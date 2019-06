Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 giugno

Primo weekend "ufficialmente" estivo con tanti eventi tutti da vivere: in città torna sabato e domenica il "Verona meat festival", gustoso appuntamento dedicato a tutti gli appassinati di carne alla brace che si terrà a Porta Palio. Tra le feste in programma, da segnalare quella della Curva Sud dell'Hellas Verona che si terrà ai bastioni di via Città di Nimes il 22 giugno, mentre all'ex Arsenale è in arrivo un nuovo appuntamento con il "Festival dell'handmade - i nuovi creativi". Da ricorda anche la prima delle "notti bianche" in programma in 7^ circoscrizione, venerdì in piazza del Popolo a San Michele.

Per tutti gli appassionati di auto d'epoca, invece, assolutamente da non perdere l'evento "L'auto incontra la musica" che si svolgerà venerdì in piazza Bra in occasione dell'avvio della stagione lirica areniana. Sempre venerdì, inoltre, si festeggia anche la "Giornata internazionale dello yoga" e in corte Mercato Vecchio vi saranno dimostrazioni ed esercitazioni aperte a tutti.

In provincia da segnalare senz'altro la grande "notte bianca" di Bussolengo che si terrà il 22 giugno, mentre a Villafranca è in arrivo la 306^ Fiera dei Santi Pietro e Paolo, ma anche il terzo "Beer Festival" del birrificio artigianale Brew Gruff. A Valeggio sul Mincio divertimento assicurato con il "Vales bier fest" dal 20 al 23 giugno, mentre al castello scaligero sabato si celebrerà l'imperdibile "Notte romantica". Da segnalare, in vista del solstizio d'estate, anche l'affascinante "Festa del fuoco - Vaur Ljetzan" che si celebrerà domenica a Giazza, mentre a San Pietro in Cariano prenderà il via sabato la lunga "Sagra del patrono". Spostandosi sul lago, invece, troviamo a Peschiera del Garda la terza edizione dell'evento "New generation cocktaills", nella cittadina di Garda la fantastica "Festa delle fate" dal 21 al 23 giugno, infine sabato a Brenzone la "Festa di San Giovanni".

Per la rassegna Teatro nei cortili, all'ex Arsenale di Verona, dal 18 al 24 giugno, è in scena la compagnia Trixtragos con "Racconti proibiti" di Nunzia Messina.

Al Chiostro di Sant'Eufemia, spazio invece fino al 25 giugno, alla compagnia ArteFatto Teatro con "Streghe", un adattamento curato da Fabrizio Piccinato della celebre tragedia Shakespeariana "Macbeth". Inizia al Chiostro di Santa Maria in Organo la compagnia Ipazia da sabato 22 giugno con "L’altare" di F. Camon.

Intrecci di rami, labirinti di terra, installazioni di tronchi e cortecce. Queste alcune delle opere della mostra di arte contemporanea a cielo aperto "Linea, terra, acqua" che verrà inaugurata domenica 23 giugno presso il parco di Villa Buri a Verona. Alla biblioteca civica prosegue inoltre la mostra "Ruperto Banterle, lettore di anime. Uno scultore del ‘900", mentre alla Galleria d’Arte Moderna – GAM di Verona è visibile la mostra fotografica "Mauro Fiorese. Treasure Rooms, 2014-2016". A proposito di fotografia, inaugura venerdì presso Fonderia 20.9 la mostra "A certain bloom", la prima mostra personale in Italia dell'artista svedese Kristina Bengtsson.

In occasione della Festa Europea della Musica la Biblioteca Capitolare, in collaborazione con Fondazione Discanto e con il patrocinio del Comune di Verona, organizza nelle giornate di sabato 22 e domenica 23 giugno un’esposizione temporanea in cui saranno visibili alcuni degli splendidi codici liturgico musicali conservati in biblioteca.

Da non perdere inoltre le esposizioni del Museo Archeologico al Teatro Romano dove è allestita la mostra "Bellezza e cura del corpo nell'antichità", così come quella al Museo di storia naturale dedicata alle bellezze della terra d'Etiopia. Il Museo di Castelvecchio, in sala Boggian, continua inoltre ad ospitare la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Prende il via venerdì sera in Arena la grande stagione lirica di Verona con una prima di grande lustro, trasmessa sulla Rai in mondovisione, che vedrà in scena "La Traviata", l'ultima firmata dal maestro Zeffirelli recentemente scomparso, mentre sugli spalti vi saranno importanti cariche dello Stato, su tutti il presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Sempre per il festival lirico, sabato sarà invece la volta della prima stagionale anche di "Aida".

In occasione del solstizio d’estate, si celebra in tutta Europa la Festa della Musica e, per l'occasione, dal 21 al 23 giugno la Biblioteca Capitolare e Fondazione Discanto organizzano incontri, concerti, esposizioni temporanee e visite guidate a tema musicale, dalla musica antica all’Opera.

Nell'ambito del Verona Jazz, assolutamente da non perdere venerdì al Teatro Romano l'evento "Enrico Rava Special Edition", un racconto in musica di 50 anni di carriera ripercorsi in compagnia di colleghi con cui il grande trombettista ha condiviso la propria vita e passione. Sempre al Teatro Romano, questa volta in occasione del Rumors Festival, salirà sul palco sabato sera la fantastica Carmen Consoli, mentre domenica sarà la volta di un big del panorama musicale internazionale come Tom Walker.

In provincia da segnalare infine l'appuntamento con "Isola Street Music": sabato 22 giugno a Isola della Scala concerti live tra vicoli e palazzi, dove si daranno appuntamento gruppi impegnati in più generi musicali, dal blues al rock passando per lo swing.

Tra le novità al cinema da segnalare il ritorno in sala di Johnny Depp protagonista del film Arrivederci professore, firmato da Wayne Roberts, così come anche la commedia di Patrick Cassir La prima vacanza non si scorda mai e quella diretta da Robert Budreau con protagonista Ethan Hawke Rapina a Stoccolma.