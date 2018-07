Cosa fare a Verona e provincia durante il weekend dal 20 al 22 luglio 2018

Nuovo fine settimana entusiasmante nel Veronese: in città al Vallo Bastioni di via Città di Nimes prosegue il Festival Latino Americano con un grandissimo ospite in arrivo domenica, Descember Bueno, ma non mancheranno anche stand di artigianato e ottimi piatti tipici tutti da gustare.

In provincia da segnalare ad Erbezzo l'avvio venerdì 20 luglio della grande manifestazione "AltaLessinia Outdays", un vero e proprio festival dello sport all'aria aperta che trasforma il piccolo Comune della Lessinia in una grande piazza delle pratiche outdoor. A Terrossa si svolgerà inoltre per tutto il fine settimana e oltre l'Antico Palio dei Mussi.

A Sommacampagna, invece, domenica 22 luglio l’Ossario ricorda gli eventi della Battaglia di Custoza del 1848, di cui nei prossimi giorni ricorre proprio il 170° anniversario, proponendo visite guidate speciali a tema: "È successo un 48! Sommacampagna e la Prima Guerra di Indipendenza".

La 70^ edizione dell’Estate Teatrale Veronese prosegue dal 19 al 21 luglio al Teatro Romano con il dramma "Misura per misura" di William Shakespeare. Prosegue inoltre nel weekend lo spettacolo itinerante con partenza dal celebre cortile di via Cappello "Romeo e Giulietta".

Per la rassegna Teatro nei Cortili si segnala all'ex Arsenale fino al 22 luglio la compagnia La Barcaccia in scena con "La serva amorosa" di Carlo Goldoni. Al Chiostro di Sant'Eufemia, invece, dal 17 al 21 luglio, la compagnia Micromega rappresenta "Mal che si vuole non duole", liberamente tratto da "Un curioso accidente" di Carlo Goldoni, adattamento di Matteo Spiazzi. Infine, al Chiostro di Santa Maria in Organo è in programma lo spettacolo "Un cappello di paglia di Firenze".

In Feltrinelli è visibile la mostra "Sevilla 1930": un viaggio fotografico che racconta la nuova produzione di "Carmen" di Georges Bizet che ha inaugurato il Festival lirico 2018 all’Arena di Verona. La galleria veronese Studio la Città propone l'esposizione "Senza Tema. Carta / Paper", una collettiva tutta dedicata alla produzione su carta di 65 artisti internazionali.

Da non perdere inoltre nel parco di Villa Buri il progetto "Linea terra acqua", con le opere degli studenti dell'Accademia di Belle Arti di Verona esposte fino a settembre. A Porta Nuova è sempre aperto fino ad ottobre il Museo della Radio, mentre fino a settembre al Museo Archeologico al Teatro Romano è allestita la mostra "Le misure dei Romani".

In provincia, a Peschiera del Garda nella Palazzina Storica sono esposte diverse d'arte contemporanea nell'ambito dell'esposizione "Rockstar dell'Arte". Infine, a Valeggio sul Mincio, il Parco Giardino Sigurtà si mostra in tutta la sua storia con le foto de "Il parco da ieri e oggi".

Venerdì 20 luglio torna in scena il capolavoro "Nabucco" di Giuseppe Verdi nella lettura spettacolare e risorgimentale di Arnaud Bernard per il 96° Arena di Verona Opera Festival 2018. Sabato 21 luglio sarà la volta dell'opera di Bizet "Carmen", mentre domenica sera verrà dato spazio a un altro capolavoro verdiano come "Aida".

Appuntamento imperdibile a Brenzone sul Garda dal 19 al 22 luglio con il "Brain Zone Music Festival", quattro giorni di musica dal vivo che daranno vita a stimolanti intersezioni tra cantautorato, funk, jazz, pop d’autore, sonorità etniche, il tutto sotto la direzione artistica di Mauro Ottolini.

Prosegue anche nel weekend l'estate di cinema all'aperto al forte Santa Caterina: venerdì sera verrà proiettato il film La battaglia dei sessi, mentre sabato sera spazio all'animazione con il capolavoro di Hayao Miyazaki Il castello errante di Howl, infine domenica sera toccherà al film Il colore nascosto delle cose.