le piazze di Bardolino.

Venerdì presso Modus andrà in scena lo spettacolo dedicato a Edith Piaf "La vie en rose", mentre sabato e domenica sarà la volta di un doppio appuntamento comico con le opere "Volpi e galline" e "Ragazza seria conoscerebbe uomo solo max 70enne". Per la rassegna di teatro amatoriale, sempre nel weekend allo Stimate è in programma "Chi l'ha ucciso? (più giallo di così si muore)". Da segnalare inoltre al Teatro Nuovo, venerdì sera, lo spettacolo "En tus Ojos" dedicato al genio di Astor Piazzolla.

In provincia, doppio appuntamento con la comicità di Pintus: si comincia il 23 febbraio all'Area Exp di Cerea, mentre il noto comico sarà poi protagonista anche la sera successiva al palazzetto dello sport di Villafranca di Verona. Al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto si segnala inoltre il 22 febbraio l'opera "Preti avvocati dottori peste e così sia!", mentre al Capitan Bovo di Isola della Scala è di scena la commedia "Casalinghi disperati".

Verrà inaugurata sabato 23 febbraio in Sala Birolli una nuova mostra di fotografia dal titolo "Istinto urbano. Geometria, Astrazione, Metafisica". Altra inaugurazione da non perdere sabato presso Studio la Città con le mostre di Hiroyuki Masuyama, Tracey Snelling e dell'artista cinese Pu Jie. Ulteriore novità della settimana, presso la Biblioteca Capitolare, l'esposizione temporanea dal titolo "Animali fantastici e dove trovarli".

Presso il museo di Castelvecchio in sala Boggian, è possibile visitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630". Al Museo Archeologico al Teatro Romano è invece allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti è inoltre possibile ammirare l'esposizione dal titolo "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni".

Per la stagione lirica di Fondazione Arena, domenica 24 febbraio torna al Teatro Filarmonico di Verona il "Don Pasquale" del compositore bergamasco Gaetano Donizetti. Sempre domenica si segnala il concerto del Duo Colar a Palazzo Camozzini, mentre sabato sera grande appuntamento al Teatro Ristori con il concerto dei 12 violoncellisti della Berliner Philarmoniker.

Grandi live nel weekend alle Cantine de l'Arena: "Emozioni in note" venerdì 22 febbraio con Pdex e Ernesttico, ricordando la musica di Pino Daniele. Domenica 24 febbraio, invece, happy-hour all’insegna degli indimenticabili cantautori taliani con Manile Trio. Appuntamenti da non perdere anche al Cohen Verona: si comincia venerdì sera con il rock strumentale degli Zugabe, mentre domenica spazio al duo Keegan McInroe & Matt Tedder per una serata a tutto blues. In provincia, al Teatro Dim di Castelnuovo, da segnalare infine il concerto dei Camillocromo sabato 23 febbraio.

Tra le novità in sala, si segnala il film Copia originale di Marielle Heller, ma anche il thriller Un uomo tranquillo di Hans Petter Moland, mentre per il cinema italiano è in uscita la commedia di Fausto Brizzi con Lillo, Paolo Ruffini e Violante Placido dal titolo Modalità aereo.