Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 settembre 2018

Saranno due giorni di spettacoli, cultura ed enogastronomia a Verona con l'evento "Carega in tavola", per vivere il quartiere "Carega" tra musica live e buon cibo, venerdì 21 e sabato 22 settembre in Corte San Mamaso. Nella giornata di sabato, inoltre, da non perdere l'appuntamento "La Rossa incontra il Rosso" con il raduno non agonistico di splendide Ferrari al via da piazza San Zeno ed esposizione finale dei bolidi in piazza Bra.

Per gli appassionati di motori vintage, inoltre, da segnare in agenda l'evento "Le meraviglie del passato" che tornano a sfilare a Quaderni di Villafranca domenica 23 settembre: non mancheranno auto, moto, vespe, bici, ma anche abiti vintage e molto altro. Sempre in provincia, da ricordare "Sport in piazza 2018", la manifestazione organizzata ad Oppeano per celebrare l'attività fisica in tutte le sue declinazioni. Sabato e domenica, in occasione delle Giornate europee del patrimonio, da non perdere in particolare le iniziative in programma tra Sommacampagna, Caselle e Custoza presso l'Ossario.

A Castelnuovo del Garda prosegue invece l'evento speciale "Il Moro nel piatto", così come anche il Gardaland Oktoberfest tra innumerevoli attrazioni ed enogastornomia tipica. Sempre sul lago, assolutamente da non perdere l'European Brewery Festival a Garda tra concerti dal vivo e innumerevoli food truck. A Bussolengo, inoltre, nella serata di sabato è in programma il "Fashion Show", una serata tutta da vivere tra moda, arte e gioielli, con negozi aperti e speciali promozioni. Da ricordare, infine, per tutti i buongustai, il tradizionale appuntamento con la Fiera del Riso di Isola della Scala, giunta quest'anno alla 52^ edizione e che prosegue col suo ricco programma anche nel weekend.

Sabato 22 settembre presso l'ex Arsenale, si terrà la festa per i cinquant'anni di attività del Teatro Laboratorio di Verona. Durante la serata verrà presentata la prossima stagione e saranno proiettate foto d'archivio, infine l'ensemble Blow Up terrà un imperdibile concerto.

Fondazione Aida presenta invece domenica 23 settembre, presso il Canoa Club di Verona, lo spettacolo per famiglie "Il magico mondo di Teddy".

A San Giovanni Lupatoto proseguono le imperdibili serate con lo show "Alcatraz", il nuovo spettacolo di circo-teatro firmato da Psychiatric Circus, opera rivelazione degli ultimi anni che ha fatto divertire tutta Italia.

In Sala Birolli inaugura venerdì 21 settembre la mostra di pittura "Fermo Ferrarese, traccia e colore nel segno del Novecento", una retrospettiva, arricchita dalle fotografie di Mara Balabio e Lorenzo Salvucci, che racconta la Verona di Fermo Ferrarese, artista in grado di portare un significativo contributo alla scuola veronese del Novecento. Prosegue inoltre la mostra allestita presso la galleria Artantide.com di Verona "Tintoretto – Pombo, Passione e Giustizia", con le opere del pittore spagnolo Jorge R. Pombo che rendono omaggio al Maestro del Rinascimento veneziano, a distanza i 500 anni dalla sua nascita.

A Porta Nuova è invece sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre nell'ambito delle visite guidate estive nei musei civici "Tesori da riscoprire", sabato 22 settembre sarà possibile esplorare lo splendido Museo Maffeiano, mentre al Museo archeologico al Teatro Romano è ancora allestita la mostra "Le misure dei Romani". In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica, da segnalare infine la mostra d'arte contemporanea "Rockstar dell'Arte".

Dopo il grande concerto inaugurale di mercoledì, proseguono anche venerdì e sabato sera in Arena i live della cantante italiana più amata dal grande pubblico: Laura Pausini con il suo "Fatti sentire - Worldwide Tour 2018". Sempre l'anfiteatro scaligero ospiterà inoltre domenica 23 settembre, un'altra icona della musica nostrana: Antonello Venditti per un concerto che celebrerà i 40 anni di un suo disco memorabile come "Sotto il segno dei pesci".

Prosegue alla grande anche la nuova stagione di concerti dal vivo del Cohen Verona: venerdì sera sarà la volta di The Burning Whiskers con le loro sonorità vintage rock/blues/folk; sabato sera spazio invece al trio Alicante in Bolero, mentre per domenica sul palco salirà l'Outro Lugar trio con il suo progetto di musica brasiliana.

Tra le nuove uscite in sala, si segnala la commedia sentimentale Un amore così grande, film diretto da Cristian De Mattheis, ma anche il noir Una storia senza nome per la regia di Roberto Andò, con protagonisti Micaela Ramazzotti, Laura Morante, Alessandro Gassmann, Renato Carpentieri e Jerzy Skolimowski.