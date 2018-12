Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 21 al 23 dicembre

Nuovo fine settimana ricco d'iniziative nel Veronese: in città proseguono i fantastici mercatini di Natale, tra specialità enogastronomiche e prodotti d'artigianato. Da non perdere anche il Natale al'Arsenale, così come il programma di appuntamenti del Natale in Carega. Anche nel quartiere di San Zeno prosegue inoltre la mostra/mercato natalizia allestita presso la chiesa di Santa Maria della Giustizia Vecchia.

Proseguono inoltre nel weekend anche i tantissimi appuntamenti natalizi sul lago di Garda: a Bardolino con la manifestazione "Dal Sei al Sei", così come da non perdere sono anche il mercatino natalizio di Lazise e il "Natale tra gli olivi" nella località di Garda. Tanti i concerti e gli spettacoli, oltre al mercato con banchetti d'artigianato, presenti a Peschiera del Garda per il "Magico Natale", mentre non si ferma nemmeno il "Fantastico Natale a Malcesine", tra spettacoli, stand e attrazioni dedicate ai grandi e ai bambini. Da non perdere, infine, a Castelnuovo del Garda, la grande manifestazione Gardaland Magic Winter con l'imperdibile novità del Villaggio di Babbo Natale.

Venerdì 21 dicembre la MuZo Dance Theatre Company torna in scena a Verona, presso il Teatro Satiro-Off, con la sua nuova produzione "E intanto girava il blues". I celebri testi di "Giulietta e Romeo" e "Amleto" saranno invece protagonisti nello spettacolo natalizio "Il Circo di Shakespeare", in programma dal 22 dicembre sempre presso il Teatro Satiro-Off.

Domenica 23 dicembre andrà in scena presso Fucina Culturale Machiavelli, l'ultima data dell'anno della rassegna di teatro per bambini e famiglie con lo spettacolo "Cattivini" della compagnia Kosmocomico Teatro.

In provincia, venerdì 21 dicembre, da segnalare al Teatro Astra di San Giovanni Lupatoto lo spettacolo "Signorina Else" di Arthur Schnitzler, per la regia di Albeto Oliva.

In mostra dal 23 dicembre, all'interno della Sala Consigliare della 1a Circoscrizione, i diorami del Maestro presepista Mario Nascimbeni. Le ambientazioni in scala ridotta, con scene sacre che vanno dalla natività alla crocefissione di Cristo, saranno in esposizione fino al 6 gennaio.

Il tema della maternità nell'arte italiana tra Otto e Novecento, è invece al centro della mostra "L’amore materno alle origini della pittura moderna, da Previati a Boccioni", visitabile sempre a Verona negli spazi della Galleria d’Arte Moderna Achille Forti. In Gran Guardia prosegue inoltre la 35^ Rassegna internazionale del presepio "Presepi dal Mondo": in un'atmosfera magica, creata da suggestivi effetti speciali, musica, luci e proiezioni, la mostra espone oltre 400 capolavori provenienti da tutto il pianeta.

Al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita l'esposizione "Bellezza e cura del corpo nell'antichità". Visibile anche nel fine settimana presso il museo di Castelvecchio, in sala Boggian, la mostra dal titolo "Bottega, Scuola, Accademia. La pittura a Verona dal 1570 alla peste del 1630".

Per festeggiare il successo planetario dei sette romanzi fantasy di "Harry Potter", la 4^ Circoscrizione propone infine dal 22 dicembre la mostra "Tra luce e ombre", aperta al pubblico presso la Galleria del Centro Culturale "6 maggio 1848".

Sabato 22 dicembre l’Orchestra ed il Coro della Fondazione Arena eseguiranno l’Oratorio di Natale "Weihnacht-Oratorium", tratto da "Christus" di Franz Liszt nella suggestiva cornice della Basilica di Santa Anastasia di Verona.

Sempre il 22 dicembre, per il concerto di Natale a Palazzo Camozzini, sarà protagonista il baritono e fisarmonicista Omar Kamata per condurre il pubblico in un lungo viaggio nella musica dal 1500 ai giorni nostri.

Alle Cantine de l'Arena venerdì 21 dicembre sarà protagonista English men, l'affermato progetto musicale che miscela la magia di Sting ad un sound acustico. Domenica 23 dicembre, in orario aperitivo, spazio invece al suggestivo appuntamento con i Tribù Gospel Singers, niente di più appropriato per gli auguri di Natale.

Domenica mattina, al Teatro Ristori, tornano i Concerti Brunch, questa volta in compagnia del pianista Alessandro Taverna e de I Virtuosi Italiani.

Grande musica live, come sempre, anche al Cohen Verona nel weekend: s'inizia venerdì sera quando protagonista sarà Tobjah, il cofondatore ed anima dei C+C=Maxigross, live per il suo primo concerto solo elettronico a Verona. Sabato sera spazio invece alla musica del compositore ed interprete inglese Michael Wookey, mentre domenica vi sarà un nuovo appuntamento del Cohen Jazz Club in compagnia della Storyville Jazza Band.

Al Cinema Alcione, venerdì 21 dicembre, verrà proiettato il film cult di Stanley Kubrick The Shining, in conclusione della rassegna cinematografica "Il piacere degli occhi - America Oggi". In uscita da sabato anche nei cinema veronesi l'opera di Pawel Pawlikowski premiata al Festival di Cannes per la miglior regia: Cold War.

Tra le novità in sala, si segnala Il ritorno di Mary Poppins con Emily Blunt e Meryl Streep, ma anche il film di David Lowery Old man & the gun che vede protagonista Robert Redford, infine il film drammatico con Julia Roberts Ben is back.

Per gli amanti dei cinepanettoni, imperdibile il film diretto da De Sica Amici come prima, con la storica coppia Boldi-De Sica di nuovo all'opera insieme.